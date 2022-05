Bragarnik: "Queremos superar los 20.000 socios en el año del centenario"

El máximo accionista del Elche CF, Christian Bragarnik, comparecía hace unos minutos en rueda de Prensa para hacer balance de la temporada y anunciar que Francisco continuará un año más en el club. Emocionado, con lágrimas en los ojos y un nuevo en la garganta, demostró su sentimiento franjiverde. A su vez, dijo que en las negociaciones deja de lado los sentimientos y siempre actúa “buscando lo mejor para el club”.

Una rueda de prensa muy intensa, de hora y media de duración, con una sala repleta de representantes de los medios de comunicación y, entre el público, el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, así como el director deportivo de la entidad, Sergio Mantecón, y otros trabajadores del club.

Bragarnik comenzó su intervención con un discurso preparado, aunque no leído, en el que repasaba sus casi tres años al frente de la entidad y hablaba de proyectos futuros. El más importante, una prevista remodelación del estadio en la que se baraja una inversión de hasta 18 millones de euros.

Iniciaba sus palabras dando “la bienvenida a nuestra casa, la de todos los franjiverdes. Anoche, regresando a casa pensaba cómo poder sintetizar de la mejor manera estos tres años casi que llevamos de gestión, más de 1.000 días en los que hemos tratado de poner el club en lo más alto”. Así, decidió dividir su discurso inicial en varios bloques.

Aspectos jurídicos

En primer lugar, el propietario del Elche habló del plano jurídico del club. “El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación del IVF con lo que ha dejado en firme el concurso y es una gran noticia porque era lo que podía, en caso de no darse, llevar a la liquidación del club. Concurso que llevamos cumpliendo en tiempo y forma y que trataremos de resolver a la mayor brevedad posible”, sentenció.

Sobre la Fundación, Bragarnik aseguraba que “tenía una gran deuda y había que llevarla a concurso, lo que hemos realizado. Ahora estamos en el proceso de liquidación, en la que hemos ofertado poder hacernos con el terreno que en su momento eran propiedad del Elche y que habían sido cedidos a la Fundación”. El objetivo, crear en ese suelo, situado en el camino de Castilla, la ciudad deportiva del Elche.

El problema ha sido que “ha aparecido el IVF aumentando la oferta que nosotros propusimos. En los próximos dos meses evaluaremos si concretar el comienzo de la ciudad deportiva allí o en otros terrenos que ya tenemos vistos”.

Bragarnik quiso “recalcar que en estos casi tres años de gestión no hemos tenido ninguna demanda, conflicto ni problema” de tipo legal. “Todos los conflictos son los que hemos heredado y todos están en buen camino. Son temas menores, pero es una tranquilidad que en estos años no hemos encontrado ningún problema más”.

Situación económica

En el plano económico “es de público conocimiento que LaLiga ha publicado los resultados netos y el Elche es el club que mejores resultados ha tenido, con casi 13 millones de euros” de superávit. “Esta temporada, cerrado el primer trimestre, llevamos más de 2 millones. Teniendo en cuenta que en el primer semestre se pagó la indemnización al cuerpo técnico, este ejercicio esperamos un resultado similar al anterior”.

Sobre los préstamos del CVC y la Liga Impulso, Bragarnik explicaba que “el Elche va a ser acreedor de la suma de casi 29 millones de euros, de los que el club actualmente solo ha ingresado el 10% por algunas obras realizadas”. El dinero restante “lo empezaremos a aplicar en infraestructuras, ya que una de las condiciones es que el 70% del montante tiene que usarse en ello, un 15% en el aumento del límite de la plantilla, que puede ser utilizado en tres años -que nosotros no hemos utilizado y lo tenemos como crédito-, y el otro 15% se puede presentar en forma de proyecto a LaLiga”.

El máximo accionista quiso destacar que “estamos en un séptimo puesto en el Evicta, lo que marca que el Elche dispone de un proyecto responsable y de una gestión seria. Estamos recuperado la confianza de los bancos y proveedores. También de los agentes de jugadores. Todos saben que cumplimos con nuestras obligaciones”.

“Para seguir construyendo un club como el que queremos es importante que la economía esté saneada”, resaltaba Bragarnik, que insistía en que este aspecto “siempre debe ir de la mano de lo deportivo. Es importante que el club tenga esta transparencia y tranquilidad para afrontar las situaciones de buena forma”.

