El Elche Femenino no pudo conseguir de evitar un segundo descenso y la próxima temporada jugarán en la Liga Nacional. Las franjiverdes hicieron sus deberes y vencieron al Córdoba, por 1-0, pero el triunfo no estuvo acompañado de los resultados necesarios de sus rivales para no descender.

La Solana empató con el Alhama de Murcia, campeón del grupo Sur y nuevo equipo de Liga Iberdrola; mientras que el Betis B arrancó un punto en su visita al campo del Santa Teresa de Badajoz. Dos resultados que no se esperaban, puestos que, a priori, tanto las murcianas como las extremeñas eran favoritas para conseguir la victoria. Con estos resultados, se ha producido un empate a 28 puntos entre el conjunto ilicitano, el Betis B y La Solana, que ha perjudicado al equipo de Quique Cano. La alegría que supuso el trabajado triunfo frente a las cordobesas se tradujo en decepción después de conocer los resultados de sus rivales directos en la lucha por la permanencia. Las franjiverdes han terminado penúltimas en la clasificación y pasarán de jugar en la segunda máxima categoría del fútbol femenino español a hacerlo en la cuarta división, después de la remodelación que se producirá la próxima temporada, en la que habrá la Primera División Liga Iberdrola, la Segunda División Liga Reto Iberdrola, la Tercera RFEF y la Liga Nacional, que tendrá más un carácter de equipos autonómicos. A pesar de no lograr el objetivo, la jugadoras del conjunto ilicitanos han luchado y lo ha intentado hasta el final. El objetivo del club, según aseguró el propietario, Christian Bragarnik, es seguir apostando por el fútbol femenino.