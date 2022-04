Francisco: "Son tres puntos fantásticos"

El entrenador del Elche CF, Francisco Rodríguez, quiso mantener la calma y la euforia tras la importante victoria del conjunto ilicitano en el Benito Villamarín frente al Betis. El técnico almeriense no quiere pensar que ya tienen la permanencia asegurada y ha recordado que aún restan cinco partidos, y avisado de que los equipos de abajo están ganando y que hay que seguir luchando hasta que los números lo certifiquen.

Francisco ha reconocido que es “un triunfo que sabe muy bien" ante un gran rival como es el cuadro andaluz y ha querido "agradecer el esfuerzo y el compromiso" mostrado por sus futbolistas en el terreno de juego. El preparador franjiverde admite que “tenemos 38 puntos” a falta de cinco jornadas para finalizar el campeonato es para estar “contento” y “orgulloso”. Y por ello, ha desvelado que sus jugadores estaban celebrándolo en el vestuario. Pero ha recordado que este miércoles por la tarde (18.30 horas) volverán a entrenar para preparar el siguiente envite ante Osasuna, aunque ha anunciado que el fin de semana concederá libre a la plantilla. Francisco ha recordado que tienen por delante "cinco partidos para rubricar el objetivo" de la permanencia.

En cuanto al encuentro del Benito Villamarín ha admitido que han "sufrido" porque el Betis ha "salido con todo", por eso ha tildado la victoria de "tres puntos fantásticos". El técnico del Elche ha destacado que con los cambios y la entrada al terreno de juego su equipo ha tenido "una mayor profundidad con los cambios" y ha "hecho las cosas muy bien" frente a un adversario que "tenía claro que iba a apretar".

El preparador almeriense ha comentado que “los partidos se preparan. Teníamos gente que llegaba bien al espacio en el banquillo. Josan y Tete Morente -asistente y autor en la acción del único gol del encuentro- le han dado al equipo lo que queríamos", ha señalado el entrenador a la conclusión del encuentro.

Francisco no quiere creerse que ya tienen la permanencia asegurado, pero ha asegurado que estar en esta situación privilegia "es una satisfacción, cuando se dedican tantas horas", para alcanzar el logro "nada fácil". “Tener 38 puntos a falta de cinco jornadas es algo que pone muy contento a todo el vestuario y que nos permite "no depender de nadie", aunque advierte que "no hay que confiarse. Hay que ser humildes. Estamos viendo como los equipos de abajo y si no ere humilde lo puedes pagar”, concluyó el entrenador del Elche en la sala de prensa del estadio Benito Villamarín.