El técnico del Elche, Francisco Rodríguez, reconoció la superioridad de la Real Sociedad en el primer tiempo, pero lamentó que errores de su equipo llevarán a los dos goles encajados por el conjunto franjiverde. También mostró su confianza en la capacidad del equipo para sacar la situación adelante: «Ni hace tres semanas estaba todo hecho ni ahora estamos hundidos».

«La Real Sociedad ha estado muy bien en la primera parte y nosotros no hemos sido contundentes. Y eso te condena mucho contra estos equipos. La segunda parte ha sido diferente, con acercamientos y centros laterales, metiendo al equipo contrario en su área con cinco defensas», valoró Francisco. «Son errores que nos condenan y que no podemos permitirnos. Son tres derrotas seguidas que duelen», agregó.

El almeriense lamentó que los suyos no pudieran mantener la temprana ventaja conseguida. «Silva, Rafinha, Merino, dos puntas... Nos desequilibraron. El primer gol viene de un error que no podemos cometer en salida. No era nuestra intención meternos atrás con el 1-0, pero la Real es un equipo que te mete en tu área porque tiene un nivel muy fuerte», reconoció.

Sobre la lesión de Guido Carrillo, el técnico mostró cierto optimismo, al afirmar que el futbolista le dijo no haber sentido ningún pinchazo en el gemelo. «En momentos así vienen sanciones y lesiones, pero no son excusas. Hay que afrontarlo, ser valientes y competir para ganar», aseveró el preparador franjiverde. «Si no ganamos nosotros nos meteremos en problemas, aunque los resultados acompañen como esta jornada, salvo el Mallorca. Estamos a cuatro puntos del descenso. Sabemos lo que hay y tenemos que afrontar la semana con ilusión», añadió.

Francisco no quiso excusarse en la actuación arbitral para justificar el casillero a cero en puntos de su equipo ante la Real Sociedad. «No vamos a culpar a la actuación arbitral de la derrota. Si el VAR no interviene a mí me preocupa solo mi equipo», comentó. «Nos estamos jugando mucho para pensar en que nos van a regalar algo. Tenemos que buscarlo nosotros, con sacrificio y trabajo. En la segunda parte el equipo a mí me ha gustado, aunque no hayamos acertado. Hay que creer en estos jugadores. Vamos a confiar para que consigan los siete u ocho puntos que faltan para conseguir la permanencia», admitió.

Por último, el técnico del conjunto franjiverde reiteró su confianza en el grupo para conseguir el objetivo de la permanencia. «El día a día del equipo es bueno. Trabajan bien, creo que en ellos plenamente, como el primer día que llegué. ¿No estamos fluidos? Hay tensión en este momento de la temporada, pero sigo confiando totalmente en ellos», finalizó.