Mojica, Boyé y Olaza entrenan con normalidad y estarán listos contra el Atlético

La plantilla del Elche CF ha vuelto a entrenar este lunes por la mañana, a puerta cerrada, en el interior del estadio Martínez Valero. Francisco y sus jugadores continúan preparando el encuentro de este miércoles (21.30 horas) frente al Atlético de Madrid, en el que el conjunto ilicitano espera certificar, de forma definitiva, su permanencia en Primera División. Un triunfo contra los colchoneros le darían la salvación matemática. Un empate también le podría valer, si el Mallorca no gana en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla o el Granada pierde en Los Cármenes frente al Athletic Club de Bilbao. A los franjiverdes le puede valer, incluso, perdiendo, siempre y cuando el Mallorca no sume los tres puntos en el feudo sevillistas. El equipo de Francisco aventaja en siete puntos más el golaveraje particular al cuadro balear.

La buena noticia del entrenamiento de este lunes ha sido ver a Johan Mojica, Lucas Boyé y Lucas Olaza entrenando con normalidad junto al resto de sus compañeros. En las imágenes que ha pasado el club ilicitano se ha visto al lateral izquierdo colombiano, al delantero argentino y al lateral izquierdo uruguayo realizando ejercicios de carrera continúa y participando, con normalidad, en los rondos. De esta forma, todo a punta a que Mojica, Boyé y Olaza estarán a disposición de Francisco para el encuentro ante el Atlético de Madrid. Mojica se perdió el partido del pasado sábado en Cádiz por unas molestias en la parte posterior del muslo, en la zona de los isquiotibiales. El colombiano viajó con la expedición, pero, al final, se optó, por no forzarlo. Lo mismo ocurrió con Boyé, que la semana pasada se reincorporó a los entrenamientos después de un mes de baja por una rotura en el aductor. El delantero del Elche volverá a la convocatoria el miércoles y podrá disputar los últimos tres partidos de Liga. Por su parte, Lucas Olaza, que estaba llamado a sustituir a Mojica en el lateral izquierdo contra el Cádiz, fue baja de última hora y no entró en la convocatoria. El club no facilitó los motivos y este lunes ya se le ha visto entrenar con normalidad. En principio, si no surgen ningún problema durante mañana martes, Francisco solo tendrá las bajas de Gonzalo Verdú, que ha dicho adiós a la temporada por una rotura en el tendón del aductor; y del delantero Ezequiel Ponce, quien debe cumplir un encuentro de sanción por su expulsión, con tarjeta roja directa, en el choque del pasado sábado en el Nuevo Mirandilla.