Aspectos sociales

Bragarnik se refirió a la próxima temporada como “un hecho histórico, al celebrar en Primera División nuestro centenario”. Antes de solicitar el apoyo de la afición, quiso “agradecer” el ya ofrecido “a todos los franjiverdes, a todos los abonados, más de 14.000, y a todos los que nos han acompañado con promociones de entradas”.

Pero para seguir creciendo “necesitamos que este apoyo siga, lo que confiamos plenamente, y que se vaya incrementando”. En concreto, solicitaba la asistencia al último encuentro de liga de este domingo (17:30 horas) contra el Getafe. “En este partido debemos estar todos y mostrar esa pasión franjiverde para volver a creer que podemos posicionarnos en las épocas grandes del club”.

“Debemos hacer el esfuerzo para venir a apoyar el equipo de la ciudad. Lograr la tercera permanencia consecutiva en un año tan importante como el centenario es algo que nos tiene que movilizar”, continuaba el empresario argentino, que insistía: “Por favor, los necesitamos, le pido a todos que nos apoyen. Poco a poco hemos ido incrementando el público y hemos ido ilusionándonos todos. Es importantísimo que estemos todos con esta plantilla y este míster que nos ha mostrado las ganas de crecer que tiene. Es necesario que muestren su aliento.Podemos ser una de las mejores aficiones, más allá de que creo que es muy importante lo que ya estamos haciendo”.

Comisión del centenario

El accionista mayoritario del Elche desveló que hace más de un año se creó una comisión o departamento para conmemorar el centenario. “Va a ser un año plagado de eventos. Con la ayuda de los franjiverdes podemos hacer un año muy especial”.

Infraestructuras

En el apartado referido a las infraestructuras, Bragarnik también quiso destacar el cambio realizado en el césped. “Estamos a la altura de los mejores de LaLiga, con cambio de empresa, con inversiones, con nuevas maquinarias… Lo que antes no era adecuado hoy es un orgullo para todos: hasta nos han consultado buenos equipos cómo hemos conseguido esto”.

Ciudad deportiva

Sobre el estado del proyecto de la ciudad deportiva, Bragarnik insistía en que el retraso en comenzar las obras “no es una cuestión de dinero. Se han suscitado estos problemas legales, teníamos un proyecto ya y trataremos de solucionarlo. Si a partir de esto va a haber especulaciones -refiriéndose a la contraoferta del IVF- tomaremos el rumbo a otro destino por lo mejor para el club. Esta ilusión que teníamos de estar ya iniciando una obra, pero no ha podido ser”.

De este modo, el responsable del club aprovechaba para “agradecer al gran apoyo del Ayuntamiento, el alcalde y el concejal de Deportes, que han colaborado mucho. Hemos podido suplantar esta situación de no disponer de ciudad deportiva con exclusividad en los campos de fútbol del Díez Iborra o el Diego Quiles. Hemos realizado obras importantes en estos terrenos, como ahora una gran resiembra, cuando ya cambiamos el césped. En el Diego Quiles invertimos en el cambio de riego, gradas, resiembra… Son obras que van a quedar para la ciudad, algo de lo que también nos sentimos orgullosos”.

Reforma del estadio

Bragarnik anunció una próxima y cercana reforma del estadio, en la que el club está proyectando invertir hasta 18 millones de euros. “Tenemos 3 proyectos para un restyling para la parte exterior. En una de las posibilidades hay incluso la construcción de un techado. En otras, solo la fachada externa. A principios de la próxima temporada podemos iniciar un proyecto que duraría 12 meses pero siempre podremos utilizar el campo de juego para nuestros partidos”, explicaba el dirigente.

Videomarcadores

Lo que sí está ya avanzado es el cambio de los videomarcadores para el inicio de la próxima temporada. “Es una inversión importante, pero el estadio requería un cambio en ese aspecto. También queremos mejorar el sonido”, apuntaba.

Vestuarios

El representante del club se mostraba orgulloso porque “tenemos uno de los vestuarios más bonitos de la liga tanto en el lado local como en el visitante. Para nosotros es un orgullo que un entrenador como Xavi nos haya destacado el diseño y los detalles. Estas cosas nos dan fuerza para seguir creciendo como club”.

Tienda oficial y comedor

“También hemos cerrado ya el acuerdo y la semana que viene empiezan las obras de ejecución de la tienda oficial. Queremos que esté terminada al inicio o primer o segundo mes del principio de la temporada. Nos hemos demorado porque somos muy exigentes y hemos realizado varias planificaciones sobre el proyecto, hasta que hemos llegado a la conclusión de que vamos a construir un comedor anexo al estadio junto a la tienda, para utilizar en el alto rendimiento tanto del fútbol profesional como en el juvenil, para desayunos, almuerzos, comidas… Hemos logrado recuperar locales en alquiler que nos permiten hacer esto. Por ello las demoras”.

