Lucas Pérez se enfrentará este próximo sábado (18.30 horas), al Elche CF, que fue su equipo hasta el pasado 31 de enero. El delantero gallego fue uno de los grandes protagonistas del mercado de invierno cuando en el último día del plazo, el 31 de enero, se marchó al Cádiz, un rival directo del conjunto ilicitano en la lucha por la permanencia. El futbolista pidió salir porque le ofrecían dos años de contrato y, finalmente, la entidad franjiverde accedió, previo pago de un traspaso que rondó el millón de euros.

Ahora, este sábado se verá las caras con los fueron sus compañeros, en un encuentro que los gaditanos necesitan ganar para seguir su lucha por salvarse y el Elche lo afronta con la permanencia, virtualmente, conseguida.

Lucas Pérez ha ofrecido este miércoles una rueda de Prensa para hablar del encuentro y cuando se le ha preguntado si era especial por enfrentarse al conjunto ilicitano ha señalado que "es un partido vital para nosotros, por la situación en la que nos encontramos ( a solo un punto de los puestos de descenso) y lo que necesitamos es hacer lo que venimos haciendo durante la semana para preparar el choque. Estoy muy contento de poder enfrentarme a mis antiguos compañeros, a los que guardo un cariño increíble, al igual que al club, al que estoy muy agradecido por como se portó conmigo. Venía de una situación bastante complicada en el Alavés y confiaron en mí. Estoy muy agradecido al club, a la afición y a mis compañeros del Elche. Va a ser bonito enfrentarme a ellos y espero que podamos sacar los tres puntos".

El delantero del cuadro gaditano tiene claro que el equipo de Francisco no va a ir "de vacaciones" al Nuevo Mirandilla por tener la permanencia virtualmente conseguida: "Van a venir a ganar y hacer su trabajo. La clasificación y los puntos dicen que virtualmente pueden estar salvados, pero matemáticamente no es así". Por ello, espera a un Elche "fuerte, como cuando yo estaba allí, que éramos un buen bloque y un buen equipo y hacíamos un buen trabajo. Como ahora lo están haciendo, que estamos viendo que están haciendo una gran segunda vuelta. Espero a Elche fuerte, que no nos va regalar nada, al igual que ningún rival de los que nos quedan de aquí a final de temporada".

Al exfutbolista franjiverde también se le ha preguntado por si había hablado con su entrenador, Sergio González, para darle alguna información sobre cómo juega el Elche. "Estoy es fútbol y el míster habla conmigo y con el resto de compañeros durante la semana sobre acciones que se pueden dar en los partidos. Lógicamente, voy a dar toda la información que pueda para ayudar. Pero hoy en día todo el mundo sabe como juega el Elche, al igual que el resto de equipos. Intentaremos contrarrestar sus virtudes, que son muchas, porque el Elche está haciendo una gran segunda vuelta, y aprovechar las nuestras".

Lucas Pérez se ha quedado sorprendido cuando le han comentado que el conjunto ilicitano era un equipo un tanto "marrullero", que contaba con jugadores como Pere Milla, Raúl Guti, Tete Morente o Fidel, que buscaban las faltas tirándose al suelo, haciendo un juego subterráneo y con una conducta un tanto desleal. El delantero ha dicho que no podía "decir nada" al respecto y que "esto es fútbol. Cuando hay un contacto, desde fuera igual se puede percibir que no es falta y no se sabe si ha sido fuerte o no. Esto es fútbol y no se trata de tirarse más o menos. Para eso están los árbitros para juzgar esas acciones, pero no solo en el caso del Elche, sino con todos los rivales".