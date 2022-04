Ponce: "Me gustaría llevar más goles, pero me exijo mucho en el trabajo grupal para ayudar al equipo"

Ezequiel Ponce llegó al Elche CF el último día del mercado de invierno, el 31 de enero, y hasta el 18 de febrero no pudo debutar, porque arrastraba una lesión de rodilla. Marcó en su estreno frente al Rayo Vallecano y en los últimos partidos, ante las ausencias de Lucas Boyé y Guido Carrillo, se ha convertido en la referencia en ataque.

Dejó el Spartak de Moscú poco antes de estallar el conflicto bélico de Rusia con Ucrania. Quería volver a LaLiga española, por la tuvo un paso fugaz por el Granada siendo muy joven, con solo 18 años. Después de militar en el Roma, Lille, AEK de Atenas y Spartak, con 24 años está en su plena madurez. Aunque solo ha marcado el gol de debú, la afición del Elche valora el enorme trabajo de desgaste que hace en la delantera. Su ilusión es quedarse en el club ilicitano la próxima temporada. La entidad franjiverde se reservó una cláusula de compra por cuatro millones de euros.

¿Cómo se encuentra después de estos primeros tres meses en el Elche?

La verdad es que muy contento. En los últimos partidos he podido ser titular y tener minutos. Estoy cogiendo la forma y, con continuidad, me siento bien y adaptándonos al nuevo sistema que está implantando el míster.

¿Le están saliendo las cosas como esperaba cuando vino en enero?

En lo personal, me gustaría aportar más goles. Ese era mi pensamiento. Pero eso no quita que me exija en el trabajo grupal, en el que me estoy sintiendo muy bien, ayudando al equipo. Hemos podido conseguir los tres puntos frente al Mallorca y el Betis trabajando todos juntos. A falta del gol, me quedo con el trabajo a nivel de grupo y estoy seguro que los goles llegarán.

En los últimos partidos ha tenido que redoblar esfuerzos al ser el único delantero específico de la plantilla tras las lesiones de Lucas Boyé y Guido Carrillo …

La verdad es que sí. He tenido que trabajar un poco más para el equipo, porque cuando se juega con dos delanteros se reparte un poco más el trabajo. Estoy adaptándome a lo que me pide el míster, estamos en el camino correcto, se están dando los resultados y donde tenga que cumplir, allí estaré para intentar aprovechar los minutos que me de el entrenador.

Ha jugado dos partidos completos en apenas cuatro días. ¿Eso quiere decir que la lesión está ya olvidada?

Sí. Ya no pienso en mi rodilla. La lesión está olvidada, aunque sigo cuidando mi forma física. Los dos últimos partidos, en los que jugué 95 y 98 minutos, me vinieron muy bien. Tuve que hacer un desgaste importante y estoy contento de como respondió mi cuerpo. Todo ayuda y conseguimos dos victorias importantes.

¿Está el Elche ya virtualmente salvado?

No. Queda mucha Liga y tenemos que competir hasta el final. La ilusión es que el Elche pueda terminar la temporada con el mayor número de puntos posibles y, para eso, tenemos que afrontar con seriedad hasta el último partido. Sería bonito sumar una buena cantidad de puntos y acabar haciendo una buena campaña. Aunque las dos últimas victorias han sido una alegría enorme, hasta que matemáticamente no estemos salvado no podemos estar tranquilos.

Poco después de abandonar Moscú estalló en Rusia la guerra con Ucrania. ¿Eso también ratifica que tomó una buena decisión?

Gracias a Dios tomé la decisión en el momento justo. Si bien en Rusia no hay acontecimientos de guerra y la gente que lo está sufriendo es en Ucrania, no era el mejor momento para permanecer allí. Pude tomar la decisión de salir antes de que comenzase la guerra. Era imposible imaginar lo que iba a pasar y es algo que lamento mucho, porque la gente está sufriendo y ojalá se pueda solucionar pronto. Estoy muy agradecido por haber podido venir al Elche y estoy dando todo para poder continuar aquí.

¿Qué le cuentan sus compañeros del Spartak de Moscú?.

