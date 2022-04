Prudencia en el vestuario del Elche «porque no está aún hecho»

Francisco y sus jugadores celebraron por todo lo alto la victoria frente al Betis en el Benito Villamarín. Todos son conscientes de que la permanencia en Primera División está muy cerca y es, prácticamente, virtual. Sin embargo, desde el vestuario franjiverde piden prudencia, porque los rivales de la zona baja de la clasificación están apretando y todavía no es matemática.

«No quiero pensar en que estamos salvados», señala el técnico del Elche, quien recuerda que «si no llegamos a vencer al Betis, el Mallorca ganó y se había acercado. En absoluto estamos confiados y hay que seguir trabajando, sacrificándonos y ser muy humildes, porque, en este categoría, si no lo eres, al final, lo acabas pagando».

Francisco asegura que los 38 puntos que lleva el conjunto ilicitano «no saben a permanencia», pero reconoce que «saben muy bien a falta de cinco jornadas. Nos queda rematar en los cinco partidos que quedan y tenemos que sumar los máximos puntos posibles», advierte.

El preparador almeriense advierte de que «la competición está muy igualada y solo pensamos en preparar el siguiente partido ante el Osasuna. Lo importante es que no dependemos de nadie, solo de nosotros».

Más seguro se muestra Josan, quien no duda en afirmar que «tenemos la salvación en la mano y frente al Betis sumamos tres puntos que valen oro». El futbolista crevillentino está convencido de que «ganando el siguiente encuentro frente a Osasuna, si no matemáticamente, sí que, prácticamente, tendremos el objetivo conseguido». Por ello, hace llamamiento a la afición para que acuda al Martínez Valero y «llene el estadio».

Edgar Badia destaca que «sumar 38 puntos a falta de cinco jornadas es muy importante» y no duda en afirmar que «este equipo se ha merecido llevar esos 38 puntos. A estas alturas de campeonato está muy bien. Frente al Betis conseguimos una victoria totalmente, como se dice, a lo Elche. Jugamos en un campo muy complicado, como es el Benito Villamarín, ante mucha gente y frente a un gran rival».

Tete Morente, autor del gol de la victoria ante los béticos, también reconoce que «el objetivo está cerca», aunque también avisa de que «aún no hay nada hecho». Por eso pide que «cuanto antes aseguremos la permanencia, mucho mejor».

Uno de los más prudentes es el centrocampista Raúl Guti. El futbolista zaragozano está encantado y reconoce la importancia del triunfo frente al Betis: «Sabíamos que era un gran día para sacar los tres puntos en un estadio como el Benito Villamarín y que podíamos hacer historia».

A pesar de esa alegría, al igual que el entrenador y que el resto de compañeros no duda en advertir que todavía tienen que luchar para poder cantar la victoria definitiva: «Soy de los que piensa que nada está hecho y que hay que seguir currando. Obviamente hay que celebrar el triunfo en un estadio como el Benito Villamarín y ante un gran rival como el Betis. Pero, como digo, hay que continuar currando aún, porque todavía no hemos hecho nada».

«Este equipo no frena y vamos a ir a por más en el siguiente encuentro en nuestro estadio, frente a Osasuna», concluye Guti.