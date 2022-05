Con la tranquilidad de saberse salvado y renovado, Francisco afrontó la última rueda de prensa previa a un partido de esta temporada sin la tensión que se vive en estos momentos en otros puntos de la geografía española. El preparador franjiverde agradeció el trabajo de todos sus jugadores esta temporada y se mostró feliz e impaciente de cara al futuro, tras anunciar Christian Bragarnik el jueves que será el entrenador del club en la próxima campaña.

«Teníamos muchas ganas de llegar al momento de la renovación. Estoy contento, feliz e ilusionado. Estoy donde quiero estar y ya pienso en lo que nos viene dentro de un mes», aseveró Francisco, haciendo referencia al inicio de la próxima pretemporada, que tendrá lugar a comienzos de julio. «No vamos a dejar de creer en que vamos a crecer», apostilló al asegurar que intentará que los futbolistas que tienen contrato y cuentan para la entidad puedan seguir en el Elche y, en caso de venta, traer refuerzos a la altura.

La relación con Christian Bragarnik, propietario del Elche, también tuvo su momento en la comparecencia de Francisco. «Nos ha dado confianza desde que llegamos y ha estado a nuestro lado en los momentos duros. Hay buena comunicación y siempre nos decimos las cosas. Bragarnik tiene el mismo hambre que yo por hacer crecer a este club y sabe lo que tenemos que hacer», explicó. «Puede parecer una persona lejana, pero tiene un sentimiento por el Elche que se vio en su comparecencia. Creo que no trabaja para él sino para el club. Estuvo mucho tiempo (en la rueda de prensa ante los medios) y no es usual en un propietario, yo no sé si hubiera aguantado tanto. Es un reflejo de lo que queremos para el futuro del Elche», agregó.

Francisco incidió en la buena comunicación que hay entre las tres partes (técnicos, Mantecón y Bragarnik) de cara al trabajo en el proyecto de la 22/23. «Llevamos planificando desde hace un tiempo, intercambiando opiniones sobre jugadores interesantes. No será fácil tener la plantilla completa hasta bien entrada la pretemporada, así que habrá que ser pacientes», aseveró el almeriense. Algo habitual, la tranquilidad a la hora de fichar, en los mercados anterior con el argentino al mando de las negociaciones franjiverdes.

Despedida contra el Getafe

De cara al partido de este domingo contra el Getafe, Francisco insistió en que buscarán la victoria para decir adiós al curso con un buen sabor de boca. «Nos merecemos un buen final, aunque vamos a pasar un mal rato por el calor. Quiero llegar a los 42 puntos, algo que ya llevo semanas diciendo», apuntó el entrenador del Elche.

Para el partido, Francisco confirmó las bajas por lesión de Mojica y Lucas Boyé, que se unen al sancionado Marcone como las tres únicas ausencias para la última cita del curso. El andaluz confirmó que Kiko Casilla será el portero titular y que Pastore probablemente tendrá minutos, sin negar incluso que pudiera continuar en la entidad la próxima temporada. Además, mostró su agradecimiento público, tras hacer en privado, a todos los futbolistas, a los que «culpa» de su renovación y la de sus ayudantes.

«La permanencia forma parte de todo el grupo. Ahora es momento de enganchar a la gente joven, de verles con la camiseta del Elche. Sé que la hora es jodida pero ojalá puedan acudir en masa y dedicarles una victoria», finalizó.