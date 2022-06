En el mundo del derecho se suele decir que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. En los conflictos bélicos que no hay guerra buena, porque siempre dejan damnificados. Pere Milla y el Elche CF o el Elche CF y Pere Milla se han enfrascado en una batalla totalmente absurda e innecesaria en la que cualquiera que sea el ganador no va a quedar contento, salvo en la salvaguarda de su orgullo.

El delantero ha pasado, en un abrir y cerrar de ojos, de ser un futbolista idolatrado por la afición, por merecimientos propios y ganados a pulso en el terreno de juego, a recibir numerosas críticas por su forma de gestionar su deseo o no de continuar en el club ilicitano.

Independientemente de quién tenga razón, el futbolista catalán se ha equivocado lanzando un pulso públicamente a la entidad franjiverde y a su máxima accionista, Christian Bragarnik.

Toda esta guerra deja una serie de incógnitas de difícil respuestas:

COMUNICADO

Despedida en diferido

La primera pregunta que hay que hacerse es por qué el jugador lanza un comunicado despidiéndose de la afición y de la mayoría de componentes del club y en el mismo dice que es «por ahora» y termina dejando una puerta abierta a volver a sentarse a negociar. ¿Qué pretendía Pere Milla con ello?

¿Su objetivo en esta órdago era que la afición se pusiera de su parte y utilizarlo como una forma de presión? Pues si fuera así, el resultado no ha sido el esperado. La mayor parte de los seguidores valoran muy positivamente todo el trabajo, esfuerzo y, sobre todo, goles que el atacante ha dado al conjunto franjiverde en las tres últimas campañas. El tanto ante el Oviedo que daba el pasaporte para el play-off, el gol del ascenso en Girona, que quedará marcado en letras de oro en la centenaria historia del club, las dianas de la temporada pasada en Cádiz y Getafe. Las de esta campaña frente a Osasuna, en el Camp Nou o en el Santiago Bernabéu. Ha sido el máximo goleador del equipo. Pero, aún así, la opinión generalizada de los aficionados no es otra que el escudo y la camiseta están por encima de cualquier futbolista.

DINERO

¿Cuál es la diferencia?

Es loable, justificable y muy entendible que cualquier jugador quiera aprovechar una buena temporada para intentar sacar tajada económica en su nuevo contrato. Pere Milla aseguró, en su comunicado, que el problema no era de dinero, sino de formas. Además, afirmó que no había firmado con ningún equipo.

Desde el club aseguran que la diferencia entre lo que ofrecen, tres años y una ficha que supera el millón de euros, y lo que solicita su representante no es mucha. Entonces, es otra de las preguntas que se presentan: Si no es una cuestión de económica y las diferencias son escasas, ¿por qué no ha habido acuerdo y se ha llegado a esta situación. ¿Vale la pena haber llevado el tira y afloja hasta las últimas consecuencias?

FUTURO

¿Se arriesgará otro equipo a ficharlo sabiendo su situación?

Si Pere Milla dice que no se ha comprometido con ningún otro equipo, sabiendo que su situación puede terminar en los juzgados, aquí viene otra de las cuestiones: ¿Qué equipo se va a arriesgar a ficharlo consciente en que si, al final, los tribunales no le dan la razón tendrían que hacerse cargo de su cláusula?. Ese dilema deja al futbolista catalán y a sus pretendientes en una encrucijada de difícil solución.

Además, se pueda dar la circunstancias que el próximo 4 de julio no haya encontrado destino y se tenga que presentar a la pretemporada. ¿Con qué cara lo haría? ¿O no se presenta y el Elche lo denuncia? Todo resulta muy extraño y muy oscuro.

DUDAS

Busca el apoyo de la AFE

Si Pere Milla, sus representantes y sus asesores jurídicos tienen claro que cuentan con la razón y que queda libre y que, por un supuesto error de redacción de dudosa interpretación, no ha renovado de forma automática, otras de las preguntas es: ¿por qué ha buscado el apoyo de la AFE? y ¿por qué la asociación de futbolista le respalda de forma verbal y no por escrito?. Sin tan clara es la situación, ¿por qué no se mojan de forma clara y salen públicamente defiendo a Pere Milla?

Por lo menos, el asunto genera muchas dudas sobre el final que puede tener.

CONTRATO LARGO

Tres temporadas

Pero no solo la forma de actuar de Pere Milla genera incógnitas. Las del Elche también. Conociendo que Bragarnik no es muy amigo de contratos largos, salvo raras excepciones, si el propietario del Elche, como ha dicho, tiene claro que cuentan con la razón jurídica, ¿por qué le ofreció, ya en el mes de enero, como mucho tiempo de antelación, tres temporadas?. Si está absolutamente seguro de que la renovación se iba a producir de forma automática con la permanencia en Primera División, ¿por que tantas prisas y tanto tiempo de contrato?. Con Edgar Badia, que estaba en una situación similar y también ha renovado automáticamente no se ha actuado igual.

Los dicho, muchas preguntas sin resolver, muchas cosas raras y una guerra totalmente innecesaria e injustificada de uno de los ídolos.