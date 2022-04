Josan y Mojica, baja en el entrenamiento de hoy

Cinco ausencias del primer equipo en el entrenamiento de hoy del Elche CF. Además de la ausencia de larga duración de Lucas Boyé, esta mañana no han podido trabajar con el grupo Josan Ferrández ni Johan Mojica, así como Javier Pastore y John Chetauya. La buena noticia del día ha sido la vuelta de Helibelton Palacios y Fidel Chaves, que no estuvieron en la sesión de ayer.

La jornada de trabajo ha comenzado cerca de las once de la mañana y la Prensa ha contado con unos minutos para captar imágenes de la misma. En este tiempo se ha podido ver que los recién llegados, Palacios y Chaves, han entrenado al mismo nivel que el resto. El equipo se ha mostrado muy activo y centrado en las diferentes tareas que Francisco había preparado para hoy pensando en el próximo encuentro en el Martínez Valero a las 18.30 horas.

Sobre las bajas

Tres de las ausencias del entrenamiento de hoy eran previsibles. John sigue recuperándose de su esguince de tobillo. Pastore no podrá disputar el próximo encuentro porque aún le queda uno de sanción. La baja de Lucas Boyé será larga. Mínimo un mes. Pero dos de las no asistencias han sido inesperadas. Por un lado, la de Johan Mojica. Según fuentes del club, el defensor colombiano se ha ejercitado en el gimnasio del estadio. Entra dentro de la normalidad dentro de su puesta a punto después de acumular tantos minutos de juego.

Por su parte, el crevillentino Josan sufrió ayer un golpe en el gemelo en la sesión de trabajo en el Díez Iborra y salió del campo vendado. De todos modos parece que su presencia el domingo no peligra. El goleador de la pasada jornada tiene buenas sensaciones y espera poder estar en el partido ante la Real Sociedad, porque lo considera decisivo. El Elche se está jugando la vida y este canterano siempre ha demostrado compromiso total con su equipo.

El entrenamiento de los porteros ha sido al margen del resto de compañeros. Los tres guardametas franjiverdes se han ejercitado junto a su preparador específico con una intensidad máxima. El jugador titular en la meta, Edgar Badia, ha demostrado que en el campo no siente el dolor del golpe en la cadera sufrido en el partido ante el Athletic Club, pero ha tenido que retirarse unos 20 minutos antes que el resto de sus compañeros, probablemente para tratarse con el fisioterapeuta en el estadio. Badia quiere estar ante la Real y no perder la racha de titularidades que acumula desde la última etapa de Fran Escribá en el equipo. Con Francisco siempre ha entrado en el once inicial en partidos de LaLiga Santander.