He hablado con algunos de ellos. Cuando comenzó la guerra en el club se sintió y pasaron un mal momento. Era una situación difícil no solo a nivel futbolístico, sobre todo para las familias, porque una guerra se nota en todos los ámbitos. Afortunadamente, cuando comenzó la guerra algunos compañeros pudieron salir a otros clubes.

¿El hecho de FIFA Y UEFA hayan permitido a los futbolistas que jugaban en Rusia y Ucrania poder salir a otros clubes sin ser retenido puede facilitar sus condiciones de cesión para que pueda seguir la próxima temporada en el Elche sin necesidad de tener que pagar la cláusula de compra?.

Es toy esperando y no sé si podrá facilitarlo. Lo primero que quiero es que la guerra pase y que todo el conflicto se paré. Luego veremos si FIFA y UEFA toman alguna decisión para permitir las salidas. Estoy expectante por ver cómo se resuelve mi situación en los próximos meses. Lo que quiero es cumplir aquí para ver si los dirigentes del Elche toman la decisión de comprarme o, si no, para buscar un buen futuro. No sé qué van a decidir y estoy esperando a tener noticias, pero lo que quiero es poder continuar en la liga española.

¿Qué tal es su relación con el propietario Christian Brangarnik? ¿Ha hablado con él?

Con Christian (Bragarnik) tengo muy buena relación. Es una persona cercana. Estuvimos celebrando todos juntos en el vestuario la victoria frente al Betis y estaba muy contento con el resultado. Pero sobre mi futuro no he tenido ninguna conversación. Sinceramente, el club no me ha llamado para hablar de mi futuro.

¿Y con Francisco?

También tengo muy buena relación. Le tengo mucho respeto, además de porque es el entrenador, por como vive, siente y trasmite el fútbol. En los dos últimos partidos me ha puesto de titular. Sabe que puede contar conmigo para lo que necesite y que voy a aportar seriedad, trabajo y que estoy comprometido al 100% para aportar lo máximo que pueda.

Empezar una Liga con la lesión olvidada y pudiendo prepararse en la pretemporada le ayudaría a mejorar su rendimiento?

Seguro. Si bien en cuanto a goles no estoy desesperado, porque sé que van a volver porque lo tengo dentro mí y sé que las oportunidades de marcar me van a llegar, de cara a la próxima campaña, haciendo una pretemporada, seguro que voy a tener mejores condiciones para mejorar y disfrutar y ojalá lo pueda hacer en el Elche.

Su lado más personal

«Elche es lo más parecido a mi país y a mis raíces y estoy muy a gusto»

¿Cómo ha sido su adaptación a la ciudad?

Estoy encantado. Todo lo tenemos muy cerca, es muy cómoda para mi familia y para mí y Elche es lo más cercano a mi país y a mis raíces. Estoy muy contento, disfrutando y estoy muy agradecido a la gente que me dio la oportunidad de venir. Mi familia está muy contenta. Necesitábamos venir a un país como España, por muchas situaciones. Estoy disfrutando mucho, estamos muy contentos y gracias a Dios pudimos dejar Rusia y venir a España. El club se está portando de forma maravillosa conmigo. Estamos muy contentos.

¿Qué le gusta hacer o visitar cuando no está jugando, entrenando o viajando?

De todo. No tengo predilección. Hay lugares muy bonitos y mi familia se puede desenvolver de una manera muy diferente a Moscú. El clima también ayuda. En Rusia, cuando comenzaba el invierno, aunque todo está muy bien preparado, apenas se podía salir de las casas. Aquí puedo hacer actividades con mi hijo, con mi esposa y estamos disfrutando mucho. Me gusta visitar el centro de la ciudad, ir a Alicante, a San Juan, a la playa... El clima es fantástico y estoy muy agradecido. Es completamente diferente a lo vivía en Moscú, estoy pasando buenos momentos y espero que puedan ser muchos más.

Con la lesión ya superada y olvidada y teniendo continuidad en el Elche, ¿si continúa la próxima temporada en el Elche, ¿se ve con posibilidades de llegar a la selección?

Es el mayor deseo que tengo como futbolista. En Argentina todos sabemos lo que significa ponerse la camiseta de la selección. He sido internacional en todas las categorías, desde la sub’15 hasta al olímpica, con la que estuve en los pasado Juegos de Tokio. Me encantaría poder algún día defender a país y vestir la camiseta de la selección absoluta de Argentina