Verdú: "Aún no hemos conseguido nada; hay que sellar el objetivo"

El capitán del Elche CF, Gonzalo Verdú, tiene clara una cosa: "El objetivo todavía no está sellado. El martes ganamos un partido importantísimo, en un campo dificilísimo como el del Betis, pero aún no tenemos conseguido nada. El subidón y esa energía de la última victoria nos va a servir para preparar el choque ante Osasuna. Queremos cerrar cuanto antes la permanencia". Así se expresaba hace unos minutos el defensor franjiverde, que entiende que aún no hay nada hecho porque "la salvación la marcan los equipos que luchan por ella. El otro día vimos al Cádiz ganar en el campo del Barcelona o al Mallorca al Alavés. Al final de LaLiga se iguala todo y nosotros lo celebraremos cuando matemáticamente esté conseguido".

También "es cierto que estamos en una buena situación para llegar lo antes posible a esta meta", apunta el jugador, pero insiste: "La experiencia del año pasado -la salvación in extremis en la última jornada- nos hace ser más conscientes de lo que no queremos pasar esta vez. Tenemos que sacar los tres puntos ante Osasuna para cerrar la permanencia cuanto antes, hacernos fuertes en casa. Estamos en una buena situación para lograr el objetivo, la concentración y tensión está siendo máxima para llegar a las últimas jornadas con el trabajo hecho". Para el capitán franjiverde "no podemos dejar pasar ni una oportunidad porque si te relajas y piensas que lo tienes hecho, y pierdes un partido y vuelves a perder, entras en una fase que no nos interesa para nada". De este modo, "nuestro objetivo es ganar a Osasuna, dejar la permanencia sellada cuanto antes y después disfrutar de los partidos que nos queden". El próximo rival, el domingo 1 de mayo, es, según Gonzalo Verdú, un equipo "siempre difícil, siempre competitivo, con una plantilla muy amplia y que juegue el que juegue lo hace bien. Osasuna está salvado y quiere luchar por estar en Europa. Es un rival muy duro, que trabaja muchísimo, con un sistema de juego cambiante y muy trabajado. Seguramente será un partido que se decida por detalles". El club pamplonés fue uno de los primeros destinos del capitán del Elche. "Le tengo un cariño tremendo. Es un club espectacular. Fue la primera vez que salía de casa a un sitio tan lejano y en la primera vuelta lo pasé mal y no jugué, pero en la segunda lo jugué todo y disfruté muchísimo. Es un grande de Primera y tengo un gran recuerdo del club, de la ciudad y de la gente de allí", exponía el jugador, que jugó en el filial de Osasuna. Sobre su lesión en el aductor que le obligó a abandonar el terreno de juego en el último encuentro ante el Betis en el minuto 55, Gonzalo Verdú asegura que "me encuentro bien, con mucho optimismo. Venía de una semana complicada porque el día del Mallorca me hice daño y ante el Betis empecé un poco resentido, pero forzando porque la situación lo requería. Por suerte ahora tenemos bastantes días por delante para llegar lo mejor posible al partido ante Osasuna, para el que soy optimista. Creo que voy a estar disponible". El defensor franjiverde fue preguntado por su estado actual y su futuro. Sobre el primero, entiende que "esta temporada he participado menos pero me sigo sintiendo importante, tanto dentro como fuera del campo, ayudando a mis compañeros y estando disponible, al pie del cañón y preparado para cuando sea necesario. Como así ha sido en las últimas jornadas. Mi objetivo personal es seguir trabajando al máximo para seguir aprovechando las oportunidades". Es cierto que "cuando entras en el equipo después de tiempo sin jugar cuesta volver a coger el ritmo que solo se tiene cuando se juega. Por muy bien que entrenes el ritmo que te da la competición no te lo da otra cosa". Por otro lado, "este año también he participado en la Copa del Rey. Vas sumando partidos y lo importante es estar preparado para cuando puedas jugar. Y tener claro qué es lo que necesita el equipo en cada momento". Sobre su "deseo contractual, estoy encantadísimo aquí. Tengo cuatro años más de contrato y no pienso en otra cosa que no sea seguir disfrutando en el Elche, ampliando objetivos y sueños". Preguntado por qué ha aportado Francisco al grupo, Verdú afirma que "es un entrenador valiente. Si hay una palabra que lo defina es valentía. Y eso nos lo transmite a todos. De hecho creo que nos hemos dejado algún punto por ser valientes, como por ejemplo ante Barcelona o Valencia". El capitán destaca la "mentalidad ganadora que nos transmite el técnico. Al final, si se lo transmites a un equipo que puede y quiere pues... ahí está el resultado, que llevamos diez victorias en una liga tan igualada como esta". Para que haya el buen ambiente que reina en el vestuario, Gonzalo Verdú entiende que el secreto está en que "la gente que ha venido es gente comprometida y con ambición. Y es importante hacer las cosas con naturalidad. Eso te da grandes vestuarios como los que yo he vivido desde que llegué. Vestuarios muy diferentes pero todos han sido muy sanos, con gente muy cercana. Y eso se transmite fuera y al rendimiento colectivo". En estos años, "el club ha acertado en sus decisiones de cambios de entrenador. Desde la derrota de Ontinyent, mi momento más delicado aquí. Creo que se han tomado el Elche ha tomado sus decisiones con acierto y se han aprovechado para estar donde estamos". Para Verdú, "estamos en un buen momento, siendo capaces de ir a un campo como el del Betis y ganar, cuando aquí perdimos en un partido muy desigualado". El defensor asegura que "no hay ningún partido fácil pero somos conscientes de que a base de trabajo y de prepararlo bien estamos consiguiendo resultados". Por último, el capitán tuvo un recuerdo emocionado hacia la afición, "por todo lo que está haciendo por nosotros esta temporada. Estamos viviendo unos partidos preciosos, como ante el Mallorca. Fue increíble y queremos que con Osasuna sea lo mismo y que a partir de ahí seguir creciendo".