Fidel: “Presión la que tuvimos la temporada pasada en el descanso en Cádiz”

Fidel Chaves, uno de los capitanes de la plantilla del Elche CF, ha comparecido este miércoles en rueda de Prensa para hablar del importante encuentro del próximo sábado (14 horas) frente al Mallorca. El extremo onubense ha asegurado que “son tres puntos importantes, porque nos enfrentamos a un rival directo, que viene de conseguir una victoria de entidad frente al Atlético de Madrid. Es un partido de vital importancia, pero para nada decisivo. Aún consiguiendo los tres puntos no estaremos salvados y perdiendo tampoco”. No obstante, ha reconocido que “si ganamos estaremos muy cerca del objetivo. En lo único que estamos pensando es en el partido del Mallorca, por nuestra cabeza solo pasa ganar, pero todavía quedarán siete partidos, aunque esperamos que no sean tan importantes como este”

Fidel ha señalado que la plantilla está con muchas ganas de que llegue el sábado: “El equipo está con muchas ganas. Estamos preparando bien el encuentro y deseando que llegue el fin de semana. Sabemos que es un rival directo, si les ganamos, tendremos ganado también el golavaraje. Ya vimos la temporada pasada los resultados que se pueden dar en las últimas jornadas, de ahí la importancia de este partido”. El futbolista del Elche ha admitido que “el equipo no está en su mejor momento de resultados, pero tenemos un buen colchón de puntos que nos da tranquilidad. Los partidos anteriores ya están olvidados y, ahora, solo estamos pensando en el Mallorca”. Sobre el cambio que ha experimentado el conjunto balear desde la llegada del mexicano Javier Aguirre al banquillo, ha señalado que “he tenido la oportunidad de ver los dos partidos. En Getafe fue un choque igualado y perdieron por un penalti riguroso. Y frente al Atlético de Madrid sumó tres puntos en un encuentro en el que no eran favoritos. Va a ser un partido igualado, con muchos duelos. Ellos han cambiado un poco su forma de jugar e intentaremos contrarrestarles. Tienen un buen juego directo buscando a Muriqi. Estamos preparando bien el encuentro, estamos deseosos de jugar y ganar y ojalá podamos sumar los tres puntos”. En cuanto a la racha de tres derrotas en los últimos envites frente a Valencia, Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad, Fidel ha señalado que “son rivales de mucha entidad. Ya pudimos ver el pasado domingo a la Real Sociedad, que nos superó, sobre todo en el primer tiempo. La segunda parte fue más igualada. Es verdad que la primera parte de Bilbao ha sido de las más flojas de los últimos partidos. Quizás nos ha faltado ese puntito de intensidad y agresividad y frente a rivales de esa identidad los errores se pagan más que contra otros. Somos conscientes de que no estamos en una buena racha de resultados, pero ya hay que olvidarla. Tuvimos una racha muy buena a principio de 2022 y este equipo ha demostrado que compite hasta el último segundo”. El futbolista onubense ha asegurado que a pesar de los últimos resultados, no considera que estén en un momento difícil. “Es verdad que no estamos en nuestro mejor momento, pero seguro que el Mallorca, a ojos cerrados, se cambiaría por nuestra situación de tener tres puntos de ventaja y jugar en casa con el apoyo de nuestra afición. Es un partido que tenemos que sacar como sea, sabemos que va a ser difícil, que han mejorado con el cambio de entrenador, pero estoy convencido de que vamos a sacar el encuentro adelante”. Cuando se le ha preguntado por la posible presión que puede tener el Elche de tener que sumar para no ver comprometida su situación clasificatoria y la permanencia ha sido tajante: “presión la que teníamos la temporada pasada en el descanso en Cádiz (1-0 y con el equipo descendido). Ahora estamos en una situación mejor. Vamos a pelear hasta el final y seguro, aunque ojalá que no, que llegarán más derrotas. Es muy difícil salvarte sin sufrir. Nosotros hemos tenido una buena racha y ahora no estamos tan bien en cuanto a resultados, pero las aspiraciones son buenas y estamos convencidos de que vamos a sacar los tres puntos frente al Mallorca”. Fidel ha admitido que las bajas de Lucas Boyé y de Guido Carrillo son importantes y que les “encantaría” que pudieran jugar. Pero ha afirmado que en la plantilla “hay futbolista de garantías y que seguro que van a rendir bien". No obstante, ante la ausencia de los dos “9” argentinos ha comentado que “quizás tenemos que cambiar un poco nuestra forma de jugar, porque son jugadores que manejan muy bien el juego directo. Ahora, igual, nos tenemos que asociar un poco más”. Por último, en cuanto a la iniciativa del club de poner en marcha una promoción de entradas baratas para los abonados, ha comentado que “no me sorprende. Conozco a Christian (Bragarnik) y he hablado mucho con él. Sabemos que estamos en un momento clave de la temporada y que es un partido de vital importancia. Pero aunque no hubiera habido promoción de entradas, estoy convencido de que hubiera habido una gran entrada, porque Elche es una ciudad muy futbolera, la gente siempre apoya al equipo y sabe que estamos en una situación privilegiada para seguir en Primera División. La gente seguro que va a responder”.