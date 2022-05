El presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, ha sido muy claro este martes, en la inauguración de la nueva tienda del club en el Centro Comercial L'Aljub, cuando se la ha preguntado por los rumores y los deseos que existen en Cádiz de devolverle el favor de la temporada pasada cuando el conjunto ilicitano ganó en el Nuevo Mirandilla, en la penúltima jornada, y eso le permitió llegar al último partido en el Martínez Valero con opciones de permanencia, que los franjiverdes consiguieron tras vencer al Athletic Club de Bilbao y el empate del Huesca con el Valencia.

El dirigente del club ilicitano admitió que ha escuchado esos comentarios, pero, al mismo tiempo, ha indicado que, también, le han recordado el encuentro frente al Cádiz del año 80, con un estadio lleno hasta la bandera, en el que el Elche ascendía a Primera División ganando o empatando y terminó perdiendo. O cuando hace cinco campañas el conjunto franjiverde certificó su descenso a Segunda B tras perder en terreno gaditano.

Buitragro también ha comentado que confía en que Francisco siga siendo el entrenador de la próxima temporada y ha pedido calma en la planificación del próximo curso.

¿Esperando ya la permanencia matemática?

Ahí estamos. Vamos mirando de reojo a los demás equipos, pero no bajamos la guardia. Lo básico es hacer nosotros los deberemos. Tenemos que seguir compitiendo como lo estamos haciendo durante toda la temporada, salvo alguna excepción de algún partido determinado que hemos fallado un poco. En el resto, en el 90% de las veces, hemos competido. Tenemos que seguir confiando en nuestras posibilidades, en nuestro esfuerzo, en nuestra forma de hacer las cosas y los resultados vienen por sí solos. La permanencia caerá como fruta madura, por el trabajo y esfuerzo hecho durante todo el año.

En Cádiz se habla de devolver el favor de la temporada pasada. ¿El aficionado del Elche puede tener alguna duda de que el equipo saldrá a competir al máximo este próximo sábado?

¿Devolver favores? Yo he oído comentarios de todos los tipos. Que en parte le debemos un favor al Cádiz por la situación que se produjo la temporada pasada. Pero también hay gente con más edad que me recuerda lo del año 80 o, incluso, el descenso a Segunda B que sufrimos hace cinco años. Tenemos que competir. En definitiva, tenemos que hacer que LaLiga sea lo más limpia posible. Además, nosotros no tenemos todavía la salvación matemática y tenemos que salir a ganar.

¿Cómo está el tema de las renovaciones y las posibilidades de que se vayan Lucas Boyé y Mojica?

Ese es el capítulo que va después, una vez que finalice la temporada. Todo llegará. El tema de las renovaciones, quién se queda y quién se va son temas entran dentro de la planificación deportiva de la próxima temporada. Se está trabajando, porque, en ese aspecto, nunca se para de trabajar y todo llegará. Vamos primero a asegurar la permanencia y, luego, ya veremos qué equipo armamos para la próxima temporada.

¿Confía en que el entrenador Francisco se quede?

Todos confiamos en que se quede Francisco. Por parte del club existe un deseo en que se quede. Él también está contento e ilusionado por el equipo, el proyecto, la ciudad… Creo que no va a haber ningún problema en que se quede.

¿El proyecto del Elche de la próxima temporada será más ambicioso que el actual?

Hay que tener los pies en el suelo y lo que tenemos que hacer es consolidarnos en Primera División. Tenemos que configurar un equipo que no sufra para mantenerse, pero tampoco tenemos que limitarnos. El objetivo principal como club es, por lo menos en dos o tres años, es consolidarnos en Primera y no ser un equipo de los que van subiendo y bajando. Procurar ser un equipo que no sufra y que no llegue, como la temporada pasada, a la última jornada jugándose la salvación.