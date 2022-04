Once definido pero con circunstancias

«Como si estuviéramos en pretemporada». Así se sentía este viernes por la mañana el entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, en la jornada de trabajo matinal celebrada en el campo de fútbol Díez Iborra. ¿Por qué? Pues porque el técnico contaba con todos sus jugadores de la primera plantilla. Y, además, lucía el sol. Una y otra circunstancia hacía mucha semanas que no se producían. Francisco, ni se acordaba de haberlo vivido en los más de tres meses que lleva dirigiendo el vestuario ilicitano.

Una jornada de trabajo que es crucial para la preparación del encuentro que el próximo domingo (14 horas) enfrenta al Elche con el Athletic Club en Bilbao. Cuando este partido finalice, solo quedarán ocho encuentros de LaLiga Santander por disputar.

Contar con todos para ensayar el próximo choque es vital para un técnico, como lo es para Francisco disponer de un once inicial tipo que el almeriense parece haber conseguido, aunque aún no ha podido fjiarlo por una cuestión u otra.

Según aseguraba, todos están disponibles salvo los sancionados Antonio Barragán -un partido por acumulación de tarjetas- y Javier Pastore -le restan dos de los cuatro con los que fue castigado-, así como John Chetauya, que este viernes por la mañana pisó el césped pero se ejercitó en solitario siguiendo las indicaciones de su recuperador del grave esguince de tobillo que sufrió hace dos meses.

La principal novedad del día era la vuelta de los dos internacionales que faltaban por incorporarse a la disciplina franjiverde. Enzo Roco, que jugó 45 minutos con Chile el pasado viernes, y Johan Mojica, que viajó con Colombia pero no pudo jugar por molestias musculares, trabajaron al mismo nivel que el resto de sus compañeros.

Pero el entreno fue de baja carga. Aún queda la sesión de este sábado y un largo viaje hasta Bilbao por la tarde. La jornada es la definitiva. Así lo especificaba el entrenador, que aseguró que este entrenamiento, en el que se intensificará la carga, decidirá quien puede y quien no puede jugar en San Mamés.

Varias circunstancias ponen en peligro el definido once inicial de Francisco. La primera tiene que ver con Johan Mojica. El lateral izquierdo llegó jueves por la noche de Colombia. No jugó con su selección pese a que se jugaba su participación en el Mundial, que finalmente no lograba. Según Francisco, tuvo unas molestias musculares que «se dieron la primera semana de su concentración, pero está bien y puede competir, aunque todo se decidirá en el entrenamiento de mañana». Sobre el césped, el colombiano se mostró a buen nivel, pero el entrenamiento de ayer no fue nada exigente. Para el defensor habría recambio natural y oportunidad para Olaza, que podría aparecer por primera vez en el once inicial.

Enzo Roco también es duda. Solo disputó 45 minutos con Chile en dos partidos, pero también llegó del largo viaje hace dos noches. Francisco cuenta con Diego González, Pedro Bigas y Gonzalo Verdú, además de con el chileno, para los dos puestos de central.

Lo que más preocupa es la banda derecha de la zaga. Barragán está sancionado y a Francisco no le gusta la opción Josan con defensa de cuatro hombres. Tiene que llegar Palacios, pero ¿podría ser un riesgo? El jugador colombiano ha entrado en las sesiones grupales a mitad de semana. Antes, ha estado entre algodones. Ya se arriesgó con él en Granada y se resintió de sus problemas musculares en la pierna izquierda, la que ayer no dejaba de tocarse cuando se retiraba desde el estadio hacia el coche al finalizar el entrenamiento.

Lucas Boyé llegó un día antes, el miércoles, a la disciplina franjiverde. Solo jugó 8 minutos con su selección, cumpliendo su sueño. Ha llegado radiante y feliz. Estará en el once ante el Athletic y si aprovecha la inercia energética con la que viene de Argentina puede ser una de sus noches.

La sesión de este sábado es en el estadio Martínez Valero a las 10.45 horas a puerta cerrada. Este momento será el definitivo para que Francisco dé la convocatoria definitiva de cara al choque liguero del domingo. En realidad solo en la cabeza del técnico están las variantes más eficaces para frenar al Athletic Club y aprovechar al máximo las oportunidades franjiverdes, pero un once titular tipo, y optimista, podría ser el formado por Edgar Badia en la meta, defensa de cuatro con Mojica, Roco, Bigas y Palacios; centro del campo para Mascarell y Gumbau, con los extremos Fidel y Tete Morente; y la delantera estaría formada por Lucas Boyé y Pere Milla o Eze Ponce, pasando el catalán al puesto de Morente. A partir de ahí, quedan por resolverse varias incógnitas, todas ellas están motivadas por la acumulación de minutos que los jugadores van sufriendo sobre sus piernas. Los elegidos partirán hacia el País Vasco a las 19 horas de sábado.