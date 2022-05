El técnico del Elche, Francisco Rodríguez, valoró el empate conseguido por su equipo ante Osasuna de manera positiva, sobre todo teniendo en cuenta los contratiempos en forma de lesiones que sufrió su equipo durante el choque. Un punto que deja muy cerca la permanencia a los franjiverdes.

Empate meritorio

Estamos satisfechos, aunque nunca lo solemos estar cuando empatamos. Con todo lo que ha pasado durante el partido es para estar contentos.

Repaso al parte médico

Bigas está en el hospital, haciéndole pruebas. Vamos a esperar. A Raúl Guti se le ha inflamado el ojo con el golpe. Mojica ha sentido un pequeño pinchazo y Gonzalo Verdú un gran pinchazo. El resto, muy cansado después de un partido muy duro a las dos de la tarde.

Permanencia cerrada

Esperaremos a que termine la jornada y valoraremos según los resultados. 39 puntos a falta de cuatro jornadas es una cifra importante. Ojalá la podamos certificar la semana próxima en Cádiz.

Sufrimiento en el segundo tiempo

Sabíamos que teníamos que salir fuertes los primeros 20 minutos y tratar de conseguir un gol porque luego se iba a secar el campo e íbamos a perder fluidez. Luego hemos seguido igual, aunque teníamos otro plan para cuando se secara y no lo hemos hecho. Hemos tenido que ir planificando cada diez minutos por las circunstancias.

Calificación de los jugadores

Queríamos transmitir el ser un equipo ganador. Y creo que la afición ha visto eso. Por supuesto, había que sufrir y lo hemos hecho. Ellos tampoco han creado muchas ocasiones de gol en la segunda parte, salvo el agobio en el área.

Lesionados para jugar en Cádiz

No me preocupa ir en cuadro a Cádiz. Confío plenamente en la plantilla y ya hemos ido en cuadro a otros campos. Tendrán que jugar algunos que no vienen a hacerlo. Iremos a por los tres puntos, aunque sabemos que ellos se van a jugar mucho.

Pere Milla y Omar Mascarell

Pere Milla nos ha dado muchísimo. Él sabe la confianza que tengo en él y estoy muy satisfecho. Omar tiene mucha inteligencia y puede jugar en la posición que quiera.