Bigas: "Hemos dado un paso de gigante y demostrado que el Elche tiene que estar en Primera"

Pedro Bigas fue el autor del segundo gol del Elche CF que dejaba encarrilada la importante victoria frente al Mallorca. El jugador balear anotó de cabeza un gran centro en una falta de Fidel Chaves. Un tanto que hizo vibrar a todo el estadio Martínez Valero, que lo celebró a lo grande, porque permitía sumar tres puntos que acerca al equipo de Francisco al objetivo de la salvación.

El central franjiverde reconoce que el triunfo ante el conjunto de su tierra significa "un paso de gigante". "Este equipo se lo merece más que nadie. Veníamos trabajando muy duro, a pesar de que los resultados no nos estaban acompañando. Pero con el apoyo de la afición y la confianza que nos han demostrado respondiendo a la llamada que hiciemos para que vinieran al partido lo conseguimos. Sabemos que este equipo y esta afición es de Primera y estamos muy contentos".

Sobre el encuentro frente al Mallorca, Bigas señala que "sabíamos que sería un partido difícil, pero el equipo supo sacar la casta y el orgullo y dio todo lo que tenía. Hemos demostrado que tenemos que estar en Primera División y estar la próxima temporada en esta categoría. Hemos dado un paso de gigante para lograr el objetivo", asegura.

El defensa del Elche celebró con mucha rabia y dirigiéndose a la grada el segundo gol que habría el camino del triunfo. "Quería celebrarlo con la afición, porque ellos seguro que lo pasan igual de mal que nosotros cuando las cosas no salen. Al final, tienes un sentimiento hacia unos colores y, cuando los resultados no acompañan igual te vienen esos nervios y esos malos pensamientos. Pero lo importante es no dejar de creer y tanto nosotros como la afición nunca hemos dejado de hacerlo. Nos hemos sentido siempre muy arropados y muy apoyados y eso es de agradecer, porque, al final, con su apoyo, somos uno más y se nota en el campo. Cuando vibra el campo y la grada con las ocasiones ayuda a que vengan los goles también", destaca Pedro Bigas.

El futbolista mallorquín formó la línea de tres centrales que, por primera vez en toda la temporada, puso en liza Francisco. Bigas, Gonzalo Verdú y Enzo Roco estuvieron muy seguros a lo largo de todo el encuentro y supieron frenar muy bien a Muriqi y al resto de jugadores ofrensivos del Mallorca. El defensa pidió el cambio en los últimos minutos, pero no debe tener problemas para estar disponible para el choque de este martes (21 horas), en el Benito Villamarín, frente al Betis.