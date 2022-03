Knezevic: "El Elche y España es buen lugar para crecer como futbolista"

Branislav Knezevic, el joven jugador serbio del Elche CF ha ofrecido su primera entrevista, a través de los canales oficiales del club ilicitano. El centrocampista, después de siete meses entrenando con el primer equipo sin poder jugar por problemas con su visado, que le impedían obtener el permiso de extranjería, ya ha puesto fin a su calvario y, ahora, empieza a disfrutar del fútbol. El pasado sábado disputó su segundo partido con el filial, el primero como local, y marcó un "hat-trick" en la victoria (4-1) del Ilicitano frente al Roda, en el encuentro de Tercera RFEF.

"Bene", como le gusta que le llamen, ha asegurado que está "muy contento", aunque ha reconocido que "cuando llegué a Elche se me hizo un poco difícil, porque era la primera vez que salía a un país diferente a Serbia". Pero ha afirmado que "me adapté rápido en las primeras semanas. Me gusta España. Hay una mentalidad diferente a Serbia, pero me gusta la ciudad y estoy muy a gusto".

El joven centrocampista ha recibido un balón firmado por sus compañeros del filial, de manos de Diego Bri, otro de los futbolistas que habitualmente entrena en la dinámica del primer equipo. Knezevic ha asegurado que "mis compañeros me están ayudando mucho y el Elche y España es un buen lugar para crecer como jugador y como persona. Además, la entidad está creciendo y estoy muy contento de formar parte de este gran club como es el Elche".

El futbolista serbio fue una apuesta personal del propietario de la entidad franjiverde, Christian Bragarnik, que lo fichó días después de que se cerrase el mercado de verano, a principios del pasado mes de septiembre. Branislav Knezevic ha asegurado que "el nivel del fútbol español es mejor que el de Serbia. Aquí puedo crecer mucho y es un placer poder entrenar todos los días con grandes jugadores como Lucas Boyé, Pastore y otros muchos, porque el Elche cuenta con grandes futbolistas, que me pueden ayudar a aprender y a crecer".

El centrocampista también está encantado de poder ayudar al filial, como lo ha hecho en los dos últimos encuentros y, sobre todo, en el último, en el que marcó tres goles: "Estoy muy contento. Fue mi primer partido aquí en Elche y marqué tres goles. Me sentí muy bien, tanto física como mentalmente y espero poder seguir ayudando con mi juego".

Por último, aunque no había podido jugar hasta hace dos semana, "Bene" ha recibido el cariño de los aficionados franjiverdes. "Estoy muy contento con la afición por el cariño y el aprecio que me han mostrado. Espero poder devolver ese cariño como mi fútbol en el terreno de juego", ha concluido el joven jugador serbio.