Nino: pasado rojillo, corazón franjiverde

Hace casi un año, la Leyenda franjiverde, Juan Francisco Martínez Modesto «Nino», anunciaba su retirada de los campos de fútbol a la edad de 41. Desde entonces, ha trabajado como segundo entrenador del filial, el Elche Ilicitano, en una experiencia que le está aportando «muchísimo», pero distinta a su etapa como futbolista. «Contento, aprendiendo, viendo otro fútbol totalmente diferente de lo que es como jugador, pero con la misma ilusión y ganas. Estoy intentando aprender cada día y aportar a los jóvenes mi experiencia de lo que es el fútbol profesional en realidad. Estoy contento con lo que estoy haciendo».

Donde él mismo más se recuerda es, lógicamente, en el estadio Martínez Valero. Allí es donde quiere estar este domingo, a las 14 horas, por un motivo muy especial. Su equipo, el Elche, se enfrenta al que también fue su club durante seis años, Osasuna. Desde Pamplona llegó de nuevo a su casa ilicitana en 2016 para vivir sus últimas temporadas como futbolista.

Por Osasuna guarda un cariño muy especial. También por la ciudad y, sobre todo, por su gente. De hecho, algunos excompañeros le han llamado para verse en su visita al Martínez Valero. «He hablado con varios amigos de Pamplona, los que quedan, como Roberto Torres, Oller, Unai García, David García, Juan Cruz… Hay varios con los que tengo buena relación y los veré», afirma Nino.

¿Qué significa para la Leyenda este partido? «Para mí es una jornada muy especial porque he podido jugar en los dos clubes. Ambos me han tratado muy bien y me siguen tratando muy bien. Tengo amigos en ambos equipos».

¿Cómo espera el partido? «Pues muy bonito de ver. Es un choque al que los dos llegan con los deberes prácticamente hechos, la permanencia. Un encuentro muy disputado en el que los dos equipos van a querer sumar de tres. El Elche juega en casa ante su afición y, evidentemente, espero y quiero que gane el Elche, pero le deseo lo mejor a los dos por el trato que me han dado y el cariño que les tengo».

Va a ser su primer Elche-Osasuna desde la grada y el exjugador asegura que lo vivirá «para disfrutarlo. Creo que la situación invita a ello. Es un partido para certificar prácticamente la permanencia y ojalá sea este domingo. Como aficionado espero ver un buen partido y que gane el Elche». Nino tiene pasado rojillo, pero el corazón franjiverde.

¿Cómo ha visto al Elche este año? «A falta de la permanencia matemática, el objetivo está prácticamente cerrado. Ha habido diferentes situaciones durante toda la temporada, como se preveía porque al final los equipos humildes, pequeños, como el Elche, en una categoría tan exigente como es la Primera División, es normal que tengan momentos para todo. Empezó bien la Liga, luego tuvo un bache del que le costaba salir a Fran Escribá. Llegó Francisco y el equipo subió otra vez hacia arriba. Y últimamente había cogido cinco o seis resultados negativos pero con las dos últimas victorias están los deberes prácticamente hechos».

En resumen, «es una temporada buena porque certifica prácticamente que seguirá el año que viene en la máxima categoría y porque el Elche sigue creciendo en todos los sentidos, que es lo importante», sentencia Nino.