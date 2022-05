Josema, Kike Pérez y Olaza vuelven a la casilla de salida

Josema Sánchez, Kike Pérez y Lucas Olaza tendrán que volver a la casilla de salida, a pesar de haber conseguido sus respectivos objetivos con el Real Valladolid y con el Elche CF. El defensa murciano regresará al conjunto ilicitano, mientras que el centrocampista toledano y el lateral izquierdo harán viaje de vuelta a tierras pucelanas.

Los tres futbolistas han estado cedidos en la segunda parte de la competición. La entidad franjiverde dejó salir a préstamo a Josema para que se reencontrara con Pacheta en el mercado de invierno, mientras que el club ilicitano contó con los servicios de Kike Pérez y de Olaza para reforzar dos posiciones que estaban un tanto cojas.

El central murciano tenía una cláusula de compra obligatoria del Valladolid, en caso de de ascenso a Primera División, por 1.250.000 euros. Sin embrago, para que se pudiera dar esa opción, el zaguero también tenía que jugar un número determinados de partidos, que, al final, no se han dado. Josema solo ha jugado cinco encuentros con el conjunto castellano y 275 minutos. Apenas ha contado para Pacheta, que lo tenía como recambio para su defensa al considerarlo un jugado fiable, que le había dado un buen rendimiento en el Elche. Ahora, el central tendrá que volver a la entidad franjiverde, con la que tiene un año más de contrato. En el Elche no cuenta para el proyecto de la próxima temporada y se intentará buscarle una salida. Si no hay acuerdo, podría comenzar la pretemporada a las órdenes de Francisco.

Con el ascenso a Primera División del club pucelano también se complica que Kike Pérez y Olaza puedan volver al Elche. El conjunto pucelano tenía una opción de compra por el centrocampista de cuatro millones de euros. A pesar de que su rendimiento ha sido aceptable, en el Martínez Valero consideraban esa cantidad muy elevada. El centrocampista ha disputado 12 partidos, ha marcado dos goles -los dos en el último encuentro frente al Getafe- y ha acumulado 517 minutos. A Francisco le gusta el jugador toledano, pero el Elche no está dispuesto a pagar ese dinero. Además, Kike Pérez podría quedarse en el Valladolid, con el que tiene contrato hasta 2025, para seguir jugando en Primera División, que era su deseo cuando vino en el mercado de invierno.

Una situación parecida es la de Lucas Olaza. El Elche también tenía una opción de compra, en su caso, por dos millones de euros. El lateral izquierdo uruguayo solo ha disputado 293 minutos en cinco partidos como franjiverde y marcó un gol en la última jornada ante el Getafe. También tiene contrato con los pucelanos hasta 2025 y en Zorrilla puede tener la oportunidad de continuar jugando en la máxima categoría, que fue el principal motivo para abandonar el Valladolid en enero.