Las jóvenes promesas se interesan por el Elche

Tiene ídolos como Thierry Henry o Harry Kane. Sobre este último imita sus entrenamientos con acierto y con golazos que demuestran que el joven no solo son sueños. Hay calidad y esfuerzo: cuatro horas diarias de entreno con balón y otras tantas en el gimnasio o corriendo; 10 kilómetros al día. Esta semana está probando sus habilidades frente a los técnicos del Elche, como muchos otros soñadores que quieren formar parte de un club como el ilicitano y que en las fechas previas a comenzar la pretemporada acuden al estadio Martínez Valero.

El Elche ya es un reclamo internacional. Sus tres temporadas seguidas en Primera División, la popularidad de futbolistas como Pastore, Piatti, Lucas Boyé o Mojica, el proyecto de crecimiento del club, su Centenario…

El croata Rok Kadrijevic llegó a la ciudad junto a su entrenador. Solo tiene 16 años. Es uno de los muchos juveniles que aspiran a entrar en la cantera de un club de Primera División de LaLiga Santander, un sueño para la gran mayoría de niños. «También para mí. Hay que ser realista, todavía no he hecho nada en el mundo del fútbol. No soy conocido», asegura sentado en una cafetería del estadio Martínez Valero.

Cargado con varias maletas, acaba de llegar en taxi al recinto para pasar en la ciudad una semana e intentar demostrar sus capacidades en diferentes pruebas. En sus ojos hay un brillo especialmente emocionado. Se muestra tímido, no sabe español, maneja poco el inglés, pero en su mirada se puede entender la ilusión que le recorre por dentro.

Complicación

Su técnico explica que en el Juvenil del Elche la plaza de extremo derecho está sobradamente cubierta. «Tenemos pocas opciones, pero lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas». Rok ha jugado este año en la Tercera División de Eslovenia, en el Nk Brinje Grosuplje, campeón de su liga regular.

Ya se le ha visto, como muestran sus redes sociales, en un torneo con las categorías inferiores del Levante. Internet es un escaparate relevante. Frecuenta la plataforma Youtube, donde tiene un canal propio (ROK k-Rocoldinho) en el que demuestra sus condiciones en numerosos vídeos.

Rok busca una oportunidad. Quiere practicando el deporte que le apasiona y ha apostado por el Elche, un equipo cada vez más reconocido en todo el mundo.