A una victoria de aprobar el curso

Y de repente, la meta. El Elche atisba ya su objetivo de la permanencia, pese a que aún queda todo un mes de competición. Lo hace tras el parón por la final de Copa, que llegó en un momento de sonrisas, tras dos triunfos consecutivos frente a Mallorca y Betis que alejaron los fantasmas que habían provocado las malas rachas de resultados y lesiones. Este domingo, los franjiverdes buscan aprobar el examen definitivo que les permita pasar de curso sin necesidad de jugársela hasta el final.

El ambiente entre los de Francisco no podría ser mejor. Entre otras cosas porque, una vez más, cuando llegó el momento de la verdad supieron responder sobre el césped. Si el Elche, en general, busca el aprobado del curso con una victoria ante Osasuna, el Elche de Francisco va a por nota. Y muy alta. No hay que olvidar las sensaciones de noviembre, cuando el almeriense se hizo cargo del equipo después del despido de toda una leyenda como Fran Escribá. Las dudas han mutado a admiración hacia el trabajo del andaluz, su cuerpo técnico y los futbolistas.

Si el Elche asegura, matemática o virtualmente, la permanencia con tanta antelación es evidente que se trataría de un hito histórico para la entidad. Sería una nueva página de oro para la breve, intensa y exitosa etapa de Christian Bragarnik. Después de dos temporadas tan acostumbrados a sufrir hasta el último instante para ascender y salvarse, resulta raro ver al conjunto franjiverde con tanta tranquilidad a estas alturas del campeonato. Sin embargo, es el fruto del trabajo bien hecho. Una travesía que no siempre ha sido sencilla y en la que ha habido multitud de obstáculos.

Contra esos obstáculos, Francisco ha sabido encontrar el modo de sortearlos. La última vía de escape del técnico ha sido la defensa de tres centrales, que ha dado seis puntos vitales en los dos últimos partidos de los franjiverdes ante Mallorca (3-0) y Betis (0-1). El mismo entrenador ha reconocido que sería ilógico cambiar de esquema ahora.

La duda parece, por lo tanto, en conocer la identidad de ciertos jugadores que se han postulado a hombres de confianza. Diego González y Pedro Bigas pelean por una de las tres plazas en el eje de la zaga. Josan pide paso en el carril derecho, aunque Palacios no está dispuesto a cedérselo. Y en la medular, el triunfo en el Benito Villamarín podría poner en duda hasta a Omar Mascarell, aunque cuesta ver al Elche sin su faro, salvo sanción o lesión.

Edgar Badia busca su tercera portería a cero En sus dos últimos partidos, el Elche ha logrado mantener la portería a cero. Edgar Badia acumula 231 minutos sin encajar un gol. En el momento decisivo de la temporada, los franjiverdes parecen haber echado el cerrojo. En caso de mantener la racha esta tarde sería la primera vez que el Elche enlaza tres partidos con portería a cero este curso. El meta catalán ya lo hizo en los inicios de la campaña pasada en Primera, frente a Eibar, Huesca y Alavés. En total, Edgar suma 5 partidos imbatidos en la 21/22 y 30 como franjiverde.

En ataque ya están secas las lágrimas vertidas tras conocer las lesiones de Lucas Boyé y Guido Carrillo de cara al tramo decisivo de la temporada. Este último ya ha realizado los últimos entrenamientos junto a sus compañeros y será la otra novedad en la convocatoria. La lesión de Boyé requiere paciencia, más aún ahora, con lo holgado que está al equipo en la tabla.

Osasuna busca Europa

Por su parte, Osasuna llega a la ciudad de las palmeras con los deberes de la permanencia completados, pero con la necesidad de volver a la senda del triunfo para recuperar la confianza perdida con la última derrota liguera ante el campeón Real Madrid. La plaza de Conference League aún está a su alcance y no quieren desaprovechar su oportunidad de estar en Europa el curso próximo, aunque esta sea remota.

Por primera vez desde el pasado mes de agosto, Jagoba Arrasate tiene disponibles a todas sus piezas. Las lesiones y el covid-19 han martirizado a los navarros durante la Liga. Aún así, el objetivo principal ya lo han conseguido, con muchísima antelación.

No se esperan grandes rotaciones en el bando rojillo, pero el entrenador vasco podría dar entrada a futbolistas que este curso han contado con menos protagonismo. Roberto Torres, segundo capitán de la plantilla, no ha tenido demasiadas oportunidades como titular y apunta al once.

Budimir y «Chimy» Ávila son los principales peligros de Osasuna. Ambos llegan en un momento dulce, con siete y seis goles en su mochila personal. El joven Moncayola, un portento físico, será el hombre a seguir en la medular. Más atrás, Juan Cruz pondrá la nota emotiva del choque, al volver al lugar en el que dio un gran salto como profesional.

Tras más de una treintena de exámenes, el Elche tiene la opción de aprobar el curso con antelación. La afición, pese al horario, esperar celebrar un nuevo triunfo y pasar el mes de mayo pensando en las vacaciones y en la próxima temporada.