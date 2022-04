Francisco: "Después de dos victorias me llamaríais loco si no uso el mismo sistema"

El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, no quiere ni un ápice de relajación en los suyos. Y así lo demuestra con el ejemplo. “He trabajado como siempre e incluso creo que le he dedicado más horas esta semana que la primera que vine. Y así se lo he hecho saber a los jugadores. El domingo tenemos un partido muy importante, sabemos lo que nos jugamos y vamos a afrontarlo como tal. Es un encuentro esencial, al que debemos llegar sin confianza ninguna”.

Y el rival, Osasuna, ya tiene los deberes hechos. Pero, “nos visita un equipo que en su última salida ganó en València, que ha sumado más puntos fuera que en casa, un conjunto muy bien trabajado y que a mí me está costando mucho de analizar, por lo tanto quiere decir que es un equipo bastante bueno.

Para afrontar la jornada, Francisco solo tiene la baja de Lucas Boyé, puesto que Carrillo se incorporó a los entrenamientos el jueves. “Estamos contentos porque Guido ya entrenó ayer con el grupo y estuvo muy bien. Hoy también lo ha hecho. Y esperemos que mañana no tendrá problemas y estará disponible para la convocatoria”.

Por su parte, Lucas Boyé está teniendo “una evolución bastante buena”. Según su técnico, “entendemos que la semana que viene podrá ya ir incorporándose con el grupo. Eso es lo que quiero yo, lo que queremos todos. Vamos a ver la evolución pero estamos contentos porque estamos intentando acortar los plazos”.

Para preparar el partido de este domingo, 14 horas, ante Osasuna, "el ambiente está siendo bueno, hay que reconocerlo. Se trabaja bien. Hay mucha predisposición a todo, el jugador que juega y el que no..., todo el mundo quiere ayudar. Hemos analizado muy bien al rival, lo que nos ha costado porque hace muy bien las cosas y es difícil de contrarrestar. El partido lo hemos preparado a conciencia para ganar. Sabemos lo que nos jugamos, que es muchísimo. Y olvidándonos de los demás. Trabajamos centrándonos en lo importante, que es este partido, pues lógicamente sacar el domingo los tres puntos sí nos daría prácticamente la permanencia".

¿Viene Osasuna sin motivación?

Pues no. “Es un rival que habiendo conseguido ya los puntos suficientes para lograr la permanencia viajó a València y consiguió los tres puntos”. Y es un equipo muy experimentado. “Ofensivamente tiene automatismos muy claros, juegan mucho en campo contrario, presionan bien, sus duelos son muy ganadores. Que lleva mucho tiempo con Yagoba, su entrenador. Es un equipo muy bien trabajado y por eso está donde está ahora mismo. Salvado e intentando conseguir el máximo número de puntos posibles”.

Preguntado por si habrá alegría en el estadio, como ante el Mallorca, Francisco entiende que “si llamamos alegre a que podamos ganar un partido holgado en Primera... es difícil que se dé un resultado como el de Mallorca. Todo el mundo quiere sumar y no hay relajación en absoluto. Me gustaría ver un Elche valiente, que tenga la ambición de jugar arriba, pero también debemos ser realistas pues delante tenemos a un rival que nos va por muchos momentos a someter y tenemos que estar preparados para soportar eso”.

El horario y el día no invitan… “Entendemos la situación perfectamente. Es un día muy especial, el Día de la Madre, dos de la tarde, domingo… Los que estén van a estar porque están siempre. Los nuestros estarán aquí para apoyarnos. El horario no invita, ni el día. Pero los que estén van a estar y para ellos tenemos que conseguir la victoria”.

Objetivo

“Hasta el último día que esté aquí voy a trabajar a full. A nivel individual y colectivo sigo transmitiendo lo que siento y lo que siento es que quiero ganar todos los partidos de aquí al final, me gustaría terminar lo más arriba posible. Primero para distanciarnos de los que tenemos abajo, pero también para alcanzar a la gente que tenemos por arriba. Si esta semana conseguimos que sea así consiguiendo los tres puntos, a la próxima iremos a hacer lo mismo y hasta el final”, señala Francisco.

Posibles salidas

“Hay jugadores, y el equipo en general, que están haciendo muy bien las cosas. Es normal que haya interés por ellos y eso siempre será bueno para el club. Estoy Muy orgulloso de eso pero no voy a entrar en los comentarios de este tipo de Prensa", apunta el técnico, que, sobre su futuro, asegura que “la comunicación con Christian es fantástica pero de momento no ha llegado el momento de poder sentarnos para ver qué va a pasar porque ahora estamos muy centrados en el día a día. Y no me preocupa en absoluto porque yo me encuentro muy a gusto aquí y entiendo que el club también lo está con nosotros, lo que tenga que pasar pasará, pero ahora tenemos que estar centrados en ganar a Osasuna”.

Para decidir el futuro hay que analizar el pasado. "Cuando yo decido venir al Elche es porque entendía que era un lugar idóneo para crecer. Es un club que quiere crecer y para cualquier entrenador joven, como es mi caso, no con mucha experiencia, quiero crecer y aquí me encuentro muy a gusto y siento que contamos con el respeto del club. El Elche es un club que tiene ambición, que quiere pensar en el mañana mirando hacia adelante. Yo estoy muy muy contento. Y no quiere decir eso que no lo he estado en Girona, Huesca o Lugo, para los que tengo un cariño enorme, pero es verdad que aquí estoy en Primera División y quizás sea de mis mejores momentos en mi carrera".

Estado de forma de la plantilla y sistema de juego

"Ahora mismo hay un buen nivel deportivo en la plantilla. Hay muy buen nivel individual que está haciendo que en lo colectivo vayamos creciendo. Y en cuanto a sistema, llevamos dos victorias de dos, por lo que creo que si no vuelvo a jugar igual me vais a llamar loco. Es un sistema que hemos trabajado muchísimo tiempo, que me gusta y que es la mejor manera para preparar los próximos partidos", concluye el técnico, que aspira "no solo a alejarnos del descenso, también a acercarnos a equipos que están por arriba. Tenemos muchos objetivos por delante cercanos y reales. Ganar tres partidos seguidos en Primera División es muy importante, pero no ahora sino también al inicio de la temporada. Que lo hagamos ahora quiere decir que estamos cerca del objetivo", sentencia Francisco.