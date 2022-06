René Martínez no continuará entrenando al filial del Elche CF la próxima temporada. El club ilicitano ha comunicado al técnico, que termina contrato el 30 de junio, que no tiene intención de renovar su vinculación y que ambas partes deben continuar su camino por separado.

El hasta ahora preparador del segundo equipo franjiverde ha querido despedirse a través de una carta, publicada en su cuenta de Twitter, en la que que ha indicado que "tras cuatro temporadas en el Elche CF como entrenador del División de Honor y del Ilicitano llega el momento de decir adiós. Estoy muy agradecido a todos los que me han ayudado a crecer personal y profesionalmente. Sin vuestros consejos y sin vuestra ayuda no hubiera sido llegado hasta aquí. Ha sido un orgullo formar parte de este club y haber entrenado a las jóvenes promesas, que ojalá algún día veamos en el Martínez Valero. Quiero terminar dando las gracias a la dirección del club por haberme dado la oportunidad y responsabilidad de entrenar al filial franjiverde en esta última temporada. Además, formando cuerpo técnico con la leyenda NINO. Os deseo mucha suerte en el futuro", ha escrito el ya ex entrenador del Ilicitano.

René Martínez entró siendo muy joven a trabajar en la cantera del Elche. En la temporada 2017-2018 se marchó a entrenar al Silla, en la antigua Tercera División, con el que consiguió la permanencia, tras llegar en la recta final de la temporada. La campaña siguiente, el entonces responsable del fútbol base de la entidad franjiverde, Jesús García, lo reclutó y lo puso al frente del equipo Juvenil A de División de Honor. En marzo de 2020, tras la dimisión de Sergio Pelegrín en el filial, se hizo cargo del equipo hasta final de Liga. La campaña siguiente, el club ilicitano apostó por el técnico del Alzira Pau Quesada, que llevó al filial hasta la final por el ascenso, que perdió ante el Intercity. René volvió de nuevo al conjunto juvenil de División de Honor. Y el pasado verano, después de la salida de Quesada, con destino a la cantera del Real Madrid, el Elche entendió que era el momento de que René Martínez dirigiera al filial y lo hiciera con la ayuda de Nino, que había decidido colgar la botas y se estaba sacando el título de entrenador.

Ambos han formado un buen tándem y con una plantilla muy joven han estado cerca de clasificar al Ilicitano para el play-off de ascenso a Segunda RFEF. A pesar del buen trabajo, el club ha decidido no renovar el contrato de René Martínez.

¿Nino su sustituto?

Ahora queda una vacante en el filial. Nino ya cuenta con el título nacional, que ha aprobado recientemente, y puede entrenar en todas las categorías. El excapitán y leyenda del Elche siempre ha reconocido que ha trabajado y ha aprendido mucho al lado de René y que no tenía prisa por empezar su carrera en solitario. De momento, nadie del club se ha puesto en contacto con él para ofrecerle la posibilidad de dirigir al Ilicitano. Pero la opción coge fuerza después de la no renovación de René Martínez.