Francisco: "Estoy encantado en el Elche y estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo para seguir"

El entrenador del Elche CF, Francisco Rodríguez, ha ofrecido este martes la rueda de prensa previa al encuentro de mañana miércoles (21.30 horas), frente al Atlético de Madrid. El técnico almeriense reconoce que la derrota en Cádiz fue “un duro palo”, pero que ya están pensando en el choque ante los colchoneros. El preparador franjiverde asegura que lo afrontan sin pensar que, incluso, una derrota les puede dar la permanencia y que lo quieren es finalizar LaLiga con los máximos puntos posibles. Francisco también se ha referido a su renovación y ha afirmado que todavía no ha hablado con Bragarnik, pero ha reconocido que está muy a gusto en el club ilicitano y que está convencido de que no va a haber problemas para seguir.

¿Ha superado ya el equipo la derrota de Cádiz y está preparado para afrontar el partido frente al Atlético de Madrid?

Después de la última derrota en Cádiz estábamos todos jodidos, pero queda otra que sobreponernos. Hemos tenido poco tiempo para preparar el partido del Atlético de Madrid. Nos enfrentamos a un rival de Champions, que se está jugando volver a estar en la Champions la próxima temporada. Va a a ser un partido complicado, pero lo vamos a afrontar con humildad e ilusión con el objetivo de ganar

¿Cómo están los jugadores que arrastran molestias?

Johan (Mojica) está disponible. Estamos pendientes de Boyé. Está entrenando bien y la decisión está en él mismo. Olaza también vuelve. Salvó Gonzalo Verdú y Ponce, el resto están disponibles y eso para un entrenador es una satisfacción, porque tengo más alternativas y puede tener la garantía de sacar a el mejor equipo posible.

Sabiendo que la permanencia está muy cerca, que, incluso, perdiendo se puede conseguir, ¿se afronta el partido de forma diferente a si fuera a vida o muerte?

Estamos en las últimas jornadas y hay muchos partidos con mucho en juego. Esto no debe condicionarnos. Hemos preparado el encuentro pensando en hacer las cosas bien nosotros y para contrarrestar a un rival que tiene mucha calidad. Estamos muy pendientes de nosotros. No podemos manejar lo que ocurra en otros campos. Lo que tenemos que pensar es en nosotros, porque pensar en otros sitios no nos sirve. Si ganamos, nosotros, estaremos salvados.

La buena racha que llevaba el equipo, hace que el tropiezo de Cádiz sea menor y que el objetivo siga estando cerca, independientemente de lo que ocurra en otros sitios ...

Sí. Fue un duro golpe. Recibimos los tres goles en poco más de diez minutos. De los últimos cuatro partidos, hemos conseguido siete puntos ante rivales difíciles. Ahora estamos centrados en el Atlético de Madrid. Conseguir el objetivo ha falta de dos jornadas sería un éxito. Hay que sacar nuestro encuentro y luego veremos lo que ocurre en el resto de duelos.

En el descanso, en función de lo que ocurra en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Mallorca, el Elche podría estar salvado. ¿Va a intentar que los jugadores no conozcan el resultado de ese partido?

Es imposible tener eso controlado. Habrá mucha gente en el estadio y ellos también querrán saberlo. No lo podemos impedir.

Está todo encauzado para que haya una gran celebración…

Sí, pero como ya he dicho, nosotros solo pensamos en ganar nuestro partido y es nuestra única ilusión. Ganar y no pensar en nadie más. Sería una gran alegría vencer y celebrar que vamos a estar un año más en Primera División. Pero nos enfrentamos a un rival complicado. Vamos a pensar en nuestro partido y luego ya lo celebraremos entre todos el poder conseguir algo importante.

¿Tenerlo tan cerca le da más tranquilidad? ¿Qué significa?

Dice que hemos hecho un buen trabajo, pero hasta que todo no acabe sigo trabajando igual y me sigue costando conciliar el sueño. Lo que quiero es sacar el máximo de puntos posibles de aquí al final de temporada, porque eso pondrá más todavía en valor de todo el mundo.

¿Qué se juega Francisco en estos tres últimos partidos de cara al futuro y a su renovación?

Me juego mucho. Siempre que estoy trabajando me juego algo. Sé que se valora el trabajo que estamos haciendo. Lo que estamos consiguiendo no ha sido ni por suerte y ni por coincidencias de cosas. Queremos acabar bien la temporada. Pero no por mí, por mi club y por mi afición. Y mi renovación, si se tiene que dar, se dará.

¿Ha hablado de su renovación con Bragarnik? ¿Le gustaría continuar en el Elche?

Siempre he dicho que estoy encantado aquí en el Elche. Me siento valorado y respetado. Estoy muy cómodo y el club lo sabe, al igual que yo sé que yo están contentos conmigo. Cuando llegue el momento hablaremos. Lógicamente, tendrá que haber una negociación y estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo. Estoy disfrutando día a día y me encuentro encantado de venir cada día al Martínez Valero a trabajar.