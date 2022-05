Bragarnik quiere que toda la provincia se enamore del Elche

El propietario del Elche CF, Christian Bragarnik, visitó ayer la redacción ilicitana de INFORMACIÓN. De camino pudo contemplar lugares tan emblemáticos como la Glorieta o la basílica de Santa María, que apenas ha podido conocer, porque asegura que su vida se ciñe a lo estrictamente futbolístico y se pasa la mayoría del día trabajando en su oficina del estadio Martínez Valero.

El inversor argentino tiene las ideas muy claras, está muy convencido de su proyecto en el club ilicitano y asegura que las cosas le están saliendo mejor de lo esperado desde que en diciembre de 2019 compró la mayoría accionarial a José Sepulcre. «Uno tiene que ser honesto y no esperaba consolidar el proyecto tan rápido. Normalmente hay plazos mínimos para cumplir y, desde que logramos el ascenso, todo ha sido maravilloso», señaló.

El máximo accionista se ha marcado alcanzar la cifra de 20.000 abonados para la próxima temporada y quiere expandir el sentimiento hacia la franja verde por toda la provincia y alrededores, aprovechando que desde València hasta Sevilla (excepto si sube el Almería) y hasta Madrid no hay equipos de Primera División en la zona. Para ello, ha anunciado que volverán a acercar el club y el equipo, con campañas publicitarias y venta de abonos, por todas las comarcas alicantinas, como ya sucedió en la anterior etapa en Primera División, cuando la entidad franjiverde consiguió 25.000 abonados.

«Queremos, poco a poco, seguir creciendo. Uno va conociendo el pasado y he trasladado el reto a mi gente. Hay intención de volver a repetir esa época donde se visitaban pueblos de la provincia. Siempre hay que tomar el ejemplo de las muchas cosas buenas que se han hecho en el club y tener memoria de lo malo para no repetir. Queremos generar a la gente ese sentido de pertenencia y enamorar a la afición. Uno no le desea que le salgan las cosas mal a terceros, pero el que no haya equipos en Primera a muchos kilómetros permite que mucho más gente pueda venir a disfrutar a nuestro estadio», comentó.

El propietario de la entidad franjiverde quiere recuperar el trofeo «Festa d’Elx» y que sea el partido más importante de la pretemporada: «Coincide con mi cumpleaños, yo cumplo años el 13 de agosto. Vamos a tratar de recuperarlos y estamos planificando la pretemporada, viendo las posibilidades de otros equipos para poder encajarlo y trataremos de cerrarlo rápido».

Franja por detrás

Bragarnik también ha anunciado que habrá «tres camisetas especiales» para conmemorar la temporada del Centenario. «Hay un diseño especial ya probado», aunque ve complicado que la franja verde cubra, como antiguamente, también la espalda, como es el deseo de muchos aficionados. «Es algo que voy escuchando. No veo cerca lo de la franja por detrás, porque no es fácil negociar los diseños con las marcas. Actualmente tenemos una marca líder (Nike) a la que les trasladamos nuestras inquietudes, pero ellos, también, te exigen y te hacen diseños. Y a veces, para tener una marca tan top, tienes que negociar algunas cosas más allá de las ganas de la gente. Trataremos hasta el último extremo que la camiseta del Centenario sea lo más linda posible y hay que luchar y buscar para el futuro buenas maneras para que todos queden conformes».

Christian Bragarnik quiere llevar al Elche a lo más alto, entiende que haya personas como el director del fútbol base, Coqui Raffo, se ilusione con llegar a Europa. Incluso admite que en su contrato de compra del paquete accionarial a Sepulcre hay cláusulas por clasificarse para una competición europea. «Uno siempre contempla situaciones de éxito, tanto con los jugadores como con el míster. Coqui (Raffo) nos ha puesto la vara alta y trataremos de cumplir las expectativas (risas). Nuestro objetivo no hay que perderlo de vista. Debe ser, primero, conseguir la permanencia y seguir consolidándonos en Primera. A partir de ahí, porqué no pensar en metas más altas. Este año arrancamos de buena manera y tuvimos una fase en el que el equipo cayó. No sé si para alcanzar Europa, pero podría haberse dado para estar entre los diez primeros. Incluso creo que merecimos algún punto más. Hubo errores que nos perjudicaron y el equipo podría haber terminado con cuatro o cinco puntos más, que nos podía haber dejado cerca la décima posición», lamentó.

No obstante, el propietario del Elche no quiere perder la perspectiva del club tras ver como equipos como el Levante, el Alavés o el Granada, que llevaban varios años en Primera, incluso clasificándose para competición europea han descendido. «El domingo miraba los partidos y pobre la afición del Granada y el momento del Cádiz. Fue similar a lo que nos ocurrió a nosotros la temporada pasada cuando el Huesca empató con el Valencia. El Granada empatando con el Espanyol y el Cádiz esperando los últimos minutos con ansia. Me hizo recordar y no quiero volver a vivir nunca más ese momento que pasamos. Para eso hay que tener memoria, trabajar y seguir mejorando».

