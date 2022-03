Un viaje poco productivo. Salvó la ilusión de Lucas Boyé de ir por primera vez a una concentración de la selección Argentina y poder debutar jugando dos minutos, el resto de la participación de los otros internacionales del Elche CF en esta última ventana FIFA, como son el colombiano Johan Mojica y el chileno Enzo Roco se puede considerar un fiasco, porque sus selecciones se han quedado fuera del Mundial de Catar y los futbolistas franjiverdes no han tenido apenas participación.

La pasada madruga se disputaba la última jornada de la fase de clasificación de la zona Sudamericana. Colombia y Chile no lo tenían muy difícil. Necesitaban una carambola y que Perú no ganase a Paraguay, algo que no se produjo.

La selección colombiana ha hecho sus deberes, en las últimas dos jornadas ha vencido a Bolivia (3-0) y esta madrugada a Venezuela (0-1). Sin embargo, no estará en la cita mundialista. Además, Mojica ha viajado a su país y no ha jugado ningún minuto. En Venezuela, al igual que sucedió en el anterior encuentro frente a los bolivianos se ha quedado fuera de la convocatoria por unas molestias musculares. Ahora, a su regreso a tierras ilicitanas tendrá que ser evaluado por los jugadores del Elche para ver en qué condiciones está y si puede jugar con el conjunto franjiverde el próximo domingo (14 horas), en el estadio de San Mamés, frente al Athletic Club de Bilbao.

Por su parte, Chile también ha quedado eliminada. Los chilenos lo tenían todavía más difícil. Tras perder la jornada anterior en Brasil (4-0), estaban obligados a ganar a Uruguay y esperar los tropiezos de Perú y Colombia. No se produjo ninguna de las tres cosas. La selección de Roco ha perdido 0-2 en su feudo con Uruguay y tampoco estará en la cita mundialista. El central del Elche ha estado en el banquillo y no ha jugado ningún minuto. El en el choque anterior en Brasil, fue titular en la una defensa de tres centrales, pero fue sustituido al descanso. 45 minutos. Ese es el resumen de Enzo Roco con su selección en esta ventana FIFA.

El más contento de todos en Lucas Boyé, aunque esta pasada madrugada no ha jugado ningún minuto en el enfrentamiento entre Argentina y Ecuador (1-1). El delantero del Elche ha estado en el banquillo, pero no ha salido al campo y en la anterior jornada ante Bolivia (3-0) jugó los últimos dos minutos. Por lo menos, el "9" franjiverde ha cumplido su sueño de acudir a una convocatoria de la selección argentina y ha tenido la oportunidad de debutar, aunque haya sido de forma testimonial.

Los tres internacionales del Elche tiene previsto llegar a tierras ilicitanas esta noche y poder ponerse a las órdenes de Francisco a partir del entrenamiento de mañana jueves. Disponen de tres días por delante antes del partido del domingo contra el Athletic Club de Bilbao.