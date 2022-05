El Elche, tras su victoria este domingo ante el Getafe (3-1), ha cerrado la competición con 42 puntos, lo que supone su récord de puntuación en las 23 temporadas que ha militado a lo largo de su historia en Primera División.

El anterior máximo registro del Elche databa de la temporada 2014-15, en la que el equipo ilicitano, entrenado entonces por Fran Escribá, cerró la competición con 41 puntos, uno menos que en la actual. Hay que tener en cuenta, eso sí, las diferencias entre las temporadas en las que las victorias valían dos puntos y las que valen tres. En la época dorada del club franjiverde (década de los 60), los ilicitanos hicieron mejores campañas, con más triunfos, pero con menos puntuación.

El Elche, una vez encarrilada la permanencia en Primera, perseguía superar esta marca desde hace varias jornadas, pero en los anteriores cuatro partidos solo fue capaz de sumar un punto, por lo que ha tenido que esperar a la última fecha para lograrlo.

Esta es, además, la segunda ocasión en la que el conjunto ilicitano logra alcanzar la cuarentena de puntos como equipo de Primera, todas ellas logradas en una competición formada por equipos.

Pastore

El jugador argentino del Elche Javier Pastore se congratuló del triunfo y del juego exhibido por su equipo ante el Getafe por 3-1 en la última jornada del campeonato, así como de haber sido partícipe del récord histórico de puntos conseguido esta campaña.

"Era lo más importante ganar con nuestra afición que estuvo siempre con nosotros, hacer el récord de puntos en la historia del club en Primera también es muy lindo y estoy muy feliz", aseguró en declaraciones a Movistar.

"Habíamos tenido un muy buen primer tiempo, con muchas ocasiones pero no pudimos convertir pero los cambios dieron otro aire y Kike pudo convertir dos goles e hicimos un fútbol con el que la gente disfrutó mucho", explicó.

El futbolista argentino valoró su primera temporada en el Elche y apuntó: "La cierro muy bien, no había tenido un año muy bueno, no estuve bien físicamente tras dos años sin competir, pero este último mes he tenido más participación y hoy de titular. Estoy muy agradecido al club y a todos compañeros porque me hicieron disfrutar de un gran año, hoy me divertí e hice un gran partido, pero lo importante es que el equipo ganó", finalizó.