“También hemos realizado reformas por los problemas con las inundaciones en los vestuarios. Ahora seguiremos en el gimnasio”.

Nuevos banquillos

“Al inicio de la temporada también contaremos con una reforma de los banquillos, con un modelo más Premier League, para tratar de corregir que la visibilidad de muchos aficionados se ve obstruida por la posición de los mismos. Preferimos darle mejor calidad al aficionado. Vamos a ser uno de los primeros clubes que vamos a implementar esto”.

Nuevas butacas en anillo

“También vamos a comenzar la temporada con toda la parte de butacas nuevas en el anillo superior. Lo que conlleva también reparar el piso y uniones. Ya cerrado el acuerdo con la empresa, una vez cumplido con la parte inferior. Había muchas carencias. Hemos tomado la conciencia de evitar accidentes en mampostería y todo lo que podría desprenderse. Parece que es fácil pero son muchas cosas que uno tiene que ir resolviendo”, afirmaba.

Plano deportivo

Bragarink comenzó a mostrarse mucho más relajado al comenzar a hablar de fútbol: “Recuerdo hace un año cuando me tocó charlar aquí y la situación del club era otra, teníamos mucha incertidumbre por la salvación, pero finalmente pudimos seguir en Primera. Hoy es diferente. Nos genera ilusión estar salvados, pero también la obligación de cada día dar un pasito más. Obviamente no es fácil. LaLiga, con toda su estructura, nos pone el desafío de mejorar con no tantos recursos con otros competidores. Hemos hecho una buena temporada, donde cambiamos el rumbo en un momento complicado y, gracias a Dios, ha salido bien”.

“Tenemos un míster que ha estado a la altura de la situación. No quiero decir que el anterior entrenador no lo estuviera, ni mucho menos. Solo puedo agradecerle a Escribá que mientras estuvo en el club lo dio todo. Esto es fútbol y no pasa solo en el Elche sino en todos los clubes. No me molesta pedir una disculpa, pero las decisiones las tomamos por el bien del club. Si en algún momento tomó que es algo distinto, que sepa que no es así, sino que pensamos que era lo mejor en ese momento para el club. Nos toca decidir y tratamos de hacer lo mejor para el Elche”.

La situación actual, “ahora nos obliga a tratar de mejorar. Pero eso no significa que vayamos a luchar ya por la Europa League. Yo soy del pensamiento de que debemos ir a por todas, pero tenemos que seguir un proceso e ir paso a paso. Con el respeto que me merece esta Liga, yo tengo que seguir un proceso para seguir en Primera, construyendo poco a poco”.

Renovación de Francisco

“La primera gran decisión que debíamos tomar es la de evaluar la situación del entrenador. Siempre uno trata de hacer un balance general y creo que tanto yo como la afición, todos estamos más que conformes no solo con la capacidad técnica del entrenador, sino con las ganas, la ambición de crecer, la oratoria… con todo, de Francisco”. Bragarnik exponía entonces la noticia del día: “Hemos cerrado ya un acuerdo y va a seguir siendo nuestro entrenador por una temporada más”.

A partir de este momento comenzaron las preguntas de los periodistas:

La continuidad de Lucas Boyé y Mojica

“El club no necesita ni está desesperado por vender. Ambos tienen un buen plazo de contrato pero si aparecen situaciones importantes para ellos y para el club, lo evaluaremos. Hasta ahora, lo publicado sobre el interés de distintos clubes han sido informaciones que no han ocurrido. De momento, son dos jugadores que comenzarán con nosotros la temporada que viene, y, si están contentos y quieren continuar, perfecto. Si cualquiera quiere salir lo estudiaremos”.

Es un buen momento para aprovechar la masa social que genera la salvación y el centenario…

(Visiblemente emocionado, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada) “Estoy emocionado. Estaba en Inglaterra y llamé a mi hijo de tres años para decirle que si le compraba una camiseta de un equipo de la Premier. Me dijo que le llevara la del Elche nada más. Eso es lo que tenemos que lograr también con todo el público franjiverde. Así, mi familia y amigos… (Pide disculpas por emocionarse).

¿Hasta cuándo estará Bragarnik en el Elche?

