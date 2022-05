Juan Francisco Martínez Modesto "Nino", excapitán y leyenda del Elche CF ha recibido este lunes, en el transcurso de la asamblea de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), celebrada en Madrid, un reconocimiento por su trayectoria como profesional y por sus valores como deportista.

El presidente de la AFE, David Aganzo, comunicó el pasado viernes la decisión que habían tomado de entregar este premio a Nino. El exfutbolista no pudo estar presente en Madrid, pero le han hecho llegar este trofeo, que luce con mucho orgullo. A pesar de ser un reconocimiento más de los muchos que ha recibido, el excapitán del conjunto franjiverde asegura que "estoy encantado. Es uno más, pero es bonito que la Asociación de Futbolistas Españoles te reconozca, porque eso significa el respeto del mundo del fútbol hacia mi carrera y hacia mi persona".

Nino ha sido durante más de 20 años futbolista profesional. La mayor parte de su carrera la ha hecho en el Elche, pero también ha militado en el Levante, en el Tenerife y en Osasuna, con los que ha conseguido ascensos a Primera División y ha jugado en la máxima categoría del fútbol español. El delantero y eterno goleador decidió colgar las botas al final de la temporada 2020-2021 después de ayudar a dejar al cuadro franjiverde en Primera División.

Ahora intenta abrirse camina en los banquillos como entrenador. Nino ha obtenido recientemente el título de entrenador nacional, lo que le permite poder dirigir a equipos de cualquier categoría. La campaña que acaba de finalizar ha estado como segundo, ayudando a René Martínez en el filial franjiverde, con el que ha realizado una buena temporada con una plantilla muy joven. Ha sido un periodo de aprendizaje de cara al futuro y mientras se sacaba el carnet nacional.

Nino está pendiente de una reunión con los dirigentes del Elche para conocer cuál va a ser su futuro. El propietario del club ilicitano, Christian Bragarnik, ya ha manifestado en multitud de ocasiones que cuenta con el excapitán para formar parte de su proyecto. "Estamos pendiente de una reunión. He estado muy a gusto junto a René en el Ilicitano, he aprendido mucho y, ahora, es el club quien tiene que decidir lo que quiere. Yo no tengo prisa y con el título de entrenador nacional mi objetivo es continuar formándome y seguir aprendiendo de cara al futuro", comenta la leyenda franjiverde, quien reconoce que se encuentra muy a gusto intentando a ayudar a mejorar y aportando su experiencia a los chavales del fútbol base franjiverde.