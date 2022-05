Francisco: "El Elche está dispuesto a hacer un esfuerzo por Boyé y Mojica"

El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, comparecía hace unos minutos en rueda de Prensa y analizaba en primer lugar el cambio de fecha, de nuevo, del Celta-Elche, que finalmente será domingo a las 19.30 horas. "Nos acabamos de enterar ahora mismo. El cambio trastoca todo porque lo teníamos todo preparado para jugar mañana. Ya no solo hay cambios en lo deportivo, también en la organización, en el viaje… Cambiar el vuelo… Pero bueno, LaLiga ha decidido este cambio y tendremos que aceptarlo. No podemos hacer nada", señalaba.

¿Cómo está el equipo?

Después de conseguir nuestro objetivo, los jugadores están pendientes de su futuro. Son momentos de eso. Los equipos que ya no jugando nada, es normal que en las cabezas vaya sobrevolando su futuro. También les pasa a los equipos que están por arriba. Nosotros vamos a intentar superar o, como mínimo igualar esos 42 puntos como mínimo y tenemos una oportunidad el domingo. Ante un muy buen rival, con una plantilla para estar compitiendo por arriba, con jugadores de muy buen nivel y va a ser un partido difícil.

¿Va a ser la oportunidad para los que menos juegan?

Acudimos a este partido con muchas bajas. Johan Mojica posiblemente no estará, tenemos dos sancionados, Pedro Bigas y Pere MIlla. Esto va a hacer que jugadores que están jugando menos puedan hacerlo, sí, pero no por regalo sino porque también se lo merecen, porque han estado ahí esperando. Por lo tanto sí vamos a introducir cambios, pero también necesitados por las bajas que vamos a tener.

¿Cómo está Fidel?

Fidel tampoco ha podido entrenar. Ni ayer ni hoy. En un principio no contábamos con él, como con Mojica, pero ahora vamos a tener un día más al retrasar el partido, por lo que mañana decidiremos. Pero es difícil que puedan estar porque tienen dolencias que entendemos que va a costar que lleguen.

¿Va a introducir una revolución?

Yo tengo claro qué jugadores pueden rendir porque cuando les ha tocado jugar lo han hecho bien, por eso el equipo ha conseguido la salvación a falta de dos jornadas, porque todo el mundo ha dado lo que tenía que dar. Lo que pasa es que como entrenador yo tengo que tomar la decisión de elegir y yo entendía que para cada partido los que salían eran los mejores en esos momentos. Por tanto, sí voy a darle la oportunidad a jugadores que no han participado, pero ya digo, siempre alineando a un equipo que yo entienda que tienen opciones de ganar. No voy a sacar a jugadores que yo vea que no están capacitados para rendir al nivel que pide el partido.

¿Utilizará jugadores del filial?

Ahora debo analizar con un día más las posibles bajas y si puede llegar algún jugador más. Y luego decidir. Por ejemplo, John podría jugar, aunque lo considero parte nuestra y me gusta muchísimo, sí es verdad que ha tenido una lesión muy larga y no ha podido jugar más por su nivel físico. Pero es un jugador que sabe que contamos con él y que esperamos que en un futuro podamos tenerlo muy presente. Así que veremos las bajas y si puede llegar algún jugador más del filial.

¿Se ha reunido ya con Bragarnik para hablar de su futuro?

No. Teníamos pensado hacerlo en breve. De hecho si no hubiera habido el cambio de horario en el partido, que nos adelantaron a sábado, lo hubiéramos hecho ya. Ahora volvemos a jugar domingo pero no lo sabíamos y entendimos que lo prioritario era preparar bien el próximo encuentro ante su cercanía. También es verdad que él tiene una agenda muy apretada y yo también pensaba que el partido era mañana. En breve nos reuniremos, sí.

¿Será una negociación sencilla porque las dos partes quieren?

La sintonía es muy buena, la comunicación también, sabemos como somos cada uno, nos vamos conociendo y, por supuesto, que ambos vamos a exigirnos. Yo quiero también, no solo lo económico pues nunca me he movido por esto, sino también en lo deportivo, en la ambición de la que yo siempre hablo. Si salen jugadores o llegan otros. Este aspecto Bragarnik lo maneja muy bien con Mantecón. Tenemos que ponernos de acuerdo en todo esto, que a mí también me parece muy importante. Y como estoy cómodo y agusto en el club esperamos que podamos llegar a ese punto de acuerdo.

¿Ha hablado de tiempo de contrato?

No, todavía no hemos hablado de ello. Primero tenemos que sentarnos. Lo prioritario también es la duración del contrato. No me preocupa que sea uno año, dos, lo que quiero es cuando me quede estar convencido también del proyecto deportivo. Ahora tenemos tiempo para adelantar un poco el trabajo. Antes del último partido seguro que nos reuniremos. Pero la cercanía del partido, que era sábado, hizo que retrasáramos la cita.

¿Cuál cree que debería ser el objetivo del Elche? ¿Le han llamado de otros clubes?

De momento no es mi intención escuchar nada. Yo solo tengo una reunión pendiente con Bragarnik y Mantecón. Con respecto al objetivo creo que debemos seguir afianzando al Elche en Primera División. Tener la expectactiva más alta sería empezar equivocándonos desde el principio. Ser inteligentes, reforzar a los que demos hacer y traer gente con hambre, con la ilusión de venir a un club humilde pero que quiere crecer y marcarnos metas muy objetivas y claras de cara a la temporada que viene.

¿Cuál ha sido el papel de Pastore esta temporada?

Pastore ha estado mucho tiempo con problemas para entrenar con sus compañeros. En los momentos delicados, su saber estar con los compañeros, transmitir la confianza necesaria al vestuario de que íbamos a salir adelante.. Es un jugador que ha recorrido mucho y con mucha experiencia, muy respetado por sus compañeros y el cuerpo técnico y que ha ayudado muchísimo. No en el campo, porque no ha tenido el nivel físico que requería el momento, pero estamos muy agradecido por todo lo que nos ha dado. Entiendo que él hubiera querido jugar más, como todos sus compañeros, pero ha ayudado muchísimo a todos los compañeros.

¿Por qué tipo de plantilla apuesta para el próximo curso?

Que las nuevas incorporaciones sepan donde vienen, que se amolden al club. Que no dependamos de nadie, sino del equipo. Queremos gente con la ilusión de crecer con nosotros también. Una temporada es larga y tenemos que dejarlo todo muy bien hablado.

Altas y bajas...

Ya sabéis que hay jugadores que han dado un rendimiento fantástico esta temporada y es normal y bueno para el Elche que haya clubes interesados. Nosotros tenemos que ser un club vendedor. Pero a la vez tendremos que reforzarnos de gente que luego pueda ser vendida. Jugadores que estén preparados de inmediato para jugar en Primera, que tengan el nivel y actualmente hay pocos jugadores sin contrato para el año próximo. Tenemos una base muy buena de jugadores con contrato. Todos ellos lógicamente con la ilusión de continuar. Como la tenemos nosotros. En el caso de que yo llegue a un acuerdo con el club nos iremos sentando con cada uno de los que he tenido este año en la plantilla.

¿Lucas Boyé y Johan Mojica podrían continuar?

No lo sé. Lo que sí sé es que el club está dispuesto a hacer un esfuerzo por ellos, lo tengo clarísicmo porque más de una vez lo hemos hablado. Lo que pasa es que el jugador al final es normal que quiera aspirar a crecer en equipos muy buenos, en competiciones europeas... Ya veremos, pero en el caso de que no sea así estoy seguro de que el club va a hacer el esfuerzo para que estén con nosotros muchos años.