“Tanto yo como la propiedad que iniciamos esto, lo dijimos desde el primer día. No vinimos con el objetivo de acomodar el club y venderlo. Lo que también podría ser válido como negocio. En ningún momento se nos ha pasado en la cabeza, menos al habernos salido las cosas bastante bien. Es real que me ha llamado gente mostrando interés, pero de momento esta propiedad sigue. ¿En el futuro? La vida me ha enseñado a no prometer nada, pero mientras tengamos la fuerza y la esperanza, seguiremos. Si nos aparecen cuestiones como el tema familiar o el esfuerzo que uno va acumulando, ya lo pensaremos. Pero de momento, vamos a tratar de seguir construyendo un Elche mejor. Creo que estamos viviendo un momento único. Leo mucho sobre la historia del club. Quiero seguir marcando la historia del Elche. Demostrando que podemos superar grandes momentos del club y que no se vuelvan a repetir algunas cosas negativas del pasado”.

¿Ha llegado a un acuerdo para alguna colaboración deportiva con algún club inglés?

“Por mis funciones, yo tengo relaciones con la mayoría de los clubes y directores deportivos. Tuve una reunión con scouting del Liverpool y sí es verdad que le pedí la posibilidad de conocer sus infraestructuras. Y fui a ver un partido del Arsenal. Pero no es así… No hay nada de colaboraciones. Ojalá alguno de los mencionados... Es bueno tener relaciones con clubes tan importantes. No hemos realizado ningún acuerdo, pero primero lo evaluaríamos bien y lo comunicaríamos”.

¿Cuál es el plan B a los terrenos del camino de Castilla para la ciudad deportiva?

“Ahora mismo hemos hecho una oferta en base al mercado por estos terrenos que creemos que, de no hacer algo el Elche, no tendrían otro uso. Entiendo que el IVF esté intentando defender su patrimonio, pero lo que puede pasar es que si el Elche no mejora la oferta que han realizado se quedarán esos terrenos en donde poca cosa se puede realizar. Yo siempre voy a hacer lo que sea mejor para el club. La oferta que realizamos, creemos que era acorde en los parámetros para iniciar este proyecto. Y no esperábamos que se presentara el IVF. Hay tres o cuatro terrenos que ya teníamos vistos y siguen estando a disposición. El presidente, Joaquín Buitrago, es quien está al frente de este asunto. A partir de esta novedad… nos retrasaremos dos meses en decidir dónde construir la ciudad deportiva, pero no más…

Tres nombres propios: Mascarell, Ponce y Pere Milla

“Sobre Omar Mascarell estamos encantados, es un profesional que nos ha demostrado su jerarquía y el porqué jugó en la liga alemana, ha mostrado compromiso y calidad humana. Ya hemos tenido conversaciones. Él nos ha mostrado sus ganas de quedarse. Después, marcará el mercado. Si tengo que reconocer un error sería el no haberlo firmado por más tiempo, pero en esos momentos era lo que el Elche se podía permitir económicamente. Soy optimista. Lo veo contento y se ha generado un lindo grupo”.

“Sobre Ponce, hay una opción de compra hasta el 31 de mayo. El míster ya me ha mostrado su conformidad en que continúe. No es una opción de compra barata, la verdad, pero estamos en contacto con el Spartak para intentar llegar a un acuerdo no solo en números sino también en forma.

Estamos muy contentos con él”.

“En cuanto a Pere Milla no hay ningún problema. No sé de dónde ha salido la versión de que hay tiras y aflojas. Estamos más que felices con Pere, que ha demostrado un gran compromiso. Ha sido más que importante para nosotros, con goles clave en momentos esenciales. Tiene un gran sentido de pertenencia al grupo y mucha entrega. Es un emblema del equipo. Entiendo que su agente quiera defender lo mejor para sus intereses. Tiene una prórroga que con la permanencia se quedaba un año más. Para mí es claro el contrato. Aún así, el club le ha hecho una oferta por tres años. El jugador tiene que estudiarla y tiene sus pretensiones, como es lógico. Yo intento defender los intereses del Elche de la mejor manera. No puedo medir en cariño porque volveríamos a épocas pasadas. Hay rumores de que tomará otro rumbo. Veremos cómo se desenlaza. Trataremos de que él se quede contento y por mucho tiempo con nosotros”.

¿Cómo planifica el mercado de fichajes?

“En las próximas semanas, junto con Sergio Mantecón y el míster, haremos nuevas declaraciones. Ya estamos trabajando en ello. La gran noticia es cerrar a nuestro míster un año más. Había que concretarla. Hoy empezaremos a trabajar en que todo el plantel que queda, quede contento. Evaluaremos las salidas. En cuanto a la plantilla anterior todos los años vamos a tratar de mejorar”.

