Pere Milla rompe la cuerda

Pere Milla ha decidido romper la cuerda y enviar un órdago, a lo grande, al Elche CF y, principalmente, a su propietario Christian Bragarnik.

El culebrón entre el club ilicitano y el delantero catalán tuvo ayer un capítulo importante, que puede marcar el desenlace final. El futbolista publicó una carta, a través de sus redes sociales, en la que señalaba que «de momento» se despedía de la afición, aseguraba que no ha firmado con ningún otro equipo y que los motivos de su adiós de la entidad franjiverde no eran «económicos», aunque admitía que el dinero «es importante».

El máximo goleador del Elche y uno de los jugadores más queridos por la afición critica «las formas y los valores» empleados por el club y por Bragarnik, aunque en ningún momento citó el nombre del máxima accionista.

A pesar del dolor mostrado en su carta de despedida, Pere Milla, todavía, deja una puerta entreabierta y está dispuesto «a volver a sentarse» y «escucharse mutuamente», con el fin de poder alcanzar un acuerdo.

El conflicto entre el delantero y la entidad franjiverde radica en la interpretación de su contrato. El club ilicitano entiende y sostiene que ha ampliado un año más vinculación al permanecer el equipo en Primera División. Sin embargo, el jugador y su representante se acogen a que en la cláusula que firmó cuando fichó, en la que se incluyó el ascenso y permanencia en las temporadas 2020-2021 y 2021-2022. El Elche subió en la 2019-2020 y considera que si los condicionantes se dieron un año antes tienen perfecto valor.

El tema se ha enquistado demasiado y, o las dos partes reflexionan y tratan de llegar a un acuerdo, y acabará en los juzgados.

Bragarnik está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias y ya avisó de que Pere Milla tenía que presentarse a la pretemporada, porque cuenta con una temporada más de contrato. Esa especie de «amenaza» es lo que más a dolido al futbolista catalán, quien, también, quiere aprovechar su buena temporada, para mejorar sus condiciones económicas. El Elche le ofrece tres años más, pero con unas cantidades no muy por encima de los que cobra actualmente.

El fuego cruzado parecía que era solo una estrategia por ambos bandos y que, al final, iba a haber entendimiento. Sin embargo, el jugador decidió ayer romper la cuerda anunciando su despedida.

Agradecimiento a Nico Rodríguez

Bajo el título: «El valor de una historia, la fuerza de un sentimiento», Pere Milla empezó su carta diciendo que «lamentablemente siento escribir esta líneas, pero me toca hacerlo. Por el momento, es hora de despedirme de la que es mi casa (la que ha sido y considero que es mi casa)». El delantero dedicó un especialmente agradecimiento al anterior director deportivo, Nico Rodríguez, y a su ayudante Dani Carmona. «Llegue en junio de 2019 y después de cumplir tres temporadas apasionantes, solo puedo dar las gracias a Nico Rodríguez y a Dani Carmona por abrirme las puestas del Elche. Acerté de pleno en confiar en vosotros para este proyecto».

El delantero también señalo en su misiva que pasó un mal momento «en diciembre de 2019», cuando en sus comienzos su rendimiento no estaba siendo el esperado y deja caer que le abrieron la puerta de salida. «Han sido tres temporadas maravillosas, pero también, con momentos muy duros, como, por ejemplo, diciembre de 2019, en el que me hicieron sentir más fuera del club que dentro». «Aún así -prosigue- me voy con la conciencia tranquila, sabiendo que he dado el máximo de mí por dejar la franja verde (color esperanza) en lo más alto. Tres años de pelear a lo Elche y lograr lo que parecía imposible».

En los agradecimientos, Pere Milla también se acordó de «los compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico, junta directiva y a todos los trabajadores del club. Gracias por el día a día que me habéis dado, siempre con una sonrisa, dando lo mejor de vosotros para hacer un Elche mejor y más grande». Y no se olvido de los dos utilleros: «Sois la hostia Greg y Peperoni... Os voy a echar de menos, no os atasquéis mucho sin mí».

El futbolista catalán afirmó que solo tenía «palabras de agradecimientos» hacia la afición. « Sois el motor del Elche. Habéis hecho que un arritranco sienta que un club sea su casa. Me hubiese gustado y disfrutar del Centenario, junto a vosotros, pero creo que tendrá que ser desde la distancia. Nunca os podré devolver todo el cariño que me habéis dado. Gracias por subiros al carro de Perico y ojalá pronto nos volvamos a ver».

En la última parte de la carta fue cuando el atacante se mostró más crítico: «Quisiera desmentir los rumores que circulan estos días en cuanto a un acuerdo con otro club. El motivo de mi adiós no es económico. Cierto que el dinero es importante, pero los valores y las formas, para mí, lo son más. Ojalá nos podamos volver a sentarnos para escucharnos mutuamente», dejando un halo de esperanza para dar una vuelta de tuerca a la situación.

Pere Milla terminó con un «som, som, som de Primera Divisió» y recordando a su «pequeño gran amigo Martín», un niño con el que se ha encariñado de forma especial.