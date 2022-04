Una gran Real condena a sufrir al Elche (1-2)

El Elche CF ha caído frente a una gran Real Sociedad, que ha ofrecido un recital de juego, sobre todo en el primer tiempo y se ha impuesto, de forma justa, por 1-2. La derrota complica la situación clasificatoria del conjunto ilicitano, que se sitúa a cuatro puntos de los puestos de descenso y el próximo sábado (14 horas) jugará una auténtica final frente al Mallorca.

Francisco introdujo cuatro cambios con respecto al encuentro de la jornada anterior frente al Athletic de Bilbao. Enzo Roco volvió al centro de la defensa en lugar de Pedro Bigas, Mojica recuperó su posición en el lateral izquierdo, Mascarell entró en el centro del campo y Guido Carrillo fue el sustituto del lesionado Lucas Boyé.

Los franjiverdes salieron con fuerza, intensidad, contundencia y presión. A los tres minutos, una gran jugada entre Fidel y Mojica por la banda izquierda terminó con un centro del colombiano, que apuró la línea de fondo, y Guido Carrillo, en la frontal del área pequeña, inauguró el marcador. El partido se ponía de la mejor manero para el Elche.

Pero a partir de los primeros diez minutos, la Real impuso su ley, dominó el encuentro por completó, a través de David Silva, Rafinha y Merino, que controlaron el centro del campo, y encerró al conjunto ilicitano en su campo. Isak tuvo la primera para los donostiarras, pero Edgar Badia salvó con una parada con la pierna izquierda. Pere Milla pudo hacer el segundo tras un error visitante, pero el catalán no estuvo fino al llegar al área. En el minuto 16, el árbitro señaló penalti de Enzo Roco sobre Sorloth, que le había ganado la carrera a Helibelton Palacios. En la repetición se comprobó que el noruego se dejó caer y el chileno no lo toca. Incluso, en la jugada previa, la Real sacó de donde no tocaba un fuera de juego de Tete Morente. Isak, lo lanzó, marcó, pero antes de disparar hizo una paradiña y el árbitro anuló el gol.

Badia volvió a salvar al Elche en un disparo desde lejos de Zaldua. En en minuto 31, Diego González perdió un balón en el centro del campo, la Real montó la contra y David Silva pone un centro medido para que Sorloth empatase el choque. El conjunto de Imanol Aguacil era una apisonadora ante el equipo de Francisco, que se defendía como podía. Isak tuvo una nueva oportunidad y en el minuto 38 llegó el 1-2. De nuevo David Silva, que dio un recital, puso otro centro medido en un saque de esquina y Le Normand, en el segundo palo, le gana la partida a Roco y marca el 1-2 con el que se llegó al descanso.

Francisco realizó dos cambios en el descanso. Quitó a un desafortunado Diego González y metió a Gonzalo Verdú para mejorar el juego aéreo y dio entrada a Raúl Guti para tratar de recuperar el centro del campo por un Gumbau, que estaba siendo superado y, además, llevaba tarjeta amarilla. El juego del Elche mejoró. El dominio donostiarra ya no era tan insultante. Aún así, Edgar Badia volvió a salvar a los franjiverdes con dos grandes paradas a disparos de Rico y de Isak.

El técnico del Elche decidió jugársela todo una carta y situó a Josan de lateral derecho por Helibelton Palacios, que había sufrido mucho. Imanol Aguacil también hizo variaciones defensiva para mantener el resultado. Los franjiverdes lo intentaron con mucho más corazón. Incluso, tuvo el empate en un centro de Josan que Ponce remató ajustado al poste y en un saque de esquina que se paseó por toda el área.

Al final, derrota, la permanencia se complica y el próximo sábado el conjunto ilicitano se jugará tres puntos vitales frente al Mallorca.

FICHA TÉCNICA:

ELCHE: Edgar Badia, Helibelton Palacios (Josan, m. 67), Enzo Roco, Diego González (Gonzalo Verdú, m. 46), Mojica, Mascarell (Kike Pérez, m. 81), Gumbau (Raúl Guti, m. 46), Tete Morente, Fidel, Pere Milla y Guido Carrillo (Ezequiel Ponce, m. 52).

REAL SOCIEDAD: Remiro, Zaldua (Gorosabel, . 84), Zubeldia, Le Normand, Rico (Elustondo, m. 78), Zubimendi, Merino, David Silva (Ahien, m. 78), Rafinha (Portu, m. 67), Isak y Sorloth (Januzaj, m. 67).

GOLES: 1-0 m. 3, Guido Carrillo. 1-1 m. 31, Sorloh. 1-2 m, 38, Le Normand.

ÁRBITRO: Cuadra Fernández, del colegio balear. Mostró tarjetas amarillas a Isak (m. 19), Helibelton Palacios (m. 21), Gumbau (22), Jaime Ramos, segundo entrenador Elche, (m. 30), Guido Carrillo (m. 33), Zubimendi (m. 37) y Zaldua (m. 81)

ESTADIO: Martínez Valero, ante 17.011 espectadores