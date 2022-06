Iván Marcone y el Elche CF están buscando una salida, toda vez que el centrocampista argentino no cuenta para Francisco en el proyecto de la próxima temporada. El futbolista argentino ha recibido interés de varios equipos argentinos (Lanús e Independiente) y de México (Cruz Azul). Al mediocentro le seduce la posibilidad de jugar en Independiente de Avellaneda, pero el problemas es económico, ya que el club argentino no tiene capacidad para asumir la ficha del futbolista y pagar un traspaso, como quiere el propietario de la entidad franjiverde, Christian Bragarnik.

La semana pasada hubo un cruce de declaraciones entre Eduardo Domínguez, entrenador de Independiente, y Bragarnik, quien también es el representante de Marcone.

El técnico señaló que el futbolista del Elche debía hacer un esfuerzo si su deseo era vestir la camiseta del equipo argentino: «Yo tengo una cosa clara: cuando era jugador y quise ir a un equipo, fui. Estaba en Primera, pero me quería retirar en Huracán y me bajé cinco veces mi contrato para ir a la B Nacional. Y cumplí mi sueño de ascender».

El máximo accionista del club ilicitano le contestó y dijo: «Me parece un comentario muy desacertado y parece que no conoce a Iván (Marcone). En el Elche gana un buen contrato y me dijo que por la mitad voy, por sus ganas de ir a Independiente. Incluso pagar el contrato pausado (por plazos). Si Independiente no está por para hacer ese gasto, está bien, pero están jugando con la voluntad de un chico que quiere ir». Y dio las negociaciones por rotas.

Sin embargo, en los últimos días, según informan desde diferentes medios argentinos, ese fuego cruzado se ha paralizado. Eduardo Domínguez ha tenido la oportunidad de dialogar con el jugador y se ha producido un acercamiento, que podría fructificar en breve con la salida de Iván Marcone con dirección a Independiente.

Así lo ha reconocido Bragarnik en declaraciones a medios argentinos: «El entrenador se comunicó con Marcone y el tema quedó subsanado. Han hablado en buenos términos. Tengo buena relación con los dirigentes. Siempre buscamos la mejor predisposición entre Independiente y Marcone, pero hasta que pasó la declaración de Domínguez. Si Independiente está interesado, nosotros no tendremos problemas en negociar», comentó Bragarnik.

En las últimas horas, el periodista argentino Sebastián Neman ha asegurado que «mañana se abre formalmente de club a club la negociación con el Elche para sumar a Iván Marcone». Incluso, afirma que «ya está arreglado el contrato con el jugador e Independiente ofrecerá un préstamo con cargo y opción de compra. Podrían contraofertar con que sea con obligación de la adquisición del pase».

Bragarnik no está dispuesto a dejar salir al centrocampista sin recuperar parte de los cuatro millones de dólares que pagó a Boca Juniors por su traspaso. Sin embargo, el propietario del Elche sí que podría estar dispuesto a una cesión, con derecho obligatoria de compra, aunque se tenga que pagar a plazos.

Marcone sabe que tiene difícil jugar en el Elche y su deseo es hacerlo en Independiente. Las posturas se han acercados y pueden tener un final feliz en los próximos días. El mercado en argentino se abrió el pasado 23 de mayo y cerrará el 7 de julio. Por lo que ambas partes tienen tiempo para negociar antes de que el 4 de julio comience la pretemporada del conjunto ilicitano.