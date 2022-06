José Salinas, futbolista de del Elche que ha militado esta temporada como cedido en el Unionistas de Salamanca (Primera RFEF), ha concedido una entrevista a los medios oficiales del club franjiverdes en la que ha repasado el curso recién terminado y ha hablado de su ambición de cara al futuro inmediato, que no es otra que ganarse un hueco la próxima temporada en el primer equipo del Elche tras haber renovado hasta 2025.

Futuro en el Elche

"Cuando uno es canterano del Elche sueña con llegar al primer equipo. Para mí es un sueño y tengo muchas ganas de empezar ya la pretemporada y dar el máximo".

"He sentido el apoyo del Elche durante todo el año. Sería un sueño quedarme en el primer equipo y señal de que hago las cosas bien. Estoy deseando tocar ese sueño".

Enfrentamiento contra el Elche en Copa

"El partido de Copa contra el Elche fue bonito y raro, sobre todo en los primeros minutos, por enfrentarme a jugadores con los que había jugado el año anterior. Además fue peculiar por la niebla".

La temporada en Salamanca

"Fui a Salamanca a crecer como jugador y las expectativas se han cumplido con creces. He tenido la confianza del míster y me he encontrado muy bien a nivel individual. Solo con el sabor amargo de no meternos en «play-off» por un punto, pero la valoración general es buena".

"Conocía poquito de allí, me habían dicho que había afición, pero no me imaginaba lo que he vivido, es una cosa de locos. Había gente que se hacía 500 kilómetros para vernos".

"He podido ayudar al equipo con goles y asistencias. En juveniles y en el filial siempre había sido mucho de llegar a área contraria, pero me costaba marcar o asistir. Este sí he podido hacerlo".

"Lo principal ha sido que tomó mejores decisiones, he madurado. Cuando llego arriba no me la quito de encima y sé decidir mejor".

Emotiva despedida

El futbolista del Elche también mostró su emoción al recordar su último partido con Unionistas, en el que la afición de su equipo, en el estadio de Riazor, desplegó una pancarta en la que se podía leer: «Árbitro, no pites el final que Salinas se nos va».

"Cuando salí al campo y vi la pancarta me emocioné. Es increíble el cariño que me han mostrado durante todo el año. Estoy muy agradecido".