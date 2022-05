Boyé vuelve al grupo, pero faltan Mojica y Olaza

Problemas graves para Francisco. Su banda izquierda ha sufrido las ausencias, en el entrenamiento de esta mañana, de sus dos piezas fundamentales. Johan Mojica no ha estado en la sesión celebrada en el Martínez Valero. Su sustituto natural, Lucas Olaza, tampoco. Aunque no ha trascendido la causa de su baja de hoy -el club guarda silencio-, lo cierto es que no ha estado ejercitándose con el grupo. El que sí ha vuelto, después de un mes, ha sido el delantero Lucas Boyé. Enzo Roco, sancionado para el próximo encuentro, ha realizado trabajo al margen.

Comencemos por la mejor noticia del día: Ha tenido su fruto el gran esfuerzo realizado por el 9 del Elche, Lucas Boyé, para recuperarse cuanto antes de su rotura fibrilar en el aductor, que se produjo el pasado 4 de abril, en el estadio de San Mamés, frente al Athletic Club de Bilbao. En los 15 minutos que el club permite a los medios de comunicación entrar a la sesión, Boyé ha realizado las mismas actividades que el resto de sus compañeros, centradas en rondos, juegos y ejercicios de activación. Se ha mostrado muy integrado y enérgico, concentrado y competitivo, como siempre ha sido el atacante argentino. Las buenas sensaciones de Lucas Boyé han sido la del resto de sus compañeros. En la jornada ha reinado el optimismo y está prácticamente cerrado que la vuelta del ariete a las convocatorias sea mañana mismo, cuando el equipo viaja a Cádiz, para enfrentarse al conjunto gaditano este sábado a las 18. 30 horas. La prueba que hoy estaba previsto que realizara Boyé ha salido bien y podría jugar unos minutos en esta jornada para ir recuperando ritmo de competición. Una de las tres ausencias del día, la de Enzo Roco, puede entrar dentro de lo normal. El central franjiverde no puede jugar este sábado al estar sancionado por acumulación de tarjetas. De este modo, ha realizado trabajo específico de recuperación junto a uno de los preparadores del club. De hecho, los ejercicios los ha realizado en el mismo estadio Martínez Valero, en un corner. La peor noticia para Francisco se ha dado en su defensa de la banda izquierda. A las ya sabidas molestias musculares de Johan Mojica en los isquiotibiales se ha unido la baja de su recambio natural, Lucas Olaza, llegado en el mercado de invierno y que ha disputado de muy pocos minutos pues Mojica ha dado pocas posibilidades. Esta podría ser una, pero la duda se cierne sobre el lateral izquierdo del equipo. Nada ha trascendido, por parte del club, de la situación de Olaza, pero solo queda un entrenamiento antes del partido y es muy difícil que pueda entrar en la convocatoria, por lo que Francisco tendrá que buscar una alternativa. En el entrenamiento de esta mañana sí han estado los dos jugadores que recibieron sendos golpes en la cabeza ante Osasuna, Pedro Bigas y Raúl Guti. El central balear y el centrocampista zaragozano continúan evolucionando, entrenan con normalidad y, si no surge ningún problema de última hora, entrarán en la convocatoria. De momento, como ya ha señalado este periódico, las únicas bajas seguras para el encuentro del sábado en Cádiz son las del capitán Gonzalo Verdú, lesionado con una rotura en el aductor, que le obligado a decir adiós a la temporada; y Enzo Roco, quien debe cumplir un partido de sanción por acumulación de cinco tarjetas amarillas.