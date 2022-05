Raúl Guti: "Para el Cádiz es una final, pero para nosotros no es menos"

Raúl Guti llegaba esta mañana sonriente a la sala de Prensa del Elche. En su rostro todavía es muy visible el golpe que recibió en su ojo izquierdo. "Lo llevo bastante bien ya. Sí es verdad que los dos primeros días me costó un poco abrirlo, pero ya me encuentro muy bien. Desde el primer día entrené con el grupo con cuidado y ya para el sábado estoy disponible". Ya está mejor, pero tuvo que retirarse del último encuentro. "No pude seguir porque fue un golpe muy duro y nada más caer al suelo, cuando me vinieron el doctor y el fisio, se dieron cuenta de que era muy difícil seguir porque la visión la impedía al tener un hinchazón muy gordo. No podía abrir apenas el ojo".

Fue un partido muy accidentado… "Por desgracia el fútbol también tiene estas cosas y son gajes del oficio. Tanto Pedro Bigas como yo, Gonzalo Verdú y Mojica, tuvimos que salir accidentalmente del partido. Son cosas que pasan, pero gracias a Dios vamos a sacar el lado positivo de que tampoco ha sido demasiado grave, salvo lo de Gonzalo, que por desgracia sí fue más grave que el resto. Son gajes del oficio como digo y esto pasa por la intensidad que le metemos cada partido". Le pidieron disculpas "Al final del partido cuando fuimos a dar la mano al rival, muchos de ellos me preguntaron, y estuve hablando un rato con Brasanak, y todo quedo en ese susto y ya está. Al final el fútbol tiene esas cosas y luego está la vida a parte que al ser buenas personas siempre preguntan cuando algo ha pasado". Entrenamientos de la semana "Estamos haciendo un gran trabajo y captando las ideas del míster durante toda la semana para llegar al encuentro lo mejor posible. Es una semana importante para nosotros. Vamos a viajar a Cádiz para ganar, para estar salvados matemáticamente y seguro que vamos a ir a sacar los tres puntos. Y este equipo, hasta el final, va a dar mucha guerra". Ante algunas acusaciones de deslealtad por perder tiempo y de ser antideportivos… "Son cosas del fútbol, son preguntas que no tengo por qué contestarlas. Nosotros somos un equipo que hace bien su trabajo. No pienso que sea correcta esa pregunta. Nosotros estamos a lo que estamos y vamos a ir a Cádiz a ganar. Ellos se están jugando muchas cosas, pero también nosotros. Por lo tanto, vamos a ganar y estamos trabajando muy bien, a la máxima intensidad, y será un partido muy disputado". ¿Qué les dice a los que especulan que el Elche va a devolver favores del año pasado? "Lo que siempre he pensado es que somos un equipo profesional y como tal debemos salir a ganar todos los partidos. Estamos trabajando muy bien y hasta el último vamos a salir a ganar los 3 puntos. Eso de favores en el fútbol no entra en nuestros esquemas". Qué mérito tiene el Elche con el tercer presupuesto más bajo y ya estar tan cerca del objetivo… "Sí. Este equipo ha demostrado que ante las adversidades se ha sabido levantar. Cuando salimos a los partidos, cuando ganamos es a lo Elche y así vamos a estar hasta el final. Creo que este año ha sido muy bonito para nosotros y, por tanto, para toda la gente del Elche. Por lo tanto, vamos a acabar bien la temporada porque los partidos últimos también se queda la gente con ellos". A nivel individual, ¿cómo ha sido su temporada? "Como toda persona y todo futbolista, el fútbol son rachas. Y sí es cierto que tuve una etapa un poco complicada pero bueno, poco a poco te vas adaptando y creo que ahora estoy en un momento muy bueno. El míster está contando mucho más conmigo. Yo intento ayudar en todo lo que pueda y acabar bien la temporada. Ante todo, lo más importante no soy yo sino el equipo". ¿Cómo se encuentra en Elche y en el Elche? "Muy bien, muy contento, poco a poco he ido conociéndolo todo y, aunque no he podido hacer grandes cosas -por su trabajo-, estoy muy a gusto aquí. La afición me trata muy bien, en el campo no paran de animar y apoyar. Lo único que se les puede pedir es que sigan así porque al final es un jugador más que nos da mucho apoyo y sobre todo en los momentos difíciles que es cuando más lo necesitamos". El rival "El Cádiz es un equipo muy bien trabajado y que con la llegada del nuevo míster ha cambiado mucho. Ellos están peleando por los puestos de descenso para la salvación. Creo que va a ser un partido muy disputado en un campo muy complicado. Van a salir desde el primer minuto a apretar por todo lo que se están jugando. El Cádiz está preparando el partido como una final, porque para ellos es una final pero nosotros no somos menos. Vamos a salir a ganar. Estamos trabajando para sacar los tres puntos allí. También podemos jugar con eso, con la necesidad que tienen de ganar, pero nosotros vamos a salir en todos los partidos como lo venimos haciendo, al 100%". Sobre su excompañero Lucas Pérez “Lucas tiene mucha calidad, todos lo conocemos. Y nosotros trabajaremos todo lo que podamos para intentar pararlo lo máximo posible. ¿Qué le parece que arbitre Hernández Hernández, que pitó el Elche-Barça con los polémicos penaltis? “En eso no me meto, yo no decido quién arbitra pues no tengo por qué contestar… Es una profesión muy complicada y sus decisiones unas veces te ayudan, otras te pitan en contra, pero son cosas del fútbol, y un árbitro no gana un partido. Somos nosotros los que ganamos o perdemos por lo que vamos a pensar en nosotros".