De los jugadores con los que a principio de febrero ya tuvo una primera toma de contacto para renovar como fueron los casos de Pere Milla, Edgar Badia, Mascarell, Diego González y Josan, que ya ha ampliado su contrato, el máximo accionista adelantó que están «muy cerca de llegar a un acuerdo» con Diego González. «A Pere Milla y a Edgar Badia les queda un año más, porque lo han ampliado de forma automática por cláusula, pero nuestra intención es que se sigan quedando y extenderlo. Con Pere hay una interpretación del contrato que para mí es muy clara, pero, más allá de eso, le hemos hecho una oferta de tres años. Su representante y él pueden tener otras pretensiones y trataremos de negociar. Por lo pronto se tiene que presentar a la pretemporada. Y con Omar Mascarell estamos negociando. Tenemos que ver si se ajusta a la idea y la línea del club».

Por otro lado, hay futbolistas cedidos como Kike Pérez y Olaza, con los que el Elche tiene una opción de compra de cuatro millones por el centrocampista y dos por el lateral izquierdo. «Los trajimos sabiendo eso y ahora toca evaluar si los jugadores quieren continuar, si el míster los quiere y negociar. Uno cuando presta un jugador pone los mejores números. Querían más de dos y cuatro millones. Si evalúo por lo que han jugado son cláusulas caras. Si lo hago por el último partido es barata. Charlaremos y veremos».

Pastore y su calidad

Otro de los nombres propios que dejó el último encuentro del pasado domingo frente al Getafe fue el de Pastore. El argentino no entraba en los planes de la próxima temporada, pero en el último mes ha demostrado que, si le respetan las lesiones y está bien físicamente puede ser un futbolista diferencial. «Su campaña ha sido muy irregular, pero ha sumado desde todos los lados. Si tuviera garantizado su nivel del último partido, seguro que renovaba. Fue el Pastore que queríamos ver cuando lo trajimos».

Sobre las posibles ventas de Lucas Boyé y de Mojica, Bragarnik aseguró que «ahora mismo están dentro del equipo y los veo dentro. Tienen contratos a medio y largo plazo y será el mercado el que irá marcando. Yo hoy no estoy pensando en reemplazarlos. Si vienen y pagan las cláusulas no podremos hacer nada y si aparece algo bueno para ellos y para el club, pondremos en la balanza los pro y los contra, pero, primero, tenemos que tener la tranquilidad de que pueden ser reemplazados. Si no, no saldrán», avisa.

El propietario del club ilicitano señaló que tienen una larga lista de futbolistas que pueden interesar, pero que todavía no se ha sentado con Francisco para analizar las distintas opciones. Entre ellas está el centrocampista Seoane, que termina contrato con el Huesca y al que ya quiso fichar la pasada temporada; y el delantero colombiano «Cucho» Hernández, al que Francisco tuvo en el Huesca. «Son jugadores que me gustan. Seoane tiene que ajustarse a la lógica de nuestro presupuesto. No podemos perder nuestra línea de trabajo por las ganas de traer a un jugador. Muchas veces los clubes le dan muchas cosas a los nuevos y se olvidan de los que vienen dándote todo. Seoane es un buen jugador, pero todavía tiene que demostrar en Primera División lo que viene demostrando hasta ahora. Cucho Hernández también es un jugador interesante, pero, de momento, no hemos avanzado nada con nadie».

Las posibilidades de traer a Gonzalo Villar y Cavani afirmó que «no es algo que no sea factible», pero indicó que «a la hora de configurar el equipo tienen que haber situaciones que luego al club le traigan un valor agregado. Gonzalo Villar tiene contrato con la Roma y no tiene un salario bajo y en el caso de venir vendría con una opción de compra alta. Me ilusiona traer jugadores, pero también tiene que haber un plus extra posterior. Porque si traigo futbolistas y vienen y hacen un año lindo y se van la siguiente temporada qué hago. Tengo que pensar no solo en el hoy, sino también en el futuro. Si traes lo mejor y luego al año siguiente se van todos a otro lado nos perjudicaría. Por eso hay que tomar las cosas con mesura».

Para el máximo accionista «contamos con una base de plantilla más importante que los dos años anteriores y vamos a arrancar con un equipo mejor conformado. Tenemos jugadores importantes, el mercado nos irá marcando exigencia. Pero a día de hoy tenemos una plantilla bastante completa, incluso, para iniciar la pretemporada».