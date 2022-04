Francisco: "Ganando dos partidos podemos conseguir la salvación"

El micro de la sala de Prensa ya estaba apagado... Francisco Rodríguez, el entrenador del Elche, se despedía de los periodistas deseándoles suerte: “Mucha suerte, porque vuestra suerte es la mía y la mía la vuestra”, afirmaba mientras abandonaba la habitación. Y así es y así lo ha considerado siempre el técnico almeriense, que desde que llegó a Elche ha integrado en una comunión “perfecta” a todos los estamentos del club, incluida la Prensa.

El Elche no pasa por su mejor momento. Una victoria en los últimos cinco partidos. Y Francisco lo reconoce, pero también piensa que “no podemos caer en el error de ser resultadistas y pensar que no tenemos recursos suficientes para salir de esta situación. El que más fuerte esté mentalmente más posibilidades tiene de conseguir el objetivo. No suelo mirar estadísticas, pero esta semana he visto que de los nueve equipos que luchas por la permanencia hemos sido el cuarto que más ha puntuado en los últimos seis partidos”.

El entrenador franjiverde sentencia: “Confiamos plenamente en nuestra gente. Tenemos una plantilla amplia y de calidad. Lo que tenemos es mucho y bueno”. Y concretando mucho más: “Pienso que con dos victorias podemos conseguir la permanencia, pero para eso hay que competir y ganar. 38 puntos es una cifra que considero que nos servirá, por lo que estamos en una situación que nos permite ser optimistas y confiar en nuestras posibilidades”.

El preparador almeriense habla de que “cuando una dinámica es mala, se rompe”. En concreto, apuesta para ello por “ser equilibrados, por creer, convencerse y estar juntos. Todo se consigue con trabajo. La fortaleza mental es fundamental y confío plenamente en que conseguiremos el objetivo”. Para ello, el próximo rival es la Real Sociedad.

“Nos hemos enfrentado a equipos grandes y hemos competido y puntuado. El partido más importante es el próximo, con todo el respeto ante un rival grande que persigue entrar en Champions, saldremos a ganar. No sé si conseguiremos la victoria, el empate o saldremos derrotados, pero lo que aseguro es que el domingo vamos a competir”, explica el técnico.

Precisamente competitividad es lo que ha faltado al equipo de Francisco en los últimos compromisos. El propio míster lo reconoce: “Debemos volver a ser un equipo competitivo y ambicioso”, asume.

Y faltará Lucas Boyé. “Lo vamos a echar de menos, es un gran jugador, pero debemos ser realistas y pensar que por ejemplo ante Espanyol o Granada él no estuvo y ganamos. Y recordad que Carrillo, que no ha tenido tantas oportunidades últimamente, salió ovacionado del Martínez Valero. Debemos confiar en lo que tenemos, que es mucho y buen”.

El delantero referencia del Elche tiene difícil jugar más esta temporada. “Deseamos que pueda volver, pero tenemos que ser cautos. Debe tener una recuperación segura, sobre todo para él, pero sí esperamos que pueda regresar para los últimos partidos”.

Para cubrir la baja de Boyé, Carrillo o Eze Ponce tienen sus opciones. “Es posible que podamos variar algo nuestra forma de atacar, pero el perfil de jugador que se adapta cuando Lucas no está lo tenemos”. Preguntado en concreto por Ponce, el técnico entiende que “es un jugador que venía de un periodo de inactividad muy largo”. Por lógica, “su adaptación requiere un tiempo. Es un jugador que nos encanta y que va a dar muchas alegrías a nuestra afición”.

La mala imagen de Bilbao dolió mucho al equipo. “Al principio de semana estábamos jodidísimos, pero nos hemos hecho responsables de ello y apostamos por volver a ser el Elche competitivo y ambicioso de antes”, explica el entrenador. Así, el próximo choque ante la Real Sociedad “es el momento para darlo todo y para estar al 100%”.

Sobre el rival, Francisco destaca su potencial: “Enorme, tanto en jugadores como en técnicos y banquillo. Es un equipo que está muy cerca de las plazas de Champions y al que le gusta, como al Barça o al Villarreal, tener la posesión del balón, por lo que debemos ser muy zonales y cerrar bien los espacios”.

Para el domingo (18:30 horas, Martínez Valero), el Elche podrá contar con “casi toda seguridad”, según Francisco, con Josan y Mojica. Ambos arrastran molestias. El crevillentino en el gemelo, donde recibió un fuerte golpe el miércoles en el entrenamiento. El colombiano ha cargado mucho durante la temporada, “pero creo que ambos van a llegar. Su mentalidad es la de estar y eso es de agradecer. Es difícil, a estas alturas de campeonato, encontrar a un jugador que no tenga molestias, pero es el momento de darlo todo”. Los que no estarán serán los lesionados Boyé y John y el sancionado Pastore, sobre el que Francisco aseguró que además "arrastra unas molestias en el sóleo que no le están dejando últimamente entrenar con el grupo. Esperemos que se recupere para la parte final del campeonato".