Gumbau: "En el Elche estoy sacando lo mejor de mí"

Gerard Gumbau llegó al Elche CF el último día del pasado verano sin hacer mucho ruido tras no poder Bragarnik firmar al jugador del Huesca Seoane. Procedía del Girona de Segunda División en el que se había quedado dos temporadas seguidas a las puertas del ascenso, una de ellas frente al conjunto franjiverde. Sus únicas experiencia en Primera habían sido unos pocos partidos con el FC Barcelona, con el que debutó siendo canterano; y en el Leganés.

Comenzó la temporada en el conjunto ilicitano siendo suplente con Escribá, salía habitualmente en las segundas partes o de inicio en encuentros en los que se producían rotaciones. Sin embargo, la llegada de Francisco al banquillo franjiverde cambió por completo su rol. Gumbau había coincidido con el técnico almeriense en el Girona y ambos se conocían perfectamente. Ha disputado un total de 30 partidos y en 19 de ellos como titular.

A partir de ahí, el centrocampista catalán comenzó a ser titular y está siendo uno de los jugadores revelación del Elche. Además de su físico, cuenta la calidad que la aportó el ADN de la cantera azulgrana. Está destacando por los cambios de orientaciones en el juego y por su buena pierna izquierda en las acciones de estrategia. Ahora mismo es un fijo para Francisco y se ha ganado el cariño y el respeto de la afición.

Gerard Gumbau asegura que en el conjunto ilicitano está sacando lo mejor de él y que se encuentra muy a gusto en la ciudad y en el club. “La verdad es que me ha sorprendido. Cuando llegué no me esperaba estar tan feliz y tan contento aquí. Me siento como en casa desde el primer día. Elche es una ciudad tranquila. A pesar de que tiene muchos habitantes, se puede considerar pequeña comparada con otras y estoy muy contento”.

Al mediocentro franjiverde le gusta “salir a pasear por el centro y tomar algo en algún bar tranquilo”. No duda en afirmar que “tanto yo como mi pareja estamos muy a gusto”. A nivel futbolístico asegura que “me estoy encontrando muy bien. Creo que estoy sacando lo mejor de mí y espero que pueda seguir siendo así muchos años”.

A sus 27 años se encuentra en plena madurez y en el mejor de su carrera. Firmó por el Elche por dos temporadas, por lo que próxima campaña seguirá vinculado con el club ilicitano. Si su rendimiento sigue siendo como hasta ahora, no es descartable que el propietario Christian Bragarnik se siente pronto con su representante para ampliar su contrato.