¿Está decepcionado con Pastore y Benedetto?

“No. Ambos nos han dado reconocimiento internacional, ha sido importante lo que aportan en el vestuario y lo que contagian. Han sumado el bichito de competencia y de tratar de ganar y de mejorar. Benedetto, además, nos ha dado 4 puntos por goles muy importantes. Pastore no ha cumplido con sus mejores etapas deportivas, pero nos ha dado una calidad en el vestuario enorme, un consejo, una idea… Este grupo es excepcional. Hemos compartido momentos muy lindos y otros con la adversidad. Somos el único equipo que le ha hecho dos goles al Madrid. Nos fuimos con la sensación de equipos ingleses o franceses en Madrid. Tenemos una nueva victoria ante un rival como el Betis, ya antes las logramos contra Villarreal o Sevilla”.

¿Qué perfil de jugador quiere el Elche? ¿Puede seguir Pastore?

Voy a buscar los que estén convencidos de que quieran venir y echen adelante. Ellos -refiriéndose a Benedetto y Pastore- quisieron venir. En el caso de Benedetto no logró que el míster confiara tanto y al final salió lo de Boca y se marchó. Sobre el futuro Pastore, es una evaluación que debemos tratar primero con el míster.

¿Qué siente por el Elche? ¿Conoce la ciudad?

No tengo tiempo. Siempre que estoy aquí estoy metido en el estadio trabajando, la verdad. Y me sabe muy mal, pero cuando vengo he de estar todo el día aquí en el trabajo.

He exteriorizado -al hablar de la anécdota de su hijo- el sentimiento que día a día siento en el club. Mi residencia es en Argentina, pero mi sentimiento por el Elche es muy grande.

¿En cuánto puede incrementar su límite salarial?

Hemos sido uno de los equipos con menos presupuesto. En base a eso tratamos de agudizar el ingenio. Tratar de que esos 40 millones brutos para consumir, que son 25 reales porque entran las amortizaciones, el seguro social, los representantes, las variables de cada jugador, el cuerpo técnico, las primas que cierras… Todo eso se deduce del límite que nos dan. Al final son 25 brutos y otros equipos con solo un jugador ya tienen eso.

“Por ello debemos aportar un valor añadido para poder ampliar este límite. Desde enamorar con una ciudad hermosa como Elche, donde tenemos un lindo clima, una gran afición… Dar un plus agregado. Solo lograremos ampliar el límite si vendemos a un jugador importante, pero es una pieza fundamental que perdemos”.

“Poco a poco mejoraremos. Pero no es fácil. Y lo muestran rivales que hoy les han tocado descender con plantillas muy buenas como el Levante o el Alavés. Ahora es más difícil porque la exigencia es mayor. Por eso le pido al público que estén todos el domingo. Estamos logrando una permanencia. No nos confundamos a que el objetivo es otro, pero lo marca mucho el rendimiento económico. Si continuamos vendiendo bien, convenciendo a la afición… todo es bienvenido… Si no, trataremos de pelearnos con nuestras herramientas y creo que estamos haciéndolo bastante bien”.

Las salidas de Lucas Pérez y Benedetto

“Me llama el agente de Lucas Perez para trasladarme la posibilidad que tenía de mejorar económicamente en otro club. Le dije que no había problema, pero que quedaban cinco horas para cerrar el mercado y que primero debían negociar con el club. Lo hablamos con Francisco. Una de las cualidades que me ha enamorado del misericordioso es su confianza. Me dijo que si hay alguien que no quiere estar y su marcha le sirve al club, seguiríamos de la mejor manera sin él. Pérez dejó una buena retribución económica al club y bienvenido sea”.

“Benedetto vino por un año y posibilidad de compra y conjuntamente con él Olimpic renunciara a ese año de contrato que le quedaba y logramos que Boca comprara al jugador. Nada más”.

¿Qué acciones va a implementar el club para incrementar la presencia de público?

Primero hay que tener en cuenta que ha sido un año atípico por la pandemia. Había mucha gente con miedo a ir a espectáculos masivos. Poco a poco la cosa ha ido a mejor. Mi objetivo es superar los 20.000 abonados. No tengo duda de que seguirán los más de 14.000 socios de este año. Es importante tener a todos apoyando. Eso nos ha hecho fuertes como locales. Y gran parte es la influencia de la gente. El público tiene este año un valor agregado, el abonado del centenario, estaremos plagados de eventos y de situaciones para darle lo mejor a los aficionados.

