El juicio del "pagaré trucho" se complica: ante la Audiencia a partir de 2024 y LaLiga sentando al Elche en el banquillo

Cinco acusados, entre ellos Juan Anguix, y el Elche se tendrán que sentar en el banquillo de la Audiencia por el famoso "pagaré trucho" que acabó condenando al club franjiverde al descenso en la temporada 2014/2015. Ocho años después de estos hechos, el próximo viernes el juzgado de Instrucción 4 tiene previsto notificarles la apertura del juicio oral (lo que finalmente se hará por exhorto a algunos de ellos en sus lugares de residencia y no de forma presencial). La vista será ante la Audiencia Provincial, con sede en Elche (aún no se sabe en qué sección) y no será ante un juzgado de lo Penal pues LaLiga, que ejerce la acusación particular, no sólo considera que existió una falsificación de documento, sino también una estafa, delito que, por las penas que puede acarrea, debe ser enjuiciado ante una sección compuesta por tres magistrados. Esto va a suponer una demora de al menos dos años para el señalamiento de la vista, según fuentes judiciales, habida cuenta del atasco que existe en la Audiencia ilicitana y que ninguno de los acusados está en prisión por estos hechos, lo que habría acelerado las fechas.

En el mejor de los casos no está previsto que el juicio se celebre antes de 2024 o, si se prefiere, prácticamente una década después de que ocurrieran los hechos. Para entonces es más que probable que las defensas de los acusados aleguen una dilación indebida del proceso, por lo que estos, en el caso de ser condenados, se beneficiarían de una reducción de las penas que, ya de entrada y visto este panorama, no parece que vayan a llevar a nadie a la cárcel por este polémico asunto. Pero no solo eso. Las tres acusaciones, porque no sólo esta la Fiscalía sino también LaLiga y el expresidente y expropietario José Sepulcre, en sus escritos de calificación, elaborados entre 2019 y 2022 (tres años entre unos y otros por farraogosos recursos durante la fase de instrucción), no coinciden sobre quiénes son los realmente responsables, qué delitos cometieron o su grado de participación que tuvieron, con lo cual solicitan penas distintas para acusados distintos y por hechos distintos. Todo ello anuncia un final de este culebrón allá por 2024 (o más tarde) de final incierto.

El auto de apertura se notificará al expresidente del Elche, Juan Anguix, a quien todos los focos apuntan como máximo responsable de lo ocurrido (es el único que aparece los tres escritos de calificación), a Ramón Villaverde, José María Garrido, Luis Sans y Jerónimo Lucas. Ahora bien, el fiscal no acusa a Jerónimo Lucas; el letrado de Sepulcre, no implica ni a Sans ni a Garrido. Y LaLiga no ve delitos en Lucas, pero el organismo que dirige Javier Tebas sí ven hechos delictivos cometidos por el propio club, lo que a día de hoy obligaría al actual presidente, Joaquín Buitrago, a sentarse en el banquillo aunque hace siete años, cuando ocurrieron esos hechos, ni podía sospechar que algún día sería mandatario del club franjiverde.

La Fiscalía considera que existe un delito de falsedad en documento mercantil del artículo 392.1 del Código Penal y se debe imponer penas de 18 meses de cárcel a sus cuatro acusados más 9 meses de multa de 10 euros, que vendrían a ser 2.700 euros. El abogado de Sepulcre, en cambio, no ve uno, ve tres delitos, todos ellos de falsedad en documento mercantil de otro artículo, del 391.1 y considera que Anguix cometió los tres y los otros dos acusados que implica en la causa por solo dos delitos. Para Anguix pide tres años de cárcel y una multa de 3.600 euros, mientras que para los otros dos acusados solicita 21 meses de prisión y multas de 2.700 euros Por último, LaLiga ve otro delito de falsedad distinto, el del 392.1 pero en concurso con otro de estafa en grado de tentativa, que es lo que obliga a llevar ante la Audiencia los hechos. Para sus cuatro acusados pide tres años de cárcel y multas de 10.800 euros, mientras que para el Elche CF reclama multa de 360.607 euros. LaLiga considera que el club es merecedor de un atenuante porque ha establecido, dice en su escrito, "medidas eficaces para prevenir y descubrir delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la señalada Sociedad Anónimo Deportiva". Y llega a ser tan farragoso el escrito de acusación de LaLiga que propone una calificación alternativa en el que sólo plantea para sus cuatro acusados una condena por el delito de falsedad en documento mercantil del 392.1 (desaparece la acusación contra el Elche) por el que reclama dos años y medio de prisión y las mismas multas de 10.800 euros.