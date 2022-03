El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol ha decidido este lunes admitir el recurso presentado por el Elche CF y ha anulado los dos partidos de sanción con los que fue sancionado el colombiano Johan Mojica por parte del Comité de Competición.

Después de estudiar las alegaciones del club ilicitano y tras evaluar la prueba en forma de vídeo aportada por la entidad franjiverde, en virtud al artículo 117, Apelación ha considerado que no se trata de una frase merecedora de “reproche disciplinario”.

En su resolución, los jueces de la Federación ha señalado que el "eh, me cago en la puta, hombre no, no constituye menosprecio o desconsideración, por lo que procede a la revocación de la sanción, al considerar este Comité que lo reflejado en el acta no es compatible con las pruebas presentadas y que estas desvirtúan la manera inequívoca y patente lo reflejado en el acta". Ante esa situación, Apelación señala que "por ello, la pretensión de nulidad de la sanción impuesta, evacuada a través del recurso formulado, debe ser tenida en consecuencia".

El acuerdo es "estimar el recurso presentado por el Elche CF y, en consecuencia, anular la sanción de suspensión de partidos, así como las multas accesorias al club y al infractor".

En la entidad franjiverde ha recibido con gran satisfacción la decisión del Comité de Apelación, que permitirá a Mojica poder jugar los dos próximos partidos frente al Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad, en los que el club ilicitano buscará certificar la permanencia en Primera División.

En el club ilicitano estaban convencido de que las alegaciones iban a llegar a buen fin, tanto las que se presentaron ante el Comité de Competición y como, ahora, ante Apelación. El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, señaló la semana pasada que « queda claro si no se ha cometido un crimen, no tiene por qué haber sanción. Los árbitros deciden en uno o dos segundos y puede pensar que se le han insultado. Un malentendido puede ocurrir en cualquier momento», argumentó.

Recordamos que el lateral izquierdo franjiverde se exponía a una sanción de cuatro encuentros por "insulto grave". Sin embargo, el Elche presentó una serie de alegaciones y recurrió a un perito judicial, experto en el lenguaje facial, para intentar demostrar que no insultó al colegiado. A pesar de que el club ilicitano no eran todo optimista, porque son pocas las veces que el Comité de Competición suele modificar el criterio y la redacción del acta arbitral, al final, lo consiguió y el castigo fue solo de dos encuentros. Ahora, Apelación lo ha dejado sin ninguno.