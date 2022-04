Kike Pérez: "El trabajo no está del todo hecho y no nos podemos relajar"

El centrocampista franjiverde Kiko Pérez está entrando más en los planes de Francisco en las últimas jornadas, con dos titularidades en las victorias ante Betis y Mallorca. Se ha convertido en un referente en el centro del campo y “la verdad es que en las últimas semanas me he encontrado bastante bien. Sí es verdad que necesitaba esa confianza -la que da estar en el once inicial- para dar todo lo que tengo. He estado muy contento y al final cuando el equipo gana todo es maravilloso”.

Lo primero es lo primero. El objetivo: “Matemáticamente no sé si este domingo somos capaces de conseguirlo, pero sí es verdad que el próximo es un partido muy importante para nosotros porque jugamos en casa, con nuestra gente y tenemos que seguir trabajando con la humildad que nos caracteriza para ganar este partido”.

La permanencia está cerca, pero “no nos podemos relajar. Igual que iremos a por la victoria este domingo ante Osasuna, vamos a intentar ganar todos los partidos que podamos de aquí a que acabe la temporada”.

Preguntado por si el próximo rival, al estar ya salvado y lejos de los puestos europeos -sin objetivos-, puede venir relajado a Elche, el futbolista asegura que “no creo. Al final todo el mundo se está jugando cosas y nadie nos va a regalar nada”. Osasuna es “un equipo que no nos va a dar el partido por regalado. Va a salir con mucha intensidad, es un equipo muy complicado”.

Para enfrentarse a los rojillos, “debemos estar muy metidos en el partido desde el primer minuto, salir intensos como salimos el otro día en casa contra el Mallorca y con nuestra gente”.

Sobre el calor del público en el último partido en el Martínez Valero, Kiko Pérez entiende que “es muy estimulante, porque todo el mundo que vino, la afición, la gente estuvo muy comprometida con nosotros. Lo comentamos entre nosotros nada más salir a calentar. Y chapó por la gente que nos anima y que viene cada fin de semana. Ojalá se repita la afluencia de público como ante el Mallorca”.

Buen ambiente en el vestuario

Cuestionado sobre el buen ambiente que se está viendo en los entrenamientos del grupo, Kiko Pérez entiende que “el equipo está muy alegre y el de este domingo va a ser un partido ilusionante porque jugamos en casa y debemos intentar salir a dar el máximo todos nosotros para conseguir el objetivo, que es lo que estamos buscando. Cuanto antes lo consigamos mejor para nosotros”.

El futbolista, natural de Toledo, insiste en su idea: “El trabajo no está del todo hecho y no nos podemos relajar. Tenemos una cita muy importante este domingo y vamos a ir partido a partido. Tenemos que salir a ganar el siguiente y si conseguimos hacerlo y hay que celebrar el objetivo, pues se celebrará. Pero si hay que ir a Cádiz a ganar otra vez, iremos a por ello. No es lo mismo salvarnos con 40 puntos que conseguir más. Queremos conseguir todos los que podamos”.

Adaptación al cambio

Kiko Pérez lleva tres meses en Elche. “Desde que llegué la adaptación ha sido muy buena, el equipo me trató muy bien, el cuerpo técnico, los compañeros… Les doy las gracias a todos ellos porque desde el primer minuto me han tratado muy bien y eso también lo he notado yo en mi rendimiento, en el trabajo del día a día y, a la hora de la verdad, ahora estoy teniendo más confianza y más minutos”. Sobre la ciudad, “me ha dado muy poco tiempo de verla, pero muy bien, sobre todo el clima y me siento muy contento en Elche”.

Su futuro

Sobre la posibilidad de que el Elche ejerza su posibilidad de contratarlo tras llegar cedido del Valladolid, Pérez entiende que esta cuestión “no va a depender de mí. Yo tengo contrato con el Valladolid, es un tema de clubes que se tienen que poner de acuerdo. Yo estoy aquí muy contento, voy a ir día a día, entrenando lo máximo que pueda, y ya veremos a ver qué me depara el futuro”. Y no, no está pensando en ello. “Estoy pensando en el partido ante Osasuna… No depende de mí. No sé qué va a pasar conmigo. De momento estoy centrado en el Elche, que es donde estoy, y en el partido ante Osasuna”.

Consultado por lo que más le sorprendió a su llegada al club ilicitano, Kike Pérez es claro: “Lo que más me ha llamado la atención es el grupo que hay, la confianza que tenemos el uno en el otro. Los entrenamientos están siendo maravillosos, el cuerpo técnico igual, chapó por el trabajo que está haciendo”.

¿Ha tenido suficientes oportunidades para demostrar el jugador que es? “Llevo poco tiempo aquí. Son tres meses y mucho por demostrar. Al principio jugué muy poquito. Ahora sí estoy teniendo más minutos. Ahora con la confianza que tengo sí es verdad que tengo más opciones de demostrar más cosas”.

¿Ha habido contacto con la dirección del Elche? “No. El club no ha hablado conmigo”.

Lucas Olaza

Sobre su compañero en el Valladolid y ahora en el Elche, Lucas Olaza, el centrocampista aseguraba que “él tiene que seguir trabajando. Lo conozco muy bien. Mojica es uno de los mejores laterales izquierdos de Europa sino el mejor por lo que tiene una competencia muy grande, pero debe seguir trabajando. Yo también he tenido mi competencia y al final he encontrado mi huequecito”.