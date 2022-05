Francisco: «Me veo entrenando al Elche la próxima temporada»

La gran noticia de ayer, la permanencia, dejó cierto sabor agridulce en la afición por dos cuestiones: la derrota y las ganas de que el club anuncie ya que ha renovado a Francisco. Considerado como el pilar fundamental para el cambio que ha permitido la consecución del objetivo, el técnico almeriense reconocía en rueda de Prensa que «ha habido un par de intentonas» para su renovación, pero «las negociaciones dependen de dos partes».

El técnico franjiverde se mostró, por primera vez, totalmente convencido en seguir en el Elche. Sin esquivar la pregunta, repetida varias veces por los periodistas, aseguraba que en un futuro «sí, me veo en el Elche. Me visualizo aquí». También se mostraba optimista: «La sintonía es muy buena», pero «no depende solo de mí la negociación. Intenteramos que todo «Visualizo y me veo. Hay una negociación y también depende del club, pero la sintonía es muy buena. Intentaremos que todo vaya bien por el bien del club. Estoy súper a gusto. Tenemos que esperar a que la propiedad decida. Hubo intentonas, pero quería esperar a que se decidiera la permanencia».

Francisco insistía en su idea de que se encuentra «en un club que tiene mucho por crecer y creo que estoy en el sitio idóneo. Tenemos que esperar un poco. Entendía que hasta que no lográramos el objetivo había que esperar. Ahora, una vez conseguido, entiendo que habrá ese acercamiento».

«En las negociaciones hay dos partes y no depende solo de mí. Mi intención es la de seguir, pero también es ver el objetivo de las dos partes. Hay que esperar, que pasen los días y esperemos dar pronto una buena noticia. Me siento querido y respetado en estos pocos meses que llevo aquí y ojalá pueda quedarme muchísimo tiempo», expresaba Francisco.

Sobre estas cuestiones respondió más bien al final, pues el técnico inició su discurso reconociendo que era «difícil» celebrar con una derrota, «pero hay que echar un poco la vista atrás y saber de dónde viene el premio que tenemos. Esta derrota me jode muchísimo, pero ahora debemos acordarnos de todo lo que hemos hecho los cinco meses que estamos aquí y de todo lo que hemos trabajado. Estoy muy orgulloso de todo el mundo que ha participado».Para el preparador, el día clave de la salvación fue «el empate con Osasuna y los 39 puntos conseguidos. Aunque no queríamos, sabíamos que estábamos muy muy cerca y era difícil mantener entonces la concentración del equipo».

El resultado de la temporada ha sido, según Francisco, «meritorio, para estar muy orgullosos». El entrenador agradecía a la afición: «Al final del partido se han quedado con nosotros, hemos disfrutado… Va por ellos porque al final son los que más se lo merecen». Así, dedicaba el logro, «primero, a la afición, porque siempre han estado ahí apoyándonos». Después se acordó de «la gente que ha estado a nuestro lado». Francisco se acordaba a su vez de «los clubes donde he estado. Seguro que también se alegran por nosotros» y recordaba en sus felicitaciones «a la propiedad y al director deportivo, que contaron conmigo en noviembre». Redondeando su dedicatoria, el míster nombraba «el trabajo de todos los jugadores, los que más han participado y los que menos. todos han sido importantes».

Francisco reconocía que cuando llegó «había que ser muy constantes y confiar mucho en lo que teníamos. Nunca tuve ninguna duda, desde que llegué. Dije que había plantilla para conseguirlo. Conseguir el objetivo a dos jornadas del final nos hace estar muy satisfechos», sentenciaba.

¿Y ahora? «Sé que es difícil mantener la concentración, pero quiero alcanzar la cifra de los 42 puntos».