Los experimentos se quedarán a un lado en el partido frente al Getafe

Los experimentos y las oportunidades para los jugadores menos habituales, que Francisco llevó a cabo en el partido del pasado domingo frente al Celta, quedarán a un lado en el último encuentro de Liga frente al Getafe.

El técnico franjiverde tiene previsto poner el liza ante el conjunto madrileño un once inicial muy reconocible y que se asemeje más al que ha venido jugando a lo largo de la temporada. El preparador almeriense no quiere dejar la oportunidad de alcanzar los 42 puntos e inscribir su nombre como el entrenador que más puntos ha conseguido en la historia del Elche, desde que en la campaña 1995-1996 se implantara el premio de tres por victoria.

La plantilla vuelve este miércoles a los entrenamientos después de disfrutar de dos días de descanso. Será el momento de comprobar el estado físico de futbolistas que arrastraban molestias y que no pudieron viajar a Vigo, como fueron los casos de Lucas Boyé, Mojica, Fidel y Barragán. En principio no eran lesiones graves y su ausencia fue más que otra cosa por preocupación.

Los cuatro deben estar disponibles para el choque del domingo, incluso, los cuatro pueden tener muchas opciones de estar en el equipo titular. Barragán no ha jugado mucho a lo largo de la temporada, no va a continuar el próximo curso y Francisco podría premiarle con su presencia en el once inicial.

Boyé reapareció contra el Atlético de Madrid después de un mes en el dique seco y está con unas ganas enormes de volver a jugar. El argentino ha tenido muchos problemas con las lesiones esta temporada y ha marcado siete goles. Ha igualado su cifra de la anterior campaña y su ilusión es poder superarla y situarse como máximo goleador del equipo. En estos momentos es Pere Milla, con ocho.

Además, tanto Lucas Boyé como Mojica no tienen claro que vayan a continuar en el Elche la próxima temporada, porque cuentan con muchos pretendientes para ficharlos. Ese es otro de los motivos por los que querrán estar en la despedida del presente curso.

El argentino y el colombiano, al igual que Fidel, van a tener once días entre el último partido que jugaron frente al Atlético y el del domingo contra el Getafe. Tiempo suficiente para descansar y recuperarse de sus molestias.

Vuelven Bigas y Pere Milla

También volverán para el choque ante el equipo de Quique Sánchez Flores, Pere Milla y Pedro Bigas, quienes no pudieron estar presentes en el partido frente al Celta al tener que cumplir un encuentro de sanción, por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

Francisco tendrá a su disposición a todas las piezas necesarias para poner el once de gala y a los futbolistas que han adquirido mayor protagonismo en la consecución del objetivo de alcanzar la permanencia en Primera División.

Gonzalo Verdú y Marcone no podrán jugar

La únicas bajas seguras que tendrá Francisco para el encuentro del domingo frente al Getafe son las de Gonzalo Verdú e Iván Marcone. El capitán ya ha comenzado a realizar ejercicios de carrera continúa tras su rotura en el aductor, pero tendrá que esperar a la próxima temporada para volver. El argentino tiene que cumplir un partido de sanción, por acumulación de cinco tarjetas amarillas.