Francisco: "Vamos a Cádiz a ganar, queremos superar la puntuación máxima del Elche en liga"

El entrenador franjiverde, Francisco Rodríguez, ofrecía hace unos minutos la rueda de Prensa previa al Cádiz-Elche, con un mensaje claro sobre la mesa: “Nos jugamos la permanencia matemática”. Nada de relajación, máxime cuando enfrente está un rival directo que se la juega.

“Las últimas cinco jornadas en Primera siempre son finales para todo el mundo y cuando uno juega como local, se trata de animar a la gente a que vengan a apoyar a los partidos, como hacemos nosotros con los nuestros. El Cádiz se juega mucho, pero también nosotros, que queremos conseguir cuanto antes la permanencia matemática y estamos enfocados en dar el máximo nivel y en ganar”.

Todo ello, pese a los comentarios sobre que el Elche va a devolver el favor que el año pasado le hizo el Cádiz. “La temporada pasada yo estaba en Segunda División y no sé cómo estaba la situación. No sabéis lo difícil que es entrenar en Primera, lo que nos jugamos, por lo que estas cosas no las entiendo. Entrenar para mí en Primera es un lujo. No sabéis lo difícil que es, lo tengo que aprovechar al máximo. .. Lo demás son todo habladurías y no entiendo esos comentarios”, aseveraba el técnico franjiverde.

Sobre el trabajo de la semana, Francisco asegura que ha sido “fantástico. Los entrenamientos han ido muy bien, llevamos tres partidos consecutivos sumando. Mañana tenemos la ocasión de hacer el cuarto… Y la gente está muy animada.

Pero el equipo ilicitano llega plagado de bajas, sobre todo para cubrir el carril izquierdo en la defensa, porque “Olaza no estará por unos problemas” y Mojica “no ha entrenado en toda la semana pero esperaremos a mañana. Es el jugador con más minutos del equipo. Es un toro e igual mañana la sensación es otra y puede jugar. Él tiene muchas ganas de jugar. No le hace falta entrenar para competir. Es una opción pero la veo difícil. Viajará con nosotros. Está en la convocatoria y puede, incluso, entrar en el once, pero es difícil”.

Para cubrir esta banda, “hay alternativas. Está Fidel, que la temporada pasada y esta ha jugado ahí y lo ha hecho bien. También podemos contar con Helibelton Palacios, Tete Morente. Son jugadores de recorrido que se pueden adaptar a jugar a pierna cambiada. Y, lógicamente, hemos trabajado un cambio de sistema para adecuarnos a las circunstancias”.

Otras bajas

El entrenador lamentó también la pérdida “seguramente hasta final de temporada de Gonzalo Verdú”, así como la baja de Enzo Roco por sanción. Durante la semana, Lucas Boyé se incorporó -jueves- a los entrenamientos con el grupo, pero “el doctor me ha dicho que será baja. Aún no he tenido tiempo de hablar con el jugador, igual me dice que quiere estar”. Lo que sí parece más evidente es que “la semana que viene entendemos que estará disponible ante el Atlético”.

Los dos golpeados en la cabeza en el partido ante Osasuna están listos. “Tuvimos precaución con Pedro Bigas, que incluso sufrió pérdida de memoria por el golpe, pero comenzó a entrenar miércoles y está perfecto. Raúl Guti también está muy bien. Los que estamos, estamos fuertes”, aludía el preparador franjiverde.

Sobre el rival, Francisco destaca que vienen de “una buena dinámica de juego y haciéndolo muy bien. Es el equipo de la parte de abajo que mejor lo está haciendo en los últimos partidos”. El nuevo entrenador, “le dio un cambio brutal, haciendo las cosas bien en resultados. Ganó en Barcelona. Es un equipo que está bien trabajado y tiene la necesidad de ganar. Será un partido a la vez de intenso, bonito, muy disputado. Por momentos tendremos que defender mucho y tenemos que intentar llevar el partido donde queremos". Además, “juegan en casa y están preparando un buen ambiente. Tienen jugadores de mucha calidad, muy consagrados en Primera División”.

Lucas Pérez

Además, el preparador almeriense fue consultado por Lucas Pérez, sobre el que dijo que “es un jugador extraordinario y buena persona. Lo disfrutamos cuando estuvo y después decidió marcharse. Ya dije que nosotros solo queríamos a los que quisieran estar. Él buscó su bien… Sabemos que nos generará problemas. Además viene de marcar. Intentaremos pararlo y que también se preocupe él de nosotros”.

Con la permanencia virtualmente conseguida, “pienso en un buen final de temporada no solo por mí sino por el equipo. Vamos a ir a Cádiz a ganar. En la cabeza de todos está terminar bien la temporada. Tenemos la oportunidad de superar la mayor cifra de puntos del Elche en Primera División y hay que recordar que todavía no estamos salvados matemáticamente”, señala Francisco.

El técnico también fue preguntado por su renovación tras las palabras de cariño del presidente de la entidad, Joaquín Buitrago, pero sigue sin soltar prenda: "Hay buena predisposición por ambas partes. Sé lo que Joaquín piensa de nuestro trabajo y ojalá haya una buena negociación cuando toque”.

La evidente mejoría del equipo a balón parado fue valorada positivamente por Francisco, que entiende que “todas las semanas lo preparamos a conciencia, pero al final depende mucho del lanzador. No estábamos acertados, pero tanto Gumbau, como Fidel el día del Mallorca, estuvieron acertados en los dos partidos en casa. Es importante darle la confianza a los jugadores. Es muy importante a nivel de estrategia, porque ellos la tienen y nosotros también debemos tenerla”.

Claves de la permanencia

Consultado por las claves para haber conseguido con margen la permanencia virtual, Francisco es cauto: “Es verdad que estamos a 8 puntos más golaverage del Granada, pero no hay nada seguro”. El quid de la cuestión, según el técnico, es haber “creído en todos los jugadores que hemos tenido. Hemos generado un compromiso enorme entre todos. Hemos sabido sufrir cuando nos ha tocado y ser muy humildes, pero a la vez ambiciosos. La gente captó el mensaje. Y en lo táctico, todos han entendido muy bien lo que tenían que hacer y son muy responsables".

Pastore

Sobre si va a premiar a Javier Pastore con minutos cuando la permanencia esté lograda, Francisco aseguró que “no pienso en dar premios a la gente que se esfuerza en jugar, sino en sacar a los mejores para jugar mañana. En este caso, Pastore tiene opciones de poder jugar. Está preparado. Los que mejor estén mañana para jugar al Cádiz jugarán. No sé qué pasará ante el Atlético. Estoy muy agradecido con todos”.