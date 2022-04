Palacios: "Debemos empezar el partido ante la Real como acabamos ante el Athletic"

El defensor franjiverde Helibelton Palacios ofrecía hace unos minutos en rueda de Prensa un mensaje optimista y de ánimo: "Somos los jugadores los que ahora tenemos que dar la cara en el terreno de juego", aseguraba. El futbolista colombiano reconocía que en los últimos partidos "hemos estado imprecisos" y analizaba la jornada de Bilbao asumiendo que "en el primer tiempo fueron muy superiores a nosotros, pero en el segundo reaccionamos". Para el lateral diestro del Elche, "el domingo debemos empezar el partido como iniciamos la segunda parte ante el Athletic".

Sobre el próximo rival, Palacios destacaba que "sabemos que es un gran equipo y de la calidad de sus jugadores. También sabemos que no va a ser fácil y que debemos ser muy competitivos para encontrar espacios y para hallar la forma de hacerles daño". Existe presión. "Siempre somos un grupo competitivo, siempre queremos ser ganadores y somos optimistas, pero ahora que estamos tan cerca del objetivo es primordial salir a por todas en el partido del domingo".

Solo restan ocho jornadas para finalizar LaLiga Santander y el defensor reconoce que todas son importantes, "pero la más importante es este domingo contra la Real Sociedad. Ese es nuestro principal objetivo ahora mismo, ir a ganar el domingo porque sabemos lo que cuesta ganar en Primera División y más aún en estos momentos del campeonato". ¿Conseguir cuanto antes la permanencia? "Nuestro objetivo es sumar cuantos más puntos posibles mejor y tratar de asegurar lo más pronto posible la salvación".

Personalmente

El jugador colombiano afirmaba sentirse "al 100%" de los problemas musculares que arrastraba. En concreto, resaltaba estar ya bien físicamente "gracias al trabajo del cuerpo médico del club y a que el cuerpo técnico me ha dado la oportunidad de recuperar bien". Sobre su contrato, dijo estar "tranquilo" porque "el club nos da las herramientas necesarias para estarlo". Fechó su duración hasta junio de 2023 y expuso que "no hemos tenido contactos con el club hasta ahora. Yo estoy enfocado en lo que me corresponde: dar el máximo de mí". En cuanto a su juego en los últimos partidos, admitía no haber sido lo ofensivo que le gustaría, pero "la prioridad son las vigilancias defensivas para evitar contras peligrosas. Primero debo tener controlada la parte de atrás".

Selección de Colombia

Preguntado por la no clasificación de su selección nacional para el Mundial de Catar, Helibelton Palacios lamentaba que "es un momento difícil para todos los colombianos, porque teníamos la ilusión de estar en nuestro tercer campeonato del mundo consecutivo y no va a poder ser". ¿Cree que puede ser convocado próximamente, que se lo ha ganado en el Elche? "Estoy centrado en hacer mi trabajo lo mejor posible aquí. Estoy agradecido al Elche porque me da la opción de mostrarme y debo dar todo aquí y esperar el momento".

Lucas Boyé

Palacios valoró también la ausencia para un mes largo de Lucas Boyé con el equipo. "Todos saben que es muy importante para nosotros en el terreno de juego, pero también lo es en el vestuario, como compañero. Lo vamos a echar mucho de menos pero ahora debemos generar estrategias distintas con respecto al compañero que lo sustituya y esté en el campo. Nuestra forma de jugar no va a variar mucho, seguiremos siendo un equipo competitivo que lo da todo".

La afición

El jugador franjiverde tiene claro que "los aficionados nos van a animar y apoyar el domingo, como lo vienen haciendo hasta ahora cuando jugamos en casa, donde yo particularmente siempre he sentido el apoyo de nuestra afición. Con nuestros aficionados somos más fuertes".