El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, aseguró este domingo, tras la victoria ante el Getafe (3-1), que al conjunto ilicitano le hacía "mucha ilusión" ganar el partido para alcanzar los 42 puntos, lo que supone un récord histórico para la entidad en sus 23 temporadas en Primera.

"Lo estábamos buscando desde hace tiempo. Los dos equipos queríamos ganar pero lo hemos conseguido y nos vamos contentos", dijo el técnico almeriense, quien admitió que en las últimas jornadas el Elche bajó su nivel tras asegurar la permanencia.

"Habíamos bajado el nivel de concentración y ambición y hoy la victoria no se podía escapar, por eso lo hemos preparado como si fuera el primero del próximo año", insistió el preparador, quien dijo que es un "orgullo" pasar a la historia del club por lograr la máxima puntuación.

"Es una satisfacción enorme porque llegar a los 42 puntos era algo que no entraba en la cabeza de nadie", añadió.

Francisco elogió el nivel mostrado por el argentino Javier Pastore, si bien no se pronunció sobre su posible continuidad, y dedicó el triunfo a los "17.000 espectadores" que acudieron al estadio.

Reacción, fe, lucha y carácter

La temporada empezó con Fran Escribá y se fue torciendo hasta el punto que a Christian Bragarnik no le quedó más remedio que tomar la decisión drástica de despedir a todo un mito viviente del Elche, tras una serie de malos resultados acompañados de flojas actuaciones del equipo allá por noviembre.

Llegó Francisco, que no era la primera elección para suplir al valenciano, y desde el primer momento dio con las teclas necesarias para despertar a un grupo dormido que pasó a ser una familia, anteponiendo la unidad del colectivo a las individualidades. La reacción no tardó en llegar y el Elche pronto salió de la zona de descenso y empezó a mostrar virtudes que le han acabado por dar la permanencia. Cada vez que la situación se ponía difícil, la reacción de los franjiverdes estaba a la altura. En el camino se rozó la historia ante el Real Madrid, tanto en el Bernabéu (se escapó un triunfo que parecía hecho) como en Copa, con una eliminatoria perdida en la prórroga. Mientras, en Liga se iban sumando los puntos necesarios para no sufrir.

De la mano de Lucas Boyé, Edgar Badia, Fidel, Pere Milla, Mascarell y compañía, el Elche sacó carácter y lucha en las situaciones adversas, principalmente en un curso marcado por demasiadas decisiones arbitrales cuestionables. Así nació el concepto «a lo Elche». Así logró la permanencia el conjunto ilicitano. Y así pasará su Centenario en Primera.