Francisco: “Sumar 35 puntos a falta de seis jornadas es para estar orgullosos”

El técnico del Elche CF, Francisco Rodríguez, se ha mostrado “muy contento” por la “importante” victoria frente al Mallorca, que permite al conjunto ilicitano distanciarse a siete puntos de los puestos de descenso y dejar la permanencia muy encarrilada.

El técnico almeriense ha recordado en la ruega de prensa posterior al encuentro que “Todos sabíamos de la importancia del partido, porque jugábamos ante un rival directo, que estaba a tres puntos y ganando también les superamos en el golaveraje. Era un encuentro muy importante y preparamos la semana como tal. Eso no quiere decir que los anteriores no los preparásemos igual. Estamos muy orgullosos, porque el Mallorca venía de ganar al Atlético de Madrid y solo había recibido un gol con su nuevo entrenador. La primera parte ha sido sensacional, el equipo ha interpretado muy bien lo que teníamos que hacer y estamos muy contentos. Hay que disfrutar el momento, siendo humildes y realistas y sabiendo que todavía nos queda un camino por recorrer”.

Sobre al cambio de sistema y la utilización de los tres centrales, que ha sorprendido a todo el mundo, ha indicado que “eso tratamos, de sorprender, sobre todo a ellos. Desde nuestra llegada veníamos jugando con línea de cuatro y hemos perdido dos delanteros (Boyé y Carrillo) que eran muy importantes en nuestro modelo de juego y había que cambiar. El rival también se ajustaba a lo que queríamos ser. El perfil de jugadores que teníamos se ajustaba bien a este sistema y la primera parte salió todo bien. Estoy muy contento también porque había jugadores que no habían jugado desde nuestra llegada de inicio y lo han hecho fantástico. Y los que han entrado luego también han ayudado. Ha sido una labor de equipo, de club, de estadio, de afición… Esto es de todos. Sabíamos la dificultad que iba a tener conseguir el objetivo, estamos en el camino, pero todavía nos queda un poco”.

Otro de los motivos por los que se sentía orgulloso Francisco del triunfo ha sido por la buena imagen mostrada por su equipo. “Es importante por la forma como la ha conseguido. La primera parte ha sido sensacional. No había dudas entre nosotros, pero, lógicamente, en el entorno, después de tres derrotas seguidas, sí que lo las podía ver. Hemos visto finales de Liga difíciles para equipos que vienen de arriba hacia abajo, como podía ser nuestro caso. Pero nosotros no hemos dejado de confiar, de preparar, de realizar las mismas horas de trabajo, de encerrarnos con los jugadores en el vestuario, de saber qué queríamos hacer y cómo lo teníamos que hacer. Es una victoria súper importante, el martes jugamos en un campo difícil, como es el Benito Villamarín, frente al Betis, y, para un equipo como el nuestro, sumar 35 puntos, a falta de seis jornadas, es para estar orgullosos y como he dicho siempre, agradecer a todo el mundo el apoyo que nos ha dado, durante la semana y durante el partido”, ha comentado.

El hecho de que los goles los hayan conseguido dos defensas (Mojica y Pedro Bigas) era otro de los motivos de satisfacción. “Habíamos hablado de que nuestros carriles tenían que ser muy profundos. De hecho ha habido situaciones en los que Josan centraba y que estaba para rematar en el otro lado era Mojica o al revés. Mojica ha hecho una gran primera parte. También habíamos hablado sobre que llevábamos tiempo sin marcar en acciones de estrategia. Las habíamos trabajado mucho. La falta de Fidel es medio gol y luego el cabezazo de Pedro Bigas. En equipos como el nuestro en Primera División necesitan goles de estrategia. Por eso muy contento también, porque es una faceta importante”.

El técnico franjiverde ha admitido que cada vez ve más cerca la permanencia: “Por su puesto que lo tenemos al alcance de la mano y seguimos dependiendo de nosotros. Igual que nos pasaba antes del partido del Mallorca. Ellos estaban a tres puntos y ganando nos hemos puesto a seis. Siempre que nosotros hagamos nuestro trabajo, la permanencia va a estar más cerca. No lo habíamos hecho los tres partidos anteriores por eso se había generado un poco de nerviosismo. Queda todavía. Restan seis partidos, frente a rivales difíciles, todos se están jugando muchas cosas. Ahora iremos al campo del Betis por tres puntos más”.

Pero no se quiere aventurar a dar la cifra de puntos que será necesaria: “Depende lo que pase también en esta jornada. Conforme vayan pasando nos daremos cuenta de dónde puede estar. Nuestra intención es asegurarla lo antes posible. Ahora vamos a ir a Sevilla a intentar hacer un buen partido, pero la permanencia está en casa, con nuestra gente. Hoy ha habido un ambiente fantástico. El club también ha hecho un esfuerzo para traer más gente. Ha sido lo que requiere la Primera División para un equipo como el nuestro. Estoy muy agradecido. La victoria también va por ellos. No voy a poner una cifra, pero si ganamos los partidos de casa nos vamos a salvar”.

Por último, Francisco se ha referido a las molestias de Josan, que le han impedido finalizar el encuentro, al igual que Pedro Bigas y las consecuencias que pueden tener de cara al choque del martes frente al Betis. “El esfuerzo ha sido enorme. El calor de jugar a las dos de la tarde, el campo se secaba… Ha sido un esfuerzo titánico y los jugadores lo han sufrido, sobre todo los que llevaban tiempo si jugar un partido completo, como era el caso de Josan, que ha estado muy bien. El resto está bien. Perdemos a Omar por cinco tarjetas y ha terminado fundido. En el minuto 70 ya me había pedido el cambio. Ahora tenemos otra partido y luego el próximo fin de semana ya tendremos tiempo de descansar y recuperar”.