¿Se siente perjudicado por los arbitrajes?

Creo en la buena fe de los árbitros y nada me va a cambiar. Nos tocó un año con más adversidades que aciertos, pero el año que viene sí o sí nos tiene que ir mejor. Hemos pedido explicaciones en algunas ocasiones, pero no creo que haya ningún fantasma contra el club. Nosotros hacemos las cosas bien y si hubo errores quedan en eso, errores, pero hay buena fe”.

“El año pasado por situaciones del VAR hubiéramos tenido 29 puntos y el VAR nos dio 7 más y con ellos llegó la salvación. Es verdad que este año hemos tenido situaciones mejorables, pero a veces te tocan buenas y otras malas. Este año no se dio, pero no es más que nos tocó así y esperemos de que el año que viene sea al revés”.

¿Cómo es su relación con Javier Tebas?

Yo conozco el pasado de las relaciones del club con Tebas, sé de las situaciones que ha habido. Nosotros tenemos una gran relación con todas las instituciones y no ponemos inconveniente nunca a nadie. El pasado hace que exista alguna animosidad, pero cuando uno se equivoca tiene que saber aceptar las consecuencias. La sensación de muchos fue que la sanción al error cometido por el Elche fue desproporcionada, pero hay que aceptarlo.

¿Seguirá Badia?

“Edgar tiene un año más de contrato al jugar más del 50% de los partidos y la permanencia. A partir de eso puede ser que nos juntemos para mejorar. Pero primero vamos a tratar cada caso con el míster. Badia ha mostrado todo su compromiso con el club, es un gran arquero y ha hecho una gran temporada”.

¿Ha tenido ofertas por Boyé?

A partir del buen momento que ha tenido esta temporada hubo muchos sondeos, pero nada oficial. Iremos evaluando situaciones. Por el momento lo bueno y lo importante es que el club no necesita de esos recursos para seguir trabajando. Lo vamos a valorar -su salida-. No le voy a cortar la carrera a nadie pero lo importante es que el club siga creciendo”.

¿Qué destaca de Francisco?

“El entrenador llegó en un momento difícil, no solo por los rivales sino porque el equipo no encontraba una línea. Vi un cambio en el lado físico, anímico, de ir a por los partidos. Es una persona joven, que muestra ganas, que quiere crecer y que va muy al lado de la propiedad porque me hace pensar que vamos a poder seguir construyendo un buen camino y creo que vamos a hacer una mejor temporada”.

¿Qué pasa si alguien viene con 25 millones por Boyé?

“Tenemos límites que tenemos que cumplir. Ya no dependería de nosotros sino del jugador. Con la renovación se aumentó la cláusula de 15 a 25 millones. Lucas ha tenido un año difícil. Nunca pudo estar al 100% y aún así fue muy importante. Esperemos que este año se quede y pueda estar a “full” y más adelante siga creciendo”.

¿Qué valoración hace del préstamo del CVC?

No es un préstamo realmente. Que CVC invierta en la liga española le da un plus añadido a la competición. Pero entiendo que la repartición no ha sido equitativa. No fue la mejor repartición posible, lo cual aumentó las diferencias que ya marcaba el bajo presupuesto de clubes como el nuestro. Se generó una nueva diferencia. Y realicé la petición de que tenía que haber un mínimo, como en la repartición de los derechos audiovisuales. Que el Elche pudiera tener 29 millones y otros como el Madrid pudieran aspirar a 200 no era lógico.

¿Qué futuro le aguarda al Ilicitano y a René Martínez y Nino?

“Para uno poder proyectar jugadores de la cantera, cuanto más nivel tenga el filial mejor. En nuestro primer periodo hicimos un proyecto importante para poder ascender. Jugamos una final contra el Intercity. Estuvimos a minutos, pero no lo conseguimos. Este año pensamos en que primero debíamos priorizar en la permanencia del club en Primera y después hacer una reevaluiacón de todos los jugadores jóvenes que teníamos. Hemos ido de menos a más y al final nos quedamos con el sabor amargo de que si hubiéramos encontrado lo del final, antes, podríamos haber subido. Por ello, el año que viene buscaremos el ascenso. Ahora ya es prioridad del club. Me tengo que sentar con el coordinador para hablar del futuro de René y Nino, pero son parte del club. Nino va a estar aquí en el área que él quiera y lo va a estar. Lo vamos a cumplir, como dijimos en su momento.