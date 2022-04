Edgar Badia: “Cuando la afición aprieta en el Martínez Valero se nota mucho”

El portero del Elche CF Edgar Badia se ha unido a la campaña para animar a la afición franjiverde de cara al encuentro de este próximo sábado (14 horas), frente al Mallorca, en el que el conjunto ilicitano necesita la victoria para no complicarse la permanencia en las últimas jornadas de LaLiga.

El guardameta catalán, en declaraciones a los canales oficiales del club ilicitano, ha asegurado que a pesar de venir de tres derrotas seguidas “el vestuario está con la máxima confianza. Hay que creer mucho en el trabajo que estamos haciendo y que, al final, vamos a conseguir el objetivo”. Badia ha recordado que “estamos en una buena situación, fuera de descenso, con cuatro puntos de ventaja. La confianza es máxima y todo el grupo está muy unido”, ha afirmado el meta franjiverde,

El portero del Elche ha recordado que “hemos sufrido tres derrotas consecutivas frente a tres buenos rivales y las tres han sido por la mínima. Es cierto que en alguno momentos lo podíamos haber hecho algo mejor, pero esta categoría es muy difícil y sabíamos que el objetivo iba a ser muy difícil de cumplir”. Edgar considera “muy importante” el partido del sábado frente al Mallorca “para dar un paso muy importante y acercarnos a la permanencia”.

Sobre el choque ante el cuadro balear ha indicado que “somos conscientes de que es muy importante porque es un rival que está en la parte de abajo con nosotros. Para nosotros, como dice el míster, el partido más importante es el siguiente, aunque todos los puntos son importantes. Vamos a trabajar esta semana para llegar en las mejores condiciones y estoy convencidísimo de que va a ser así para ganar en un Martínez Valero, que seguro que va a estar empujando”.

Edgar Badia confía en el apoyo de los seguidores: “Es muy importante, porque cuando la afición aprieta en el Martínez Valero se nota mucho. Por eso animo a todos los aficionados franjiverdes que quieran vivir un partido como el del sábado contra el Mallorca que nos ayuden. Queremos continuar con ese buen ambiente de los últimos encuentros, incluso con una mejor asistencia de público. Estoy seguro que nuestra afición nos va a empujar hacia una victoria que nos puede acercar al objetivo y celebrarla todos juntos”.

El meta catalán ha destacado que “parece que no, pero cada aficionados cuenta y cuando sales al Martínez Valero y ves mucha gente, que corea tu nombre, te anima y te apoya, te da ese plus extra que nos hace poder ser mejores. Y, a su vez, el rival se da cuenta de que tiene el público en contra y que no solo juega contra once. Por eso, animo a todo el que pueda que vengan, porque van a ser importantes y espero que les podamos regalar una victoria”.

Por último, Badia ha insistido en que “en encuentros como el del sábado, la afición es muy importante, porque ellos son una parte más que juega a nuestro favor”.