Los nombres de Gonzalo Escalante y Edu Expósito son dos de los que figuran en la agenda del Elche CF como futbolistas interesantes para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. En el club ilicitano consideran que son dos jugadores que cumplen el perfil y tienen experiencia en Primera División para formar parte del proyecto de la próxima campaña.

La entidad franjiverde está a la espera de lo que ocurre con Omar Mascarell, Kike Pérez e Iván Marcone tres de sus centrocampistas de la recién finalizada campaña antes de lanzarse a por ellos. Con Mascarell el Elche está en plenas negociaciones para intentar renovarle. Kike Pérez interesa y gusta a Francisco, pero el club ilicitano no está dispuesto a pagar los más de cuatro millones que se incluyeron en la opción de compra. Mientras que a Marcone se le está buscando una salida en Argentina.

Conforme vayan cayendo la piezas, la entidad franjiverde buscará sustitutos y tanto Escalante como Expósito son dos de los jugadores que gustan.

Gonzalo Escalante pertenece al Lazio de Italia, con el tiene contrato hasta 2024. El mediocentro defensivo argentino tiene 29 años y una amplia experiencia en el fútbol español. Estuvo cuatro temporadas en el Eibar, con el que jugó más de 125 partidos en la máxima categoría. La campaña pasada regresó al conjunto itialiano, con el que disputó 24 encuentros en la Serie A. Este curso comenzó sin apenas oportunidades y en el mercado de invierno fue cedido al Alavés, con el que ha sido titular indiscutible y ha estado presente en 17 envites, marcando cinco goles. Se trata de un mediocentro defensivo, de características similares a Mascarell y a Marcone, pero con más llegada al área contrario. La Lazio se quiere desprender de Escalante, pero solicita dos millones por su traspaso. El Cádiz es otro de los equipos que se ha interesado por el centrocampista argentino.

Por su parte, Edu Expósito tiene 25 años y la pasada temporada ya estuvo en la órbita del Elche, pero el Eibar solicitó una cantidad desorbitada por su traspaso. Esta campaña ha sido titular indiscutible con el cuadro armero, jugando 40 encuentro de Liga, tres de Copa y los dos del play-off de ascenso frente al Girona. Tras no subir a Primera División, Expósito quiere volver a la máxima categoría del fútbol español, pero cuenta con contrato hasta 2024 y el Eibar no está dispuesto a dejarlo salir gratis.

De momento, son solo "opciones interesantes", como reconocen desde la entidad franjiverde y todo queda supeditado a lo que ocurra con Mascarell, Kike Pérez y Marcone.