Bigas: "Al equipo le pongo un notable alto"

Pedro Bigas ha ofrecido este miércoles rueda de prensa previa al encuentro que el Elche CF jugará el domingo (17.30 horas) frente al Getafe, en el último envite de la temporada. Como es lógico, el partido ha quedado en un segundo plano y ha hecho balance de la temporada, a nivel personal y colectivo y se ha pronunciado sobre el futuro. Le pone un “notable alto” al equipo, destaca el buen ambiente que ha habido en el vestuario, el gran trabajo de Francisco y ha asegurado que está contento con lo que ha aportado, a pesar de que la lesiones le han pasado factura y no le han dejado jugar lo que quería.

¿Cómo es encuentra el equipo con la permanencia asegurada?

Al final hemos conseguido el objetivo y podemos respirar tranquilos. Eso se nota en el vestuario y ahora queremos terminar la temporada de la mejor manera posible, con una victoria frente al Getafe, que refleje el buen trabajo que hemos hecho durante toda la temporada.

Y el domingo, después del partido, habrá celebración con la afición...

Esto es cosa de todos y que mejor momento que acabar la temporada celebrándolo con la afición todos juntos. Será bonito y esperamos poder acompañarlo con una victoria.

¿A qué sabe esta salvación?

La verdad es que sabe muy bien, por la manera como lo hemos hecho. Sabemos que hemos sufrido mucho durante todo el año y lo importante que era para nosotros y para el club lograrlo. Ahora queremos acabar sumando el máximo de puntos de posibles y con un triunfo.

El domingo hará mucho calor…

Sí, calor va a hacer. Pero queremos hacer un buen partido y alcanzar el máximo histórico de puntos del club. Queremos ofrecer una buena imagen, como hemos venido haciendo hasta ahora. Es un partido especial y bonito y lo jugamos en casa ante nuestra gente.

Una vez lograda la permanencia, el Elche perdió en Vigo frente al Celta, ¿se está dejando ir el equipo?

No creo que se deje ir. Yo siempre quiere ganar y no pienso que nadie en el vestuario quiera perder un partido. Cada partido es un mundo y no creo que se rebaje la intensidad. Se ve en los entrenamientos que la gente está muy metida y siempre queremos ganar.

¿Qué nota le podrías al equipo esta temporada?

Un aprobado seguro, porque hemos logrado el objetivo que se nos pidió a falta de dos jornadas. Siempre se puede mejorar y ha habido algún partido que lo podríamos haber hecho mejor y hemos concedido más de la cuenta. Y le pondría un notable alto, porque conseguir la permanencia a falta de varias jornadas no es fácil y hemos dado una buena imagen.

Se está hablando ya de intentar llegar a una competición europea la próxima temporada…

Nuestro principal objetivo debe ser la permanencia y, una vez que la consigamos, ya se verá hasta dónde podemos llegar. Yo también firmaría poder clasificarnos para Europa. Pero debemos ir paso a paso y pensar en el primer objetivo. A partir de ahí, se hacen bien las cosas, hemos demostrado que este equipo puede ir a más y porqué no soñar.

Ha tenido muchas lesiones. ¿Está contento con su temporada?

He jugado cerca de 20 partidos y la temporada pasada no pude jugar ni 12. Es verdad que la lesiones me han pasado factura. Este año para mí ha sido mejor que el pasado, he jugado más partidos y más minutos, he tenido la confianza de los entrenadores, tanto con Escribá como con Francisco. Estoy contento porque a nivel colectivo hemos logrado el objetivo. A nivel individual siempre se puede mejorar. Me hubiera gustado que me hubiesen respetado las lesiones y jugar más, pero estoy contento. La edad y los esfuerzos siempre pasan factura y uno siempre quiere jugar el máximo.

De cara a la próxima temporada, ¿le gustaría que se mantuviese la mayoría de la actual plantilla?

Mantener la base sería fundamental, pero es difícil, porque habrá jugadores que quieren salir, otros que están negociando renovar. Cada uno sabe sus cosas. Me gustaría que se quedasen la mayoría, porque ha habido un buen grupo y un gran ambiente en el vestuario. Si no se puede, esperamos que venga gente que aporte, como lo han hecho los que están hasta ahora.

¿Qué opinión tiene del propietario Christian Bragarnik y de su proyecto en el Elche?

Lo poco que lo conozco sé que es gente ambiciosa y que quiere lo mejor para el Elche. Seguro que está trabajando en ello para traer a los mejores jugadores. Al final, el club está en sus manos y seguro que quiere los máximo para que pueda seguir creciendo.

¿Qué le ha parecido el trabajo de Francisco?

No tengo ninguna palabra mala. Vino en una situación difícil, el equipo estaba en una mala dinámica, eso no quiere decir que la culpa fuera del anterior entrenador, ha sabido darle la vuelta a la situación, nos hizo creer en el trabajo que quería. Solo puede tener agradecimiento por lo bien que ha hecho las cosas, no nos ha dejado relajarnos ni un minuto. Igual algunas cosas se podían haber mejorado, pero se ha conseguido el objetivo y no se puede pedir más.

¿Le gustaría seguir en el Elche la próxima temporada?

Tengo un año más de contrato y estoy contento aquí. Siempre que sales de casa con la familia es un paso complicado. Pero aquí me estoy encontrando como en casa, estoy muy cerca de Mallorca. Estoy contento a nivel deportivo y personal y muy cómodo.

¿Y que se salve el Mallorca?

El domingo estaré con un ojo en Pamplona y esperemos que el Mallorca se salve, porque es el equipo de mi tierra y quiero que logre la permanencia.

Por último, ¿qué le parece el canterano John, que es también central?

La verdad es que me sorprendió cuando vine, porque no le conocía. Vi que era canterano porque llevaba un número alto en la camiseta, pero viéndolo en entrenar era uno más como el resto de profesionales. Se merece todo lo mejor, porque es muy buen chaval. Ojalá pueda seguir con nosotros, porque nos puede